Τα πιο νόστιμα λινγκουίνι της πόλης

Για το Σάββατο το βράδυ δεν υπήρχε τραπέζι, ενώ μεσοβδόμαδα κατάφερα να κλείσω το μοναδικό διαθέσιμο, στις 21:45. Τα τραπέζια στη σαλουμερία της Κηφισιάς, ύστερα από 24 χρόνια λειτουργίας, ήταν κατειλημένα μέσα-έξω εκείνη την Τετάρτη που χιόνιζε. Κι ας μην είναι ακριβώς αυτό που λέμε value for money εστιατόριο. Το φαγητό όμως που σερβίρουν είναι νόστιμο και η ατμόσφαιρα ένα happening, σαν κάθε μέρα να είναι γιορτή. Αφενός το κεντρικό σημείο στην περιοχή όπου βρίσκεται, στο down town της Κηφισιάς, αφετέρου η εκλεκτική πελατεία, που γεμίζει σταθερά τα τραπέζια του μικρού μπιστρό από το 1998, μπορούν, ίσως, να αιτιολογήσουν τις αρμυρές τιμές, της τάξης των 20 με 25 ευρώ για ένα πιάτο ριζότο ή πάστα.

