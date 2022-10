Πού τρώμε καλό σούσι στην Αθήνα;

Shizen Rituals: Η ολόφρεσκια άφιξη

Τέσσερις σεφ, φίλοι και συνεργάτες άνοιξαν ένα low budget σουσάδικο στη Λουίζης Ριανκούρ, στην Πανόρμου, στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη. Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου (πρώην executive σεφ στο Matsuhisa), ο αδερφός του Βύρωνας Παπαθεοδώρου, ο Φώτης Μιχόπουλος και ο Νίκος Κωστιδάκης, αφού εργάστηκαν για χρόνια σε κουζίνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναντήθηκαν στο Noah στο Πάρκο Ελευθερίας και στους Ψαράδες στο Παλαιό Φάληρο, ώσπου αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους μαγαζί, ένα προσιτό σούσι spot για όλους. Το μαγαζί έχει κυρίως take away προσανατολισμό, αλλά διαθέτει και τραπεζάκια για επιτόπιο τσιμπολόγημα. Προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο τόνο και σολομό, καβούρια και γαρίδες, φτιάχνουν τα πάντα from scratch, και είναι εξπέρ στις τεχνικές και φυσικά στα κοψίματα. Το concept είναι καλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Θα βρούμε από tofu roll παναρισμένο σε τσάιβς, με δική τους vegan μαγιονέζα και vegan sauce teriyaki, ένα πολύ ιδιαίτερο ονιγκίρι τυλιγμένο με νόρι και γέμιση είτε με spicy tuna, είτε με creamy salmon, αλλά και μια vegan εκδοχή. Τελευταία άφιξη που θα προστεθεί στο μενού τις επόμενες μέρες είναι το Shizen signature roll με τόνο καψαλισμένο, μελιτζάνα και άνηθο. Εκτός από σούσι βρίσκουμε και πολύ δυνατό katsu roll με κοτόπουλο, χοιρινό με κάρι, και επιδόρπια που επιμελείται η pastry chef Φιλιώ Τζιουροπούλου (πρώην pastry chef στο Matsuhisa Athens), βλ. matcha τιραμισού, mocha και sweet sando. Ν.Μ.

Λουίζης Ριανκούρ 75, Αμπελόκηποι, Τ/210-69.93.044. Τρίτη- Σάββατο 13.00-00.00, Κυριακή 17.00-00.00, Δευτέρα κλειστά.

