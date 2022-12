Η αυτοδίδακτη baker πίσω απ’ τα πολύχρωμα ψωμιά τoυ Line

Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία του Line, που έχει καταφέρει να γίνει γρήγορα talk of the town. Από τον εντυπωσιακό βιομηχανικό χώρο με το φωτεινό αίθριο μέχρι τις μπίρες-προϊόντα νομαδικών μικροζυθοποιήσεων και το ανοιχτό εργαστήριο, στο οποίο παράγεται «κρασί» χωρίς σταφύλι, με βάση κάθε λογής φρούτα – σύκα, ρόδια κ.ά. Ο Νίκος Μπάκουλης και ο Βασίλης Κυρίτσης –το ντουέτο πίσω από το μπαρ The Clumsies, 4ο στη λίστα World’s 50 Best Bars– έστησαν μαζί με τον Δημήτρη Νταφόπουλο –συνδημιουργό των artisanal αναψυκτικών Three Cents–, έναν μοναδικό για την Αθήνα all day χώρο, αφιερωμένο στις κάθε είδους ζυμώσεις. Εκεί συναντήσαμε την αυτοδίδακτη αρτοπαρασκευάστρια Φαίδρα Μαυροειδή Σβανά, αφού πρώτα μας κέρδισε με τα προζυμένια ψωμιά της.

Διαβάστε τη συνέχεια στον Γαστρονόμο.