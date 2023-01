5 ποτάδικα για λάτρεις του ουίσκι

«Μπορεί ο κόσμος να μην έχει λεφτά αυτόν τον καιρό, έχω παρατηρήσει, όμως, πως όταν κάποιος βγαίνει ψάχνει να πιει κάτι ιδιαίτερο», λέει ο Σπύρος Κατσιβέλης, o ιδιοκτήτης του Coal Mine (Αγίου Κηρύκου 2, Περιστέρι, Τ/210-57.80.460). Το μπαρ που άνοιξε πριν από έναν μόλις χρόνο δίνει έμφαση στο ουισκι και από την πρώτη στιγμή έγινε προορισμός για τους λάτρεις του κριθαρένιου αποστάγματος. «Στόχος μου είναι να προσφέρω στους πελάτες μου value for money επιλογές που δύσκολα θα βρουν κάπου αλλού. Μου αρέσει να φέρνω διαμαντάκια, καλά και σπάνια ουίσκι χωρίς να είναι πολύ ακριβά. Είναι ένα ποτό που αγαπάω και το μελετάω. Μου αρέσουν τα δυσεύρετα ουίσκι και τα αναζητώ σε κάθε ταξίδι μου. Πρόσφατα αγόρασα το Benriach, ένα ουίσκι που είναι one off και δεν θα βγουν άλλα από αυτήν την παρτίδα». Στο Coal Mine βρίσκουμε περισσότερες από 200 ετικέτες από τη Σκωτία, την Ιρλανδία και την Αμερική αλλά και από άλλες χώρες λιγότερο αναμενόμενες, όπως η Γερμανία, η Ινδία, η Ταϊβάν και το Μεξικό. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει σε μια μεζούρα δύο ποτά για να δοκιμάσει διαφορετικά ουίσκι χωρίς να ξοδευτεί πολύ.

