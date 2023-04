Ο Γαστρονόμος ανακηρύχθηκε Best in Print για το 2022!

Μια νέα επιτυχία γιορτάζει ο Γαστρονόμος, καθώς αναδείχθηκε Best in Print από την ετήσια έκδοση «Ανασκόπηση 2022 – The Book of Ten» που εκδίδει το Marketing Week.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια επιβράβευση για την ομάδα του Γαστρονόμου. Ξεπερνώντας τη λογική ενός απλού περιοδικού συνταγών, αποτελεί από το πρώτο τεύχος του την αποτύπωση μιας ουσιαστικής και διεισδυτικής ματιάς στην έννοια της γαστρονομίας.

Σε πρώτο πλάνο οι άνθρωποι, οι προφανείς -και όχι μόνο- πρωταγωνιστές της: σεφ, αγρότες, παραγωγοί. Δίπλα τους, οι αφανείς ήρωες, οι καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας -από τις Μικρασιάτισσες μαγείρισσες μέχρι τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας- που μαγειρεύουν την παράδοση και εξασφαλίζουν τη συνέχεια της ελληνικής κουζίνας.

Με μια ματιά ολιστική και ενδελεχή, καταφέρνει και αναδεικνύει τόσο το νέο και ενδιαφέρον, όσο και το παραδοσιακό και αυθεντικό. Πέρα από την ποιότητα της ύλης του, αυτό εκφράζεται και στον ετήσιο θεσμό των Βραβείων Ποιότητας, που εδώ και 15 χρόνια σταθερά ξεχωρίζει και βραβεύει Έλληνες παραγωγούς και ποιοτικά ελληνικά τρόφιμα.

«Πριν από 17 χρόνια ξεκίνησε το ταξίδι του ο Γαστρονόμος, ένα ταξίδι με νοστιμιές πολλές, με συναντήσεις, κουβέντες και ιστορίες, με αγάπη και νοιάξιμο για τις τοπικές μας κουζίνες και τα μοναδικά ελληνικά προϊόντα, με εκπλήξεις και συγκινήσεις αδιάκοπες. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους σταθερούς συνταξιδιώτες μας, τους αναγνώστες μας, που μας εμπιστεύονται κάθε μήνα και μας ακολουθούν στον επόμενο προορισμό, χαίρονται όπως κι εμείς με κάθε ανακάλυψη, με τους ατίμητους θησαυρούς που κρύβει η Ελλάδα» μας λέει ο Άγγελος Ρέντουλας, Αρχισυντάκτης γαστρονομικών εκδόσεων της Καθημερινής.

Ευχαριστούμε το «The Book of Ten» του Marketing Week, που πάνω από μία δεκαετία, χαρτογραφεί και αναδεικνύει τις 10 κορυφαίες προσπάθειες της χρονιάς στο τοπίο της Επικοινωνίας, του Marketing και των Media.

Ο Γαστρονόμος κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα στα περίπτερα μαζί με την «Καθημερινή».

