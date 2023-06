Τα καλύτερα του Μαΐου: Τι δοκίμασε και ξεχώρισε η ομάδα του Γαστρονόμου

Όλο τον Μάιο η ομάδα του Γαστρονόμου βγήκε εντός και εκτός Αθηνών, δοκίμασε πιάτα και προϊόντα και αυτά είναι μερικά από αυτά που ξεχώρισε -το καθένα για διαφορετικούς λόγους.

Μπίρα μάνγκο, παγωτό αγριοκέρασο

Το καλοκαίρι ξεκινάει επισήμως όταν στο ψυγείο των Ασημακόπουλων (Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια, Τ/210-36.10.092) εμφανίζονται τα παρφέ (βελούδινα, βουτυράτα, ένα θαύμα) και το παγωτό γιαούρτι, τολμηρά ξινό, με μπόλικα –επίσης ξινά– μεθυσμένα αγριοκέρασα στο σιρόπι τους. Το τελευταίο ταιριάζει τέλεια με το επίσης εγγυημένο τσουρέκι τους. Φρουτένια και ευχάριστα ξινούτσικη γεύση είχε άλλο ένα προϊόν που ξεχώρισα αυτό τον μήνα, η μπίρα Here Comes the Sun. Πρόκειται για μια Berliner Weisse που παράγεται από τους Strange Brew σε συνεργασία με τη βερολινέζικη Fuerst Wiacek. Η συνταγή περιλαμβάνει μάνγκο, σμέουρα και το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο και πολύ καλοκαιρινό. Γ.Π.

Τα γλυκά του Πεδιαδιτάκη στο Ourse

Όλος ο κόσμος μιλάει για το άνοιγμα του νέου εστιατορίου-φούρνου-ζαχαροπλαστείου του pastry chef Σπύρου Πεδιαδιτάκη και του μάγειρα Γιάννη Λουκάκη, Άκρα, κι ενώ αναμένουμε να δούμε τι κόλπα θα κάνουν σε βάθος χρόνου οι δύο συνέταιροι, εγώ η ανυπόμονη γυρνάω και ξαναγυρνάω στο Ourse, του οποίου τα γλυκά επιμελείται ο Πεδιαδιτάκης. Το ζαχαροπλαστείο της Άνω Γλυφάδας είναι το κόλλημά μου εδώ και καιρό, και διανύω χιλιόμετρα μέσα στην κίνηση γιατί αν μου σφηνωθεί η ιδέα δε βρίσκω ηρεμία. Τρελαίνομαι για το υπερσυγκλό σουφλέ σοκολάτας με γέμιση αρμυρή καραμέλα, απολαμβάνω την ξινή τάρτα λεμονιού και τις τραγανές μπάρες σοκολάτας, καταευχαριστιέμαι το μυθικό παγωτό φυστίκι Αιγίνης, αλλά και το γεμιστό σου με μους καραμέλας και πραλίνας φουντουκιού-βανίλιας. Γενικώς το αποθεώνω, και δηλώνω δημόσια, φανατική οπαδός των ζαχαροπλαστικών πονημάτων του Ourse. Ν.Μ.

Μυστρά 39, Άνω Γλυφάδα, Τ/212-10.67.019

