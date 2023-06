World’s 50 Best Restaurants: Το Περού στην κορυφή

Αν πέρυσι και πρόπερσι κυριάρχησε η Σκανδιναβία, με το Geranium και το Noma να κρατούν, αντίστοιχα, το σκήπτρο, και να παίρνουν στη συνέχεια τη θέση τους στην υπερκατηγορία Best of the Best μαζί με τους προηγούμενους γαστρονομικούς πρωταθλητές, στη φετινή κατάταξη των World’s 50 Best Restaurants, η πρωτιά πήγε στη Λατινική Αμερική. Όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Ιουνίου στη Βαλένθια το Καλύτερο Εστιατόριο του Κόσμου είναι το Central του Virgilio Martinez και της Pía León. Αντικατοπτρίζει στα πιάτα του το ποικιλόμορφο περουβιανό τοπίο, που από τις Άνδεις μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό, έχει πολλά μικροκλίματα και αντίστοιχα πολλές γεύσεις και υλικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στον Γαστρονόμο