Το τέλειο Gibson και σέρβις πέντε αστέρων σε ένα μπαρ που φιλοδοξεί να γίνει προορισμός στην αθηναϊκή ριβιέρα

Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο για τους bartender στο Artesian Bar του ξενοδοχείου The Langham στο Λονδίνο να ετοιμάζουν μερικές δεκάδες Tom Collins κάθε απόγευμα, την ώρα που το επισκέπτονται κάποιοι εργαζόμενοι μετά τη δουλειά ή τα ψώνια τους, όπως μου εξηγούσε πριν λίγα χρόνια η Ιταλίδα head bartender του, Giulia Cuccurullo.

Αντίστοιχα και με τα Martini που ετοιμάζονται στο The Connaught, του ομώνυμου ξενοδοχείου πάλι στο Λονδίνο, ή, αφού μιλάμε για τα τέλεια Martini, πρέπει να αναφέρουμε και όσα σερβίρονται τόσο σε επισκέπτες όσο και σε ντόπιους στο Bar Hemingway των 25 θέσεων στο παριζιάνικο ξενοδοχείο The Ritz. Ουρές για ένα περιποιημένο Americano ή για το signature Jackie O’ κάνουν οι καλοβαλμένοι κάτοικοι του Upper East Side στο μάλλον πιο ατμοσφαιρικό μπαρ του κόσμου (;), στο Bemelmans Bar του νεοϋορκέζικου The Carlyle Hotel.

Τα μπαρ των σημαντικότερων ξενοδοχείων έχουν δική τους υπόσταση, είναι από μόνα τους προορισμοί. Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση των καλεσμένων, είναι συνήθως το ίδιο πολυτελή με τα δωμάτια, έχουν υπέροχο φωτισμό που δημιουργεί μια απίθανη αίσθηση, παρέχουν ένα σκηνικό διασκέδασης.

Η αλήθεια είναι πως στην Αθήνα δεν είμαστε συνηθισμένοι να συχνάζουμε σε μπαρ ξενοδοχείων. Αυτή την συνήθεια θέλουν να καλλιεργήσουν οι υπεύθυνοι του F&B στο πεντάστερο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, ξανασυστήνοντας το υπέροχο Avra bar.

