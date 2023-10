World’s 50 Best Bars: Πέντε μπαρ της Αθήνας ανάμεσα στα εκατό καλύτερα του κόσμου

Τρία είναι και φέτος τα ελληνικά μπαρ που φιγουράρουν στη λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου, όπως ανακοινώθηκε στην τελετή απονομής των World’s 50 Best Bars, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη,17 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στην Ασία και δη στη Σιγκαπούρη.

Στο νούμερο 12 ανέβηκε το Line στα Πετράλωνα, που πέρυσι, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, κατάφερε να μπει στην πολυπόθητη πενηντάδα – αυτή τη φορά όντας το πιο υψηλά βαθμολογημένο μπαρ που άνοιξε πρόσφατα, κέρδισε και το Best New Opening Award. Και μετά είναι οι… συνήθεις ύποπτοι: στο νούμερο 25 βρίσκουμε το πολύ δημιουργικό Baba au Rum της οδού Κλειτίου, μπαρ σημείο-αναφορά της πόλης, με σταθερή παρουσία στη λίστα, και στο νούμερο 47 το The Clumsies, στην γειτονική Πραξιτέλους, που αποσπά και αυτό ένα ειδικό βραβείο, το Legend of the List, που δίνεται μόνο μία φορά και αποτυπώνει τις μόνιμα υψηλές επιδόσεις και τη συνεχή του παρουσία στα 50 Best.

Ο Θάνος Προυναρούς και η ομάδα του στο Baba au Rum / Φωτογραφία: Μαργαρίτα Νικητάκη

Καθώς πέρα από το ταγμένο στην τεκίλα και στο μεσκάλ Barro Negro στην Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου, κάτω από την πλατεία Κλαυθμώνος, στη δεύτερη πενηντάδα της κατάταξης για το 2023, η οποία βγήκε στη δημοσιότητα μια εβδομάδα νωρίτερα, βρέθηκε και The Bar in Front of the Bar της οδού Πετράκη, που κάθε μέρα φτιάχνει διαφορετικά κοκτέιλ (κατέλαβαν την 70η και 98η θέση αντίστοιχα), η Αθήνα δείχνει να βρίσκεται σταθερά στο ραντάρ του θεσμού που κυνηγάει τα καινούργια και επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά. Και να επεκτείνει την παρουσία της στις λίστες της.

Οι νέες αφίξεις στα World’s 50 Best Bars, που φέτος στις θέσεις 1-50 περιλαμβάνoυν μαγαζιά από 28 διαφορετικές χώρες, είναι αρκετές, το ίδιο και οι σταθερές αξίες. Για να πάμε όμως και στα πιο υψηλά «πατώματα» της κατάταξης, να πούμε ότι τα σκήπτρα φέτος κρατάει το βαρκελωνέζικο Sips – το μπαρ που δημιούργησαν πριν δύο χρόνια οι Simone Caporale και Marc Alvarez μπορεί να περηφανεύεται για τον τίτλο του καλύτερου στον κόσμο για το 2023. Τη δεύτερη θέση απέσπασε το Double Chicken Please στη Νέα Υόρκη και την τρίτη το «κρυμμένο», όπως δηλώνει και το όνομά του, Handshake Speakeasy στην πόλη του Μεξικού.

