Baubo: Το νέο μπαρ-ζυθοπαντοπωλείο του Νέου Κόσμου θα γίνει στέκι

Τα ράφια και τα ψυγεία είναι γεμάτα με craft μπίρες από ελληνικές και ξένες μικροζυθοποιίες αλλά και προϊόντα μικρών παραγωγών – από ζυμαρικά και τυριά μέχρι βότανα, σάλτσες, παξιμάδια και επιλεγμένες ετικέτες κρασιών.

Κάποιοι μπαίνουν, ψωνίζουν και φεύγουν. Άλλοι πίνουν τη μπίρα τους επιτόπου, κάποιοι καθισμένοι στα τραπέζια του πεζοδρομίου, κάποιοι μέσα χαζεύοντας τις εντυπωσιακές ετικέτες στα τσίγκινα κουτάκια και ακούγοντας μουσική. Η Ξένια και η Ηλιάνα, οι δύο αδερφές που έστησαν στον Νέο Κόσμο το φιλόξενο μπαρ-ζυθοπαντοπωλείο Baubο, προτείνουν καινούργιες μπίρες, διαλέγουν κομμάτια στο λάπτοπ και μπαίνουν στο μίνι κουζινάκι για να ετοιμάσουν απλά, σπιτικά σνακ, όπως πατάτες με τηγανητά αυγά ή ποικιλίες με χειροποίητες πίκλες (δοκιμάστε το αγγουράκι πικλαρισμένο σε IPA!).

Οι δυο τους, με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, έφτιαξαν το νέο μαγαζί, από τις πόρτες και τα ράφια μέχρι το μπαρ με τους τσιμεντόλιθους και την όμορφη τοιχογραφία πίσω από το τελευταίο. Αυτή η αυθεντική diy αίσθηση είναι ένα από τα ατού του χώρου που σε κάνει από την αρχή να τον συμπαθήσεις. Προερχόμενες αρχικά από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, η Ξένια και η Ηλιάνα κόλλησαν το μικρόβιο από τον «μπιράκια», όπως τον λένε, πατέρα τους, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έδειχνε ενδιαφέρον για τους πειραματισμούς των νέων ζυθοποιών εντός και εκτός Ελλάδας. Μαζί του μάλιστα είχαν διοργανώσει ένα από τα πρώτα φεστιβάλ μπίρας στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων. Ακολούθησε το πρώτο τους μαγαζί στον Βύρωνα ενώ εδώ και λίγο καιρό το Baubo έχει μετακομίσει στον Νέο Κόσμο, σε ένα σημείο-πέρασμα της Μεναίχμου που τις καλές μέρες μαζεύει άφθονο ήλιο. Το βρίσκουμε άλλωστε ανοιχτό από το πρωί, να σερβίρει καφέ που προμηθεύονται από τους Hand Pickers, ζεστή σοκολάτα Kakau, τσάι, λίγα σάντουιτς και γλυκάκια.

Το κεντρικό θέμα πάντως παραμένει η μπίρα. Προς το παρόν στα ράφια φιλοξενούνται περισσότερες από 120, διαφορετικών στυλ και προελεύσεων. Και θα πληθαίνουν συνεχώς. Από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες δοκιμάσαμε την Ανίκητη, μια πολύ φρουτένια και αρωματική pale ale, την δυνατή αλλά φρεσκάτη Nectar of Happiness από την Τσεχία και την ενδιαφέρουσα Two Beers Ago, μια New Zealand DDH Double IPA, επετειακή κυκλοφορία για τα δύο χρόνια του Black Hole Κυψέλη, με τη συνεργασία των Strange Brew. Στην τελευταία ο λυκίσκος προστίθεται στο τέλος της διαδικασία του βρασμού, οπότε το αποτέλεσμα έχει ξεχωριστή ζωντάνια.

Πιατέλες με παξιμάδια, τυριά, μαρμελάδες και πίκλες και περιποιημένα πιάτα όπως οι πατάτες στο air fryer με τηγανητά αυγά, τριμμένη γραβιέρα και πέστο κόλιανδρου και μαϊντανού θα συνοδεύσουν, αν θέλετε, τις μπιρο-δοκιμές. Και πριν πάρετε το δρόμο για το σπίτι μπορείτε να στοκάρετε ζυμαρικά από μια οικοτεχνία του Ωρωπού, σοκολάτες Kakau και βότανα Ertha, μεταξύ άλλων.

Baubo bottleshop & groceries