Τα taprooms της Αθήνας: κάθε γειτονιά έχει το στέκι της για καλή μπίρα

Στα taprooms – μια τάση στην πόλη που ήρθε για να μείνει– βρίσκουμε τις πιο ιδιαίτερες, νόστιμες και ξεδιψαστικές χειροποίητες μπίρες του καλοκαιριού, μεταξύ αυτών και πολλές φρέσκες μπίρες από ελληνικές μικροζυθοποιίες, από βαρέλια, παγωμένα μπουκάλια ή πολύχρωμα κουτάκια. Τα taprooms πρωτοεμφανίστηκαν στο κέντρο, ενώ τώρα τα βρίσκουμε σε κάθε γειτονιά. Ξεκινάμε από το Κουκάκι, όπου βρίσκονται δύο από τα πιο αγαπητά taprooms της πόλης. Το Blame the Sun (Βεΐκου 60, Τ/210-92.13.523) είναι στη φιλοσοφία των αντίστοιχων λονδρέζικων, δηλαδή απλός χώρος χωρίς τραπέζια, ποτό στο χέρι, craft μπίρες –με έμφαση στις καινούργιες που αλλάζουν κάθε εβδομάδα– και μια κοινότητα ενημερωμένων μπιρόφιλων. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί το βρίσκουμε εκεί και το πίνουμε με κριτσανιστά αρτιζανάλ ελληνικά και ισπανικά πατατάκια που αγοράζουμε από το μαγαζί. Η Strange Brew (Φαλήρου 86, Τ/210-92.32.146) άνοιξε μετά την ίδρυση της πετυχημένης νομαδικής μικροζυθοποιίας τους, με σημαντική παραγωγή και πολύ ιδιαίτερες μπίρες. Στις βρύσες τους, που αλλάζουν συχνά, βρίσκουμε τις δικές τους και άλλων εγχώριων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία τους έχουν πάντα τα πιο ιδιαίτερα στιλ μπίρας από την Ευρώπη, με τα πιο ευφάνταστα design. Λίγo πιο κάτω, στα Πετράλωνα, βρίσκεται το Slow Down (Κυδαντιδών 39), το κουλ taproom με τη χαλαρή ατμόσφαιρα και την ωραία μουσική. Εδώ σερβίρουν την ομώνυμη μπίρα τους, που παράγεται στο νανοζυθοποιείο τους στον Εύδηλο Ικαρίας, και άλλες σπάνιες ελληνικές. Τη βαρελίσια μπίρα τη δίνουν σε ειδι- κή συσκευασία για το σπίτι.

Blame the sun, Κουκάκι/ Φωτογραφία: Άγγελος Γιωτόπουλος

Strange Brew, Κουκάκι/ Φωτογραφία: Άγγελος Γιωτόπουλος

Όταν είμαστε Σύνταγμα, δεν το πολυσκεφτόμαστε, πάμε στο Tales of Ales (Μιλτιάδου 19, Τ/210-32.52.540), μια εξειδικευμένη κάβα μπίρας. Εδώ, η αγάπη για την πραγματικά καλή μπίρα είναι διάχυτη, όπως και η επιθυμία να προσφέρουν όσο πιο πολλούς ποιοτικούς ζύθους μπορούν, εγχώριους και εισαγόμενους. Στου Ψυρρή, το Tapfield (Ναυάρχου Αποστόλη 4, Τ/210-32.21.923) μας δίνει ωραία αφορμή να επισκεφτούμε την αγαπημένη συνοικία του κέντρου, που έχει αρχίσει να παίρνει πάλι τα πάνω της. Στο μικρό και φιλόξενο taproom σερβίρουν μπίρες από 23 διαφορετικά βαρέλια και άλλες τόσες σε κουτάκι ή σε μπουκάλι. Στα Εξάρχεια, λίγα μέτρα πιο κάτω από την περιφραγμένη πλατεία Εξαρχείων, είναι το Padre (Στουρνάρη 17α, Τ/211-21.09.095). Το μικρό taproom εξυ- πηρετεί μπιρόφιλους και τουρίστες που τρελαίνονται με τις ελληνικές ετικέτες. Έχουν συνεργασία με το απέναντι ασιατικό take-away Μicroulee για όποιον θέλει με την μπίρα του μεζέ. Στο Παγκράτι πάμε στο Tap 27 (Ερατοσθένους 27, Τ/210-75.16.849), ένα taproom που συντηρεί την μπίρα σε ιδανικές συνθήκες για να διατηρεί το άρωμα και τη νοστιμιά της. Εδώ πίνουμε craft ζύθους κυρίως από Έλληνες μικροζυθοποιούς, αλλά και κάποιες σπάνιες από τη διεθνή αγορά. Στα taps βρίσκουμε δέκα μπίρες που αλλάζουν συχνά, ανάλογα με το τι νέο βγαίνει στην αγορά, και κάποιες στο ψυγείο για κατανάλωση εντός ή για το σπίτι. Οι μπιρόφιλοι στα δυτικά πηγαίνουν στο μικρούλι Zabaob στο Περιστέρι (Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Τ/210-57.30.139), στον ωραίο πεζόδρομο απέναντι από ένα θερινό. Είναι το πρώτο taproom της περιοχής με ελληνικές και ξένες μπίρες on tap που εναλλάσσονται συχνά. Στον Αλχημιστή στην Πετρούπολη (25ης Μαρτίου 130, Πετρούπολη, Τ/216-70.04.245) με την ωραία αυλή, το μενού, εκτός από μπίρες, περιλαμβάνει μπιροποικιλίες και ένα γευστικό και χορταστικό μπέργκερ.

Slow Down, Πετράλωνα, Φωτοφραφία: Σοφία Παπαστράτη

Leaky Tap, Μαρούσι/ Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Last Row, Μαρούσι/ Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Local Pub, Χαλάνδρι/ Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Έχουν και τα βόρεια ωραία taproom. To Sorry Mum στην Αγία Παρασκευή (Ελβετίας 21, Τ/211-01.30.985), που από κάβα εξελίχθηκε σε taproom, μαζεύει τόσο κόσμο από την περιοχή, που τις περισσότερες μέρες γεμίζει. Εκτός από τις 14 μπίρες σε βαρέλι, που εναλλάσσονται συχνά, βρίσκουμε δεκάδες ετικέτες, τις οποίες απολαμβάνουμε στο μαγαζί, στο πάρκο απέναντι ή τις παίρνουμε για το σπίτι. Επόμενη στάση το Last Row στο Μαρούσι (Θέμιδος 10, Τ/210-80.20.905). Εδώ έχει πάνω από 40 craft μπίρες, αλλά και comfort νοστιμιές: nachos με πικά- ντικη σος, hot dog σε τρεις εκδοχές και μπρίσκετ burger. Το πιο παλιό taproom των βορείων προαστίων είναι το Local Pub στο Χαλάνδρι (Χαϊμαντά 25, T/6940-864.443), δίπλα στο οποίο λειτουργεί το ομώνυμο μικροζυθοποιείο τους. Βρίσκονται σε μια περιποιημένη και άνετη στοά στην αγορά του Χαλανδρίου. Στις κάνουλές τους βρίσκουμε τις craft μπίρες τους, αλλά και δουλειές άλλων μικρο-ζυθοποιείων και νομάδων ζυθοποιών. Μεταφερόμαστε στα νότια, στην Ηλιούπολη και στο Paragon (Λεμεσού 3, T/6981-947.030), που λειτουργεί μέσα σε ένα παλιό σιδεράδικο και είναι (ίσως) το πιο ωραίο taproom της Αθήνας. Στον ίδιο χώρο που σερβίρουν, βράζουν και τις μπίρες και πειραματίζονται συνεχώς πάνω σε νέες γεύσεις. Στην Αργυρούπολη επισκεπτόμαστε το νέο Sourmena taproom (Κρώμνης 3, Τ/211-01.54.308) και πίνουμε ξεδι- ψαστικές μπίρες από την ομώνυμη νομαδική ζυθοποιία και δεκάδες επιλογές σε άλλες ελληνικές.

Στο Πασαλιμάνι βρήκαμε το Leaky Tap (Οδυσσέα Ανδρούτσου 176, Πειραιάς, Τ/6980-286.180), το μοναδικό taproom του Πειραιά, και μαζί του μια καλή συλλογή από craft μπίρες.

Leaky tap, Πασαλιμάνι/ Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Paragon, Ηλιούπολη/ Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Πηγή: Γαστρονόμος