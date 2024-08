9 μπίρες από μικρές ελληνικές ζυθοποιίες, γουλιά και καλοκαίρι

Σίγουρα μια μπίρα που δεν ξεχνάς το όνομά της, κουβαλάει αναμνήσεις και σε ταξιδεύει σε παραδοσιακά χωριά και ταβέρνες που έχεις επισκεφθεί. Μία ακόμη New England I.P.A., με αρώματα εσπεριδοειδών, τροπικών και πυρηνόκαρπων φρούτων και νότες αχλαδιού και πεπονιού. Η Κυρία Τούλα θέλει δίπλα της κεφτεδάκια.

Η Superdelic είναι μια επετειακή μπίρα της ζυθοποιίας Strange Brew και του beer bar Last Row για τον εορτασμό του ενός χρόνου λειτουργίας του. Είναι μια μπίρα εμπνευσμένη από το Σαν Φρανσίσκo και τη Δυτική Ακτή που θα δροσίσει το καλοκαίρι μας. Μια κλασική India Pale Pale, με έντονο φρούτο και ελαφριά πίκρα, ιδανική δίπλα σε σαλάτες ή ψητά λαχανικά.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

