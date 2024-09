Νέα εστιατόρια, νέα μπαρ, νέα πρότζεκτ: όλα τα καινούργια της σεζόν που ξεκινά

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην αθηναϊκή εστίαση με μπόλικα καινούργια μαγαζιά να μας υποδέχονται μετά τις διακοπές και άλλα τόσα να ετοιμάζονται να ανοίξουν. Πού θα πίνουμε και πού θα τρώμε λοιπόν, πέρα από τα γνώριμα και αγαπημένα; Εδώ μια γεύση από όλα τα φρέσκα μέρη όπου θα βγαίνουμε τους επόμενους μήνες, μικρά και μεγάλα. Εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, νέα φιλόδοξα πρότζεκτ πολλών κατευθύνσεων, bars, wine bars, listening bars, ξεχωριστά μαγαζιά με φαγητό στο χέρι, από όλα έχει η λίστα των καινουργιοφερμένων και όσων είναι με τις μηχανές αναμμένες και περιμένουν την εκκίνηση. Ή, σε κάποιες περιπτώσεις, την επανεκκίνηση.

Οι πρόσφατες αφίξεις

Μόλις άνοιξε και ήδη συζητιέται. Το Μanari (Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 3, Τ/ 215-21.53.804), όνομα πολύ ταιριαστό για την ταβέρνα –ή «παϊδακοταβέρνα», όπως μας την κατονόμασε ο Άρης Βεζενές–, λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων, δίπλα στο Odori. Μιλάμε για 100% ελληνικό κρέας από διάφορα σημεία της Ελλάδας, σε nose to tail λoγική (παίρνουν ολόκληρο το αρνί, το μοσχάρι κ.ο.κ., αξιοποιώντας κάθε μέρος του σε διάφορες παρασκευές). Το μενού μένει εντελώς πιστό στην ιδέα της ταβέρνας με τρυφερά παϊδάκια (πρόβεια και αρνίσια), μπιφτέκια, τζατζίκια και τυροκαυτερές, αρνίσια νεφράκια με θρούμπι και τέλεια ψημένο συκώτι. Σαλάτες, μια μακαρονάδα για δύο βρασμένη στο ζωμό του κρέατος, μια πίτα και ένα μαγειρευτό ημέρας συμπληρώνουν το νέο αυτό σενάριο κρεατοφαγίας. Εδώ ο Βεζενές συνεργάζεται με τον Λευτέρη Γεωργόπουλο, γνωστό επιχειρηματία του χώρου (πίσω από το The Clumsies, το Odori κ.ά.) και τον Σωκράτη Τούλια.

Η ταμπέλα με τα βελάκια στραμμένα προς τα πάνω στην είσοδο του ξενοδοχείου Regal δείχνει τον δρόμο για την Ταράτσα (Μητροπόλεως 60, Τ/211-00.80.660), την οποία έστησαν η ομάδα του Αmi Italian Bistrot και του Bar in Front of the Bar. Το αλέγκρο εστιατόριο και μπαρ που άνοιξε πρόσφατα εκεί στα ψηλά έχει άπλετη θέα στην Ακρόπολη και στην πλατεία της Μητρόπολης, αύρα ’70s στο ντεκόρ, ρυθμικές μουσικές στα ηχεία και ένα μενού με λεβαντίνικα και ελληνικά στοιχεία με την υπογραφή του Αλέξανδρου Καρακατσάνη. Στην ανοιχτή κουζίνα φτιάχνουν από χούμους μέχρι χειροποίητη λούζα και από καλοφτιαγμένα, νοστιμότατα κεμπάπ και shawarma μέχρι ρεβυθάδα ή κατσικάκι στον ξυλόφουρνο. Τα χειροποίητα ψωμιά και οι πίτες είναι ωραιότατα. Όσο για τα ποτά, κάνουν την έκπληξη – εδώ θα πιεις από negroni με καφέ και δυόσμο ή ένα πολύπλοκο, αρωματικό whisky soda μέχρι κοκτέιλ που ο Αλέξανδρος Τσελεπής και ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος εμπνεύστηκαν από την… σαλάτα φατούς ή το ταμπουλέ.

Καρό τραπεζομάντηλα, κοκτέιλ απογευματινά, με χαμηλούς αλκοολικούς βαθμούς, και κρύα μεζεδάκια έχει το Amore (Μεναίχμου 1-3, Τ/210-9217306), η ελληνοϊταλική spritzeria που μόλις άνοιξε σε μια οδό που έχει γίνει πλέον δημοφιλής «πιάτσα» για έξοδο στην πόλη. Πιάνουμε θέση στην μπάρα είτε σε κάποιο από τα μετρημένα τραπεζάκια και πίνουμε κλασικά spritz και aperitivo cocktails συνοδεύοντάς τα με καρίκι από την Τήνο, αυγοτάραχο, ακόμα και πηχτή. Στα οπωσδήποτε του μενού και το (πολύ) dirty Martini, που σερβίρεται με ελιά, αγγουράκι και κρεμμυδάκι πίκλα, κάππαρη και αντζούγια σε στικ – ποτό και σνακ μαζί στη βολική συσκευασία του ενός.

Ένα παλιό υφασματάδικο σε έναν μικροσκοπικό δρόμο κάθετο στην Αιόλου διάλεξαν τέσσερις τριανταπεντάρηδες φίλοι για να στεγάσουν το Φελλός (Κολοκοτρώνη & Βασιλικής). Το νέο μπαρ σερβίρει ωραία κρασιά από τον ελληνικό αμπελώνα, καλοφτιαγμένα σπριτζ και κοκτέιλ, όπως επίσης και ιδιαίτερα ελληνικά τυριά και αλλαντικά και άλλα ωραία για νόστιμο τσιμπολόγημα: από τατάκι τόνου με λαχανικά εποχής μέχρι μαρινάτο γαύρο με πικάντικο τσάτνεϊ και ταραμοσαλάτα.

Σε ένα πλατύ πεζοδρόμιο έχει βγάλει τραπέζια το νέο μεζεδοπωλείο του Μετς. Στην Ευλαλία (Φρύνωνος 10, Παγκράτι, Τ/ 210-75.65.871) θα απολαύσετε καλοφτιαγμένα μεζεδάκια, κρητική ρακή και μπίρες. Τα ιδιαίτερα τυριά, όπως το καπνιστό βολάκι Σύρου, ο ντάκος με την ολόγλυκη ντομάτα και τη φρέσκια μυζήθρα, καθώς επίσης και τα μαρινάτα μπαρμπουνάκια και τα ζουμερά χοιρινά μπριζολάκια, θα ξεκινήσουν ιδανικά το τσιμπολόγημα.

Πάμε τώρα και στα νότια. Στην πλαζ Βούλας άνοιξε το καλοκαίρι το all day εστιατόριο The Lemon Tree & Co. (Λεωφ. Αλκυονιδών 4, Βούλα, Τ/ 695-54.63.821) με πολυσυλλεκτικό μενού που υπογράφουν ο σεφ Mirette Aly και ο Μιχάλης Νουρλόγλου, μαζί με τον head σεφ Παναγιώτη Ζώκο. Μεσογειακές και ασιατικές γεύσεις μπλέκουν στα καλοφτιαγμένα πιάτα που παρουσιάζουν: καρπάτσιο από φρέσκια χτένια με πιπεριές χαλαπένιος, αργοψημένο pulled μοσχάρι με χειροποίητα λαζάνια και μοσχάρι Chateaubriand με σάλτσα κρασιού είναι κάποια από αυτά που ξεχωρίσαμε. Τη λίστα κρασιών επιμελείται η σομελιέ Δέσποινα Τοκαλάκη και τα signature κοκτέιλ η ομάδα του Bar In Front Of The Bar.

Και τα βόρεια έχουν τις αφίξεις τους. Στην Άνοιξη άνοιξε στα τέλη του καλοκαιριού το Peanuts (Λεωφ. Μαραθώνος 54 & Αγίου Αθανασίου, Τ/210-62.6 9.000), μια παμπ με όνομα αναφορά σε ένα κλασικό συνοδευτικό του ποτού –δεν γίνεται ποτό χωρίς φυστίκια–, άνετη ξύλινη μπάρα, κλασικά κοκτέιλ και comfort food. Δημιουργός της ο Χρήστος Ευκρατίδης (πρώην ιδιοκτήτης των Noel και Drunk Sinatra), που συνεργάζεται εδώ με τον Κώστα Τσίτσα (πρώην εκδότη του Esquire και του Playboy) και την Δήμητρα Βέτσου. Στο μενού, το οποίο φέρει την υπογραφή της Μυρσίνης Λαμπράκη, το κρέας, εννοείται, έχει την τιμητική του: από μπέργκερ, με μοσχάρι, κοτόπουλο αλλά και προβατίνα, και πλατό με χειροποίητα λουκάνικα της σεφ μέχρι ταλιάτα και αργοκαπνισμένο σιδηρόδρομο.

Νέες νοστιμιές στο χέρι

Όταν μιλάμε για street food, οι αξιόλογες επιλογές δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν πια με το σουβλάκι. Στους δρόμους της Αθήνας βρίσκουμε τώρα ιδιαίτερες λιχουδιές από την Ιταλία, το Μεξικό, την Ασία και όχι μόνο. Έρχονται κι άλλες. Στη Focacceria Napul’e (Πετράκη 30, Σύνταγμα, Τ/210-33.16.161) ο Ναπολιτάνος Francesco Granata φτιάχνει τη δική του πορκέτα με υπερ-τραγανή πέτσα, φέρνει τυριά και αλλαντικά από επιλεγμένους παραγωγούς του τόπου καταγωγής του και φρεσκοψήνει την πολύ γευστική, χειροποίητη φοκάτσια του, που παίρνει συνολικά 72 ώρες για να γίνει. Ο κατάλογος έχει δώδεκα διαφορετικά σάντουιτς με βάση την τελευταία, όπως εκείνο με το capocollo (σαλάμι από χοιρινό λαιμό), το πεκορίνο και τη ρόκα ή το Calabrese, με spianata piccante, καπνιστή μοτσαρέλα, και ’nduja, μεταξύ άλλων, που είναι ό,τι πρέπει για τους φαν των καυτερών. Μη χάσετε και τα ζεστά ζεστά, χρυσοτηγανισμένα arancini με μορταδέλα-πέστο φυστίκι, guanciale-πεκορίνο και άλλους συνδυασμούς.

Το Señor Picante (Φαλήρου 40, Κουκάκι, T/211-00.19.989) μπορεί να καυχιέται ότι είναι η πρώτη birrieria της Αθήνας. Μετάφραση: ειδικεύεται στα tacos birria, που όχι μόνο γεμίζονται με μοσχαρίσιο, σιγομαγειρεμένο κρέας, αλλά σερβίρονται και με τον ζωμό του κρέατος σε μπολάκι στο πλάι, για λαχταριστές βούτες. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι οι τορτίγιες καλαμποκιού, πριν ψηθούν, βουτιούνται στο λίπος που έχει ξεχωρίσει από τον ζωμό. Έτσι απορροφούν νοστιμιά, παίρνουν το χαρακτηριστικό κοκκινόχρυσο χρώμα τους και γίνονται τραγανές. Το στυμμένο λάιμ και οι πίκλες τούς ταιριάζουν γάντι. Το Κουκάκι απέκτησε και ένα καινούριο σουβλατζίδικο. Τρέξαμε να το δοκιμάσουμε και το χαρήκαμε. Στα Σουβλάκια της Πετμεζά (Πετμεζά 2, Κουκάκι, Τ/ 211-11.00.893) φτιάχνουν τυλιχτά όπως μας αρέσουν: με χειροποίητο γύρο, καλάμακια και τζατζίκι, ζουμερές ντομάτες, λεπτοκομμένο κρεμμύδι και μαϊντανό για φρεσκάδα. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει κόκκινη σάλτσα ή καυτερές πιπερίτσες. Βρήκαμε και άλλα ωραία σουβλάκια, όμως, σε άλλη γειτονια.

Νικαράγουα (Οδυσσέα Ανδρούτσου 149, Πειραιάς, Τ/ 213-099.22.00) αποφάσισε να πει ο Μπάμπης Παπαθανασίου το πρώτο του σουβλατζίδικο, που άνοιξε πριν μερικές εβδομάδες στο κέντρο του Πειραιά. Μαζί με τους έμπειρους ψήστες και σε συνεργασία με κρεοπωλείο της περιοχής φτιάχνουν τα σουβλάκια όπως παλιά. Τα κάνουν μικρά, τόσο που να χωράνε σε μια χούφτα, τυλίγοντας σε ψημένες αφράτες πιτούλες καλοψημένο χοιρινό με το λιπάκι του, ζουμερή ντομάτα, πικάντικο κρεμμύδι και κόκκινη γλυκιά σάλτσα. Για πατάτες ούτε το συζητάνε, όπως λέει το logo τους: «Ου βάλεις πατάτες στο σουβλάκι σου.» Στα συν οι ελληνικές μπίρες από τη Sourmena Brews.

Εργαστήριο ζύμης αυτονομάζεται το Temps Perdu (Καραΐσκου 114, Πειραιάς, Τ/210-42.96.027). Το καλό γαλλικό βούτυρο, η υπομονετική διαδικασία παρασκευής και τα προϊόντα μικρών παραγωγών που χρησιμοποιούν δίνουν μια καλή αφορμή για βόλτα στον Πειραιά. Παίρνουμε καφέ στο χέρι και δοκιμάζουμε κρουασάν, ρολάκια με φέτα, τσαλαφούτι και ζάαταρ, «ζαμπονοτυρόπιτα» με γραβιέρα Τήνου και το φουμικάδο Κέρκυρας, καθώς και ενδιαφέροντα γλυκά με εποχικά φρούτα.

Τέλος, να πούμε κι ότι έρχεται ένα ακόμη Talking Breads. Το ξεχωριστό στριτφουντάδικο του Χρήστου Ταχιά που ξεκίνησε από τα Εξάρχεια και επεκτάθηκε στον Χολαργό, τώρα ανοίγει και στο Σύνταγμα, με την ίδια slow street food συνταγή. Τα σάντουιτς με κοτόπουλο tika και χοιρινό satay, το ωραίο bacon mushroom melt και τα ρολάκια πίτσας, με βουτυρόψωμα που φτιάχνονται κάθε πρωί και ζυμάρια ζυμωμένα στο χέρι, θα μας δίνουν ραντεβού από τις 10 Οκτωβρίου και στην Απόλλωνος. Εκείνες τις μέρες αναμένεται να ανοίξουν τις πόρτες τους και μερικά ακόμη μαγαζιά – κάποια αναμένονται λίγο αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Πάμε να δούμε ποια.

Τα «προσεχώς»

Στη γωνία της Λουκιανού με τη Σπευσίππου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου βρίσκαμε το Stinking Bishop, ετοιμάζεται το Ιωdio. Η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη συμμετέχει μαζί με τη Δανάη Βορίδου και επιχειρηματικά στο νέο αυτό εγχείρημα με το ψάρι στο επίκεντρο –συνεργάζονται με τους Χάρη Σπύρου και Γιάννη Σαλπέα– ενώ μαζί τους έχουν και την Ερασμία Μπαλάσκα. To μενού το οποίο θα προτείνουν οι τρεις σεφ, οι οποίες ξαναβρίσκονται για πρώτη φορά στην ίδια κουζίνα μετά το Funky Gourmet, θα αλλάζει τακτικά, ανάλογα με την εποχικότητα και το τι θα βρίσκουν διαθέσιμο στην αγορά. Στον νέο, κομψό, αλλά όχι εξεζητημένο, φιλικό χώρο θα τρώμε λοιπόν από σεφταλιές μπακαλιάρου στον ξυλόφουρνο και σουπιές με σπανάκι μέχρι… σπανακόπιτσα – μια πίτσα, δηλαδή, με γεύση σπανακόπιτας. Η δημιουργική τριάδα ετοιμάζει πολλά ακόμα νόστιμα εκεί στο Κολωνάκι, έχουν όμως αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο στο Yaboo, ένα all-day εστιατόριο που θα ανοίξει στον Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη, το οποίο θα ξεκινάει από το πρωί και θα ανεβάζει ρυθμούς τα βράδια με DJs και ποτό. Τι μενού θα έχει; Θα κοιτάει την Ελλάδα με χωριάτικη και αμπελοφάσουλα, ψάρι με χόρτα και αρνίσιο ποδαράκι στη λαδόκολλα, φτιαγμένο με σύγχρονες τεχνικές και με προσεγμένες παρουσιάσεις – όχι όμως ότι θα λείπει και ένα μπέργκερ ή ένα rib eye.

Με ενδιαφέρον περιμένουμε τις αλλαγές που έρχονται στα Proveleggios και Nolan μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Σωτήρη Κοντιζά. Στο μεν Proveleggios την κουζίνα αναλαμβάνει από τις αρχές Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης παρουσιάζοντας ένα εντελώς καινούργιο μενού με το προσωπικό του μαγειρικό στυλ. Σε ξεχωριστό χώρο, πάνω από το εστιατόριο, ετοιμάζεται (μάλλον για την περίοδο των γιορτών) και ένα pop up μπαρ με επίκεντρο τα ποτά της Πόπης Σεβαστού και συνοδευτικό bar food. Όσο για το Nolan, ο restaurateur Κώστας Πισιώτης μας ανέφερε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με σεφ, κυρίως από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει ούτε και διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον σούπερ σταρ σεφ David Chang. Όπως και να έχει όμως υπόσχεται κάτι «πρωτότυπο, νόστιμο και σύγχρονο». Τα σχέδια είναι πιθανόν να «συμπαρασύρουν» το Sweet Nolan ενώ μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων που όπως φαίνεται θα έχουμε την πρώτη γεύση από τα καινούργια που έρχονται, το εστιατόριο θα λειτουργεί με τη σταθερή του ομάδα (πλην βέβαια του Κοντιζά) και το γνωστό του μενού.

Και μια που λέμε για νέους σεφ, την επιμέλεια της κουζίνας του Rock‘n’Roll (Λουκιανού 6, Τ/210-72.10.065) στο Κολωνάκι αναλαμβάνει ο Άνταμ Κοντοβάς. Το γνωστό εστιατόριο και μπαρ επιστρέφει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τις χαρακτηριστικές του ροκ, σόουλ και funky μουσικές στα ηχεία και στα πιάτα φτερούγες, σάντο, μπέργκερ και πολλά ακόμη με τη –χαρακτηριστική– σφραγίδα του σεφ, που πάντα θα βάλει τις δικές του πινελιές εδώ κι εκεί, αντλώνοντας υλικό από διάφορες κουζίνες που αγαπάει. Το φαγητό θα κινείται σε Αmerican fusion λογική, με αρκετά πιάτα να μη χρειάζονται μαχαιροπίρουνα, για να μπορούν να σερβίρονται άνετα και στο μεγάλο μπαρ, πλάι στο ποτό.

Πάμε τώρα σε μια αλλαγή άλλου τύπου. Μπορεί να έχουμε φάει –και πολύ ωραία, μάλιστα– στο εστιατόριο Geco, στη στοά του ξενοδοχείου Gatsby στην οδό Λέκκα, αλλά στην πραγματικότητα… δεν το έχουμε δει ακόμη. Σε λίγο καιρό θα κάνει επανεκκίνηση σε πλήρη ανάπτυξη. Αυτόνομο, πλέον, πολύ μεγαλύτερο, πάντα στιλάτο. Στην ουσία θα ξεκινάει από τη στοά όπου το πρωτογνωρίσαμε και θα φτάνει στην επόμενη, καθώς θα καταλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα κτίρια (τα πρώην Pick a bloom, Αμπάριζα και Toltecas). Πέρα από το εξελιγμένο, προσεγμένο comfort food με μεσογειακά χρώματα, από τη Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και τον resident chef Παναγιώτη Φλάκa, σημειώστε και μια στ’ αλήθεια μεγάλη μπάρα όπου θα κάθονται γύρω στα 36 άτομα και πολλά ιδιαίτερα events.

Νωρίτερα το περιμέναμε, καθυστέρησαν λίγο οι εργασίες, αλλά πλέον είναι στην τελική ευθεία το Σίναπος (Cιναπος, όπως γράφει η ταμπέλα, ήδη στη θέση της), που θα ανοίξει στο κτίριο στην Ηρακλειδών, που έχει στεγάσει διάφορα μπαρ και εστιατόρια – από τον πάλαι ποτέ Σταύλο μέχρι το μεξικάνικο Coyoacan. Το νέο μαγαζί, που έχει ανάμεσα στους ιδιοκτήτες του και τον γνωστό σεφ Πάνο Ιωαννίδη, θα θυμίζει αστική αυλή τού άλλοτε. Θα πατάει στην ιδέα του μεζεδοπωλείου, με χειροποίητους παστουρμάδες και αλίπαστα, τοπικές συνταγές από διάφορα σημεία της χώρας και υλικά της εποχής, τον ξυλόφουρνο σε πρωταγωνιστικό ρόλο και ελληνικά κρασιά και αποστάγματα. Είναι πρώτη φορά που θα δούμε και την πίσω αυλή του κτίσματος στο Θησείο που κάποτε ήταν στάβλος του Όθωνα∙ η γούρνα όπου έπιναν τα άλογα νερό είναι ακόμη εκεί.

Μάθαμε ακόμα πως ο Περικλής Κοσκινάς (Cookoovaya) με τον Γιάννη Λουκάκη, τον Σπύρο Πεδιαδιτάκη (Άκρα) και με τον Μάριο Κοροβέση, που τρέχει την κουζίνα της Cookoovaya, ετοιμάζουν ένα νέο σημείο για φαγητό. Στην παρούσα φάση γίνονται δημιουργικές ζυμώσεις και συζητούν για το χαρακτήρα αυτού του πρότζεκτ. Νεότερα σε λίγο καιρό.

Ιταλική έμπνευση έχουν δύο πρότζεκτ με τη μαγειρική υπογραφή της Ελένης Σαράντη, που θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Η Osteria Mamma και το Armando θα βρίσκονται στον ίδιο δρόμο του Κεραμεικού, που είναι και η γειτονιά της σεφ. Πρόκειται, στην πρώτη περίπτωση, για μια ιταλική ταβέρνα με ρουστίκ ατμόσφαιρα που υπόσχεται ιταλικά πιάτα τα οποία δεν σερβίρονται συνήθως στην Αθήνα, ενώ στο Armando θα δοκιμάζουμε νεο-ναπολιτάνικη πίτσα μαζί με μπίρα ή κρασί στο χέρι.

Είναι και ο Άsωτος, που ανοίγει γύρω στα μέσα Οκτωβρίου στη θέση του Frater & Soror στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι. «Είμαστε όλοι λίγο άσωτοι», λέει γελώντας ο Λευτέρης Γεωργόπουλος, δίνοντάς μας μια πρώτη εικόνα για το τι θα είναι αυτό το νέο εστιατόριο: μια «ροκ ταβέρνα», όπως την περιγράφει, που ετοιμάζει μαζί με τον σεφ Μιχάλη Μερζένη, και τους Παναγιώτη Κουτσουμπή και Νικόλα Σπυρόπουλο (βλέπε Poco a Poco, Forte κ.ά). Ο χώρος θα αλλάξει λίγο, το μενού, που τώρα διαμορφώνεται και που θα έχει και κρέας και ψάρι, θα έχει comfort χαρακτήρα και θα είναι πιο απλό το μεσημέρι, λίγο πιο πειραγμένο το βράδυ. Θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κρασί, με ετικέτες από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα να συμπληρώνουν την εικόνα.

Oι ετοιμασίες προχωράνε και στο εστιατόριο που ετοιμάζουν ο Χάρης Δάρρας και Δημήτρης Καράκογλου μαζί με τον Πάνο Κωστόπουλο στη Σκούφου, απέναντι από το Birdman. Το μενού του θα υπογράφει ο πολύ καλός σεφ Ιπποκράτης Αναγνωστέλης. Πιο συγκεκριμένα, από την ανοιχτή κουζίνα στο υπόγειο θα βγαίνει ελληνικό φαγητό λίγο πειραγμένο, με σκοπό να το μοιράζεσαι, family style, ενώ στο ισόγειο θα βρίσκεται μπαρ. Το όνομα αυτού; Anthes. Κρύβει Αθήνα (είναι ένας αναγραμματισμος του Athens), και μια παρακίνηση: πολλά μπορείς να κάνεις αν θες.

Το μενού του νέου εστιατορίου Λυκόβρυση (Γρηγ. Λαμπράκη 34, Γλυφάδα) στη Γλυφάδα –αδελφάκι του παλιού στο Κολωνάκι– θα επιμελείται η σεφ Νένα Ισμυρνόγλου. Ένα ελληνικό μπιστρό, που θα λειτουργεί από το πρωί για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ με ελληνικό φαγητό και λίστα με signature κοκτέιλ. Από την κουζίνα θα βγαίνουν πιάτα φτιαγμένα από ποιοτικές πρώτες ύλες μικρών παραγωγών: τηγανητά αυγά με τσαλαφούτι, παστράμι γαλοπούλας και κατσικίσιο γιαούρτι, αλλά και γλυκά του κουταλιού με ψωμάκι ψημένο σε ξυλόφουρνο και πρόβειο βούτυρο. Ακόμη, φρέσκα ζυμαρικά με μανιτάρια εποχής, στριφτάρια με φρέσκες γαρίδες, αρνάκι ψητό με ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη αλλά και πίτσα ψημένη στον ξυλόφουρνο με νιώτικο κεφαλοτύρι, σκοτύρι, φρέσκια ρίγανη και κρασάτη σάλτσα γραβιέρας.

Πολλές λεπτομέρειες ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί για την επιστροφή της Αίγλης Ζαππείου, ξέρουμε όμως ότι θα τη δούμε ριζικά αλλαγμένη, με πολλές προτάσεις ψυχαγωγίας, πολιτισμού και γαστρονομίας. Ο Δήμος Μπαλόπουλος έχει αναλάβει ρόλο executive resident chef, διαμορφώντας τη νέα γαστρονομική πρόταση μαζί με τον Γιώργο Κηρύκο, τα εστιατόρια θα είναι δύο, ένα all-day και ένα πιο «καλό», με κουζίνα σε ρυθμούς fine comfort – στόχος, όπως μαθαίνουμε, είναι να είναι αμφότερα προσιτά, τόσο γευστικά όσο και οικονομικά. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, θα προστεθούν στο γευστικό μωσαϊκό της πόλης γύρω στα μέσα του Νοέμβρη. Το άλλο που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πρότζεκτ που ακούμε ότι ετοιμάζει ο Όμιλος Τραστέλη (βλ. Σπονδή, Hytra κ.λπ.) στο κέντρο της Αθήνας – για αυτό θα πούμε περισσότερα όταν έχουμε τις σχετικές πληροφορίες.

Όσο για το μεγάλο γαστρονομικό πρότζεκτ που ετοιμάζεται στο ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου προχωράει και αναμένεται να ανοίξει για το κοινό πριν το καλοκαίρι του 2025. Η Στοά, όπως θα λέγεται ο υβριδικός πολυχώρος, θα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της Αθήνας με εστιατόρια, ελληνικό street food και pop-up καταστήματα, μεταξύ άλλων. Εντός της Στοάς θα βρίσκεται και το «Στοά Agora» που θα είναι «το μεγαλύτερο κατάστημα στην Αθήνα διάθεσης και ανάδειξης ελληνικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους Έλληνες παραγωγούς».

Τα μπαρ που περιμένουμε

Έχει εστιατόριο έχει και μπαρ, οπότε μια που παίζει σε δύο ταμπλό, ξεκινάμε με το νέο, κοσμοπολίτικο hotel bar που αποκτά το ξενοδοχείο Semiramis. Το όνομα αυτού, Koumkan (Χαριλάου Τρικούπη 48, Κεφαλάρι, 210-62.84.560). Το concept του νέου χώρου, που βάφτισε το πολύ δημοφιλές άλλοτε παιχνίδι της τράπουλας, έχει διαμορφώσει o Άρης Βεζενές, σε άλλο ρόλο εδώ – ως creative director του Green Garlic Studio. Να σημειώσουμε ότι τον χώρο έχουν μεταμορφώσει οι Andreas Kostopoulos και James McNally από το αρχιτεκτονικό γραφείο Manhattan Projects με έδρα τη Νέα Υόρκη, και δείχνει εντυπωσιακός. Χωρίζεται στα δύο: το μπαρ, με μάρμαρο και μεταλλικές λεπτομέρειες και το εστιατόριο, όπου θα δοκιμάσουμε σε λίγο καιρό (γύρω στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει) από μοσχάρι ταρτάρ, αραντσίνι και Chataubriand, μέχρι tarte Tatin και KnickerBocker Glory, ένα παγωτό τύπου Sundae που έκανε θραύση στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 20ου αιώνα.

Αν υπάρχει ένα μέρος στο οποίο περιμένουμε πώς και πώς να πιούμε Espresso Martini είναι το Coterie (Βρυάξιδος 9, Παγκράτι, Τ/6970-83.42.70), και αυτό επειδή βασικό μέλος της ομάδας πίσω από το καινούργιο μαγαζί είναι ο Χρήστος Κλουβάτος, bartender και γνώστης του καλού καφέ, με πολυάριθμες βραβεύσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Το μενού θα έχει speciality καφέ και brunch το πρωί και, αργότερα, κλασικά κοκτέιλ συνοδεία πιάτων που μπαίνουν στη μέση του τραπεζιού.

Ένας πολύ αξιόλογος bartender έχει στα σκαριά τον πρώτο δικό του χώρο. Ο Ηλίας Μαρινάκης βρέθηκε πίσω από την μπάρα αρκετών αγαπημένων αθηναϊκών μπαρ, πριν αποφασίσει να στήσει το δικό του στην οδό Μαιάνδρου, στα Ιλίσια. Με το Quinn’s (το όνομα μιας αγαπημένης του παμπ στο Λονδίνο και το παρατσούκλι του πατέρα του, που τον λένε Αντώνη και πολλοί γνώριμοι από τα παλιά τον φωνάζουν Κουίν), το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίγει από το πρωί, θέλει να έχει όσα θεωρεί ο ίδιος ότι κάνουν ένα καλό μπαρ: «παγωμένα ποτά, συνέπεια και έμφυτη ευγένεια». Θα έχει και bar food, ένα μικρό μενού που θα σερβίρεται όλη τη μέρα, το οποίο θα επιμελείται ο Περικλής Κοσκινάς της Cookoovaya. Το αναμένουμε στα τέλη του Νοεμβρίου.

Με brunch, που έχει σχεδιάσει η Μαρίνα Χρονά (Ρίνι), θα ξεκινάει η μέρα και στο Bipolar, που έρχεται στο Χαλάνδρι, στην πλατεία Κέννεντυ. Σκεφτείτε πεϊνιρλί με καγιανά και ψητό χοιρινό λουκάνικο ή ελληνικές τηγανίτες με φρέσκα φρούτα, μέλι και σουσάμι. Η λίστα των κοκτέιλ θα έχει, μεταξύ άλλων, και πολλά spritz με την υπογραφή του Πάνου Βλάχου, ενώ για τσιμπολόγημα η σεφ έχει ετοιμάσει ελληνικούς μεζέδες, όπως πατατοκεφτέδες με ρίγανη, σιγομαγειρεμένο χοιρινό και γραβιέρα ή ραβιόλες με ανθότυρο και «καμένη» μυζήθρα.

Τα listening bars είναι τάση και έχουμε δύο τέτοια παραδείγματα που έρχονται στην Αθήνα. Τι διαφορά έχει ένα listening bar από ένα συνηθισμένο μπαρ; Η μουσική έχει κεντρικό ρόλο, ενώ τα ποτά και το φαγητό είναι τα «συνοδευτικά». Το κόνσεπτ δεν είναι καινούργιο. Ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’20 στο Τόκιο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει βρει έδαφος σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη, όπου ελεύθερες ερμηνείες των γιαπωνέζικων jazz kissa ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Επηρεασμένο από αυτή την τάση φαίνεται πως θα είναι το wine bar του Χρήστου Κοντού, φωτογράφου και εκδότη του περιοδικού Kennedy, που θα σερβίρει αποκλειστικά κρασιά ήπιας παρέμβασης. High end ήχο και μεγάλο εύρος μουσικών επιλογών θα φέρει και, λίγο αργότερα μέσα στη σεζόν, το Τέλειον Hi Fi Βar, που θα ανοίξει στον χώρο ενός παλιού ζαχαροπλαστείου στην Κυψέλη.

Το Birdman, που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι το πρώτο listening bar της Αθήνας, έδωσε την ιδέα στον Άρη Βεζενέ να φτιάξει ένα δισκάδικο. Το Birdman Records, βρίσκεται στην οδό Σκούφου, μεσοτοιχία με Ekiben, το έτερο πρότζεκτ του Βεζενέ, που εμπνέεται επίσης από την ιαπωνική κουλτούρα. Μπαίνοντας στο Birdman Records μπορεί κανείς να περιηγηθεί με το βλέμμα στις ξύλινες δισκοθήκες που φτάνουν μέχρι το ταβάνι και φιλοξενούν νέες συλλογές αλλά και παλιούς δίσκους – οι τελευταίοι δεν είναι προς πώληση, αλλά μόνο για ακρόαση. Δυο σταθμοί με πικάπ MK2 και εξοπλισμός που εγγυάται κορυφαία ποιότητα ήχου θα φέρουν ως εδώ τους μουσικόφιλους της πόλης, που μαζί με τους πιστούς του Ekiben μπορούν από εδώ να μπουν στη νέα σάλα του Ekiben, σχεδιασμένη όπως και όλο το πρότζεκτ, από τους ταλαντούχους αρχιτέκτονες Manhattan Projects, Andreas Kostopoulos και James McNally. Το μενού του εστιατορίου δεν έχει αλλάξει σημαντικά, παρουσιάζεται όμως διευρυμένο ενώ σε λίγο καιρό θα σερβίρονται και νόστιμα κοκτέιλ από drafts. Μην ξεχάσετε να πάρετε miso, ponzu και kombu από τα ράφια του διπλανού Ikigai.

Πηγή: Γαστρονόμος