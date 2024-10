Τhe World’s 50 Best Bars 2024: η λίστα ανακοινώθηκε και η Ντένη Καλλιβωκά ήταν εκεί

Φεύγοντας προχθές βράδυ από την τελετή των The World ’s 50 Best Bars και κοιτώντας τη φωτογραφία μου μπροστά στο λογότυπο των 50, έκανα αυτόματα ένα προσωπικό απολογισμό. Μπροστά από έναν αριθμό που μοιάζει πολύ με την ηλικία μου, νιώθω πολύ χαρούμενη και προνομιούχα που είμαι μέρος αυτού του καταπληκτικού χώρου. Ενός χώρου γεμάτου από παθιασμένους ανθρώπους που αγαπούν το επάγγελμά τους τους, νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και συνεχώς βελτιώνουν τους εαυτούς τους, τη δουλειά τους και τον κόσμο γενικά, προωθώντας μέσα από τις πρακτικές τους αξίες όπως η ισότητα, η συμπερίληψη, η φροντίδα για το περιβάλλον και η ευημερία του πλανήτη. Και κυρίως γιατί το κάνουν με έναν τόσο ζωντανό, χαρούμενο, θετικό και καθόλου βαρετό και προσποιητό τρόπο.

Παρακολουθώ το spirits industry από το 2004 περίπου, στενά από το 2009 και ως μέρος του από το 2014. Κάνοντας λοιπόν την προσωπική μου ανασκόπηση για αυτή την δεκαετία, νιώθω ότι εξελίσσομαι, μέσα και μέσω του χώρου. Ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και επαγγελματίας!

Πάμε στη λίστα τώρα. Πρώτα από όλα: Στην Ελλάδα έχουμε 5 μπαρ που είναι στα 100 καλύτερα του κόσμου! Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα για τη μικρή μας χώρα. Έχουμε το τόσο πρωτοποριακό Line Athens, ένα μπαρ που πρακτικά δεν έχει κλείσει διετία, στην 6η θέση. Το πιο καταπληκτικό για εμένα είναι το Baba au Rum στην 17η. Το Baba είναι ίσως το μακροβιότερο μπαρ στην λίστα των 50 Best, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει δεκαετία. Και ναι, σας λέω με σιγουριά, το να παραμείνεις στη λίστα πάνω από 3-4 χρόνια είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι γιατί δεν είσαι πια το ίδιο καλό μπαρ, αλλά γιατί επικοινωνιακά η «μπογιά» έχει περάσει. Και μετά πάμε στο υπέροχο Bar in Front of the Bar στην θέση 51, το πολυβραβευμένο The Clumsies στην 60η και το διάσημο Tequila Bar Barro Negro στην 68η.

Αξίζουν πολλά μπράβο και συγχαρητήρια στα καταπληκτικά βραβευμένα μπαρ της λίστας των 50 και 100 για την σκληρή δουλειά τους. Όπως και σε τόσα άλλα υπέροχα μη βραβευμένα. Στα δικά μου μάτια δεν έχει τόση σημασία ποιος είναι 1ος ή 2ος ή 99ος. Σημασία έχει ότι αυτός ο θεσμός βοηθάει στην εξάπλωση της κουλτούρας των κοκτέιλ, της ανάπτυξης του κλάδου της φιλοξενίας και των αξιών γύρω από αυτά. Και καθιερώνει πλέον τα μπαρ ως κομμάτι του γαστρονομικού πολιτισμού και του τουρισμού παγκοσμίως.

Τι σημαίνει για τα μπαρ μια θέση στη λίστα; Μεγάλη αύξηση, πολύ μεγάλη, της πελατείας, εγχώριας και μη, και εισροή budget από εταιρίες. Σημαντικά και τα δύο. Το τίμημα, βέβαια, είναι βαρύ. Η διατήρηση της θέσης σημαίνει έντονη εξωστρέφεια. Πολλές guest εμφανίσεις και καλέσματα σε όλο τον κόσμο, προσκλήσεις και φιλοξενία μπαρ από το εξωτερικό. Ομιλίες, παρουσία παντού. Και όσο ωραία και εντυπωσιακά και αν ακούγονται όλα, αυτά πιστέψτε με, στο τέλος της ημέρας είναι δουλειά.

Τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2024

Η λίστα του 2024 περιλαμβάνει μπαρ από 28 πόλεις, 16 από τα οποία μπαίνουν στα 50 καλύτερα για πρώτη φορά.

Μεγάλος νικητής είναι το Handshake Speakeasy, από την Πόλη του Μεξικού, το πρώτο μπαρ από το Μεξικό που καταλαμβάνει την κορυφή. Στη γειτονιά Colonia Juárez της Πόλης του Μεξικού, είναι ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της. Κρυμμένο πίσω από μια μυστική πόρτα σε έναν υποφωτισμένο χώρο με μια εντυπωσιακή συλλογή από σπάνια αποστάγματα, το εν λόγω μπαρ ανακαλεί την εποχή των speakeasy του Χόλυγουντ. Ενώ το ατμοσφαιρικό μαύρο μάρμαρο, οι πλούσιες μπρούτζινες λεπτομέρειες και ο ρετρό φωτισμός του εσωτερικού δημιουργούν σου δίνουν αίσθηση παλιού, η καινοτόμα λίστα των κοκτέιλ κοιτάει μπροστά. Ο bar manager, Eric van Beek, συνδυάζει άψογα την παράδοση με την καινοτομία, χρησιμοποιώντας στα κλασικά κοκτέιλ προηγμένες τεχνικές που αναπτύσσονται στο εργαστήριο του μπαρ.

Το Λονδίνο διατηρεί το στέμμα του ως η πρωτεύουσα των κοκτέιλ της Ευρώπης με τέσσερα μπαρ από τα 19 της ηπείρου, που είναι και δικά μου προσωπικά αγαπημένα. Στο No. 4 βρίσκεται το πειραματικό Tayēr + Elementary, στο Νο. 13 το Connaught Bar, όπου ο καταπληκτικός Ago Perrone μετατρέπει το μαρτίνι σε ritual, το Satan’s Whiskers είναι στο Νο. 29 και το Scarfes Bar, ίσως ένα από τα ομορφότερα hotel bars στον κόσμο, στο Νο. 37. Πιο βόρεια, το Panda & Sons στο Εδιμβούργο ανεβαίνει στο Νο. 30.

Ο τίτλος του Καλύτερου Μπαρ στην Ευρώπη πηγαίνει και πάλι στο καταπληκτικό Sips της Βαρκελώνης – φέτος στο Νο. 3. Το τροπικό Paradiso, στην ίδια πόλη, βρίσκεται στο Νο. 10 και το Salmon Guru της Μαδρίτης στο Νο. 23. Στην Ιταλία, το Drink Kong στη Ρώμη (Νο. 33) και το Locale Firenze στη Φλωρεντία (Νο. 36) συμπληρώνουν το Moebius Milano (Νο. 38), που είναι νέα είσοδος, και το 1930 (Νο. 50), και τα δύο στο Μιλάνο.

Στο Παρίσι έχουμε το Cambridge Public House στο Νο. 19, το Bar Nouveau στο Νο. 39 και το Danico στο Νο. 49.

Στον ευρωπαϊκό βορρά, ένα προσωπικό μου αγαπημένο, το Himkok στο Όσλο, φέτος έχει την 11η θέση και κερδίζει το φετινό Best Bar Design Award. Στη Στοκχόλμη, το Röda Huset είναι στο Νο. 45.

Με τέσσερα μπαρ, η Νέα Υόρκη συνεχίζει την κυριαρχία της στη Βόρεια Αμερική, με το Double Chicken Please (Νο. 14) και το Overstory (Νο. 15) να πλαισιώνονται από νέες εισόδους, τα Martiny’s (Νο. 24) και Superbueno (Νο. 27), ενώ το Jewel of the South της Νέας Ορλεάνης είναι στο Νο. 34.

Δυνατά παίζει και η Λατινική Αμερική! Στο Μεξικό, πέρα από το Handshake Speakeasy που κατέκτησε την πρώτη θέση της κατάταξης, βρίσκονται τα Licorería Limantour στο Νο. 32 και El Gallo Altanero στη Γκουανταλαχάρα, νέα είσοδος στην κατάταξη, που καταλαμβάνει το Νο. 48. Το Tres Monos στο Μπουένος Άιρες γίνεται το νέο Καλύτερο Μπαρ στη Νότια Αμερική στο Νο. 7, με τα CoChinChina (Νο. 22) και το Florería Atlántico (Νο. 46), επίσης στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, να ακολουθούν. Το Alquímico στην Καρθαγένη της Κολομβίας συνεχίζει την άνοδό του στην κορυφή καταλαμβάνοντας τη θέση Νο. 8, με μία νέα είσοδο για την Μπογκοτά, το La Sala de Laura, να εισέρχεται στη λίστα στο Νο. 44. To Lady Bee της Λίμα, μπαίνει στην κατάταξη με εντυπωσιακή θέση στο Νο. 16, ενώ το Tan Tan του Σάο Πάολο είναι μια ακόμη νέα είσοδος στο Νο. 31.

Η Ασία έχει πλέον τεράστια άνοδο. Με τέσσερα μπαρ στη λίστα, η Σιγκαπούρη προηγείται, με τα διακεκριμένα Jigger & Pony στο Νο. 5 και Atlas στο Νο. 43 να συνοδεύονται από τα νεοεισερχόμενα Nutmeg & Clove (Νο. 28) και Analogue Initiative (Νο. 47). Στο Χονγκ Κονγκ, η νέα είσοδος Bar Leone έχει μπει στη λίστα στο Νο. 2, κερδίζοντας τον τίτλο του Καλύτερου Μπαρ στην Ασία, καθώς και τη διάκριση Disaronno Highest New Entry, με γείτονα το Coa στο Νο. 18. Η Μπανγκόκ και το Τόκιο έχουν επίσης δύο μπαρ το καθένα, με το BKK Social Club της Μπανγκόκ να ανεβαίνει στο Νο. 12 μαζί με τη νέα είσοδο Bar Us στο Νο. 41, ενώ το Bar Benfiddich του Τόκιο (Νο. 25) συνοδεύεται από το επίσης νέο στη λίστα Virtú (Νο. 42). Στη Σεούλ, το Zest είναι στο Νο. 9 και κερδίζει το φετινό Ketel One Sustainable Bar Award.

Η πλήρης λίστα

Ηandshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού Bar Leone, Χονγκ Κονγκ Sips, Βαρκελώνη Tayēr + Elementary, Λονδίνο Jigger & Pony, Σιγκαπούρη Line, Αθήνα Tres Monos, Μπουένος Άιρες Alquímico, Καρθαγένη Zest, Σεούλ Paradiso, Βαρκελώνη Himkok, Όσλo BKK Social Club, Μπανγκόκ Connaught Bar, Λονδίνο Double Chicken Please, Νέα Υόρκη Overstory, Νέα Υόρκη Lady Bee, Λίμα, Baba au Rum, Αθήνα Coa, Χονγκ Κονγκ The Cambridge Public House, Παρίσι Tlecān, Πόλη του Μεξικού Caretaker’s Cottage, Μελβούρνη CoChinChina, Μπουένος Άιρες Salmon Guru, Μαδρίτη Martiny’s, Νέα Υόρκη Bar Benfiddich, Τόκιο Maybe Sammy, Σίδνεϊ Superbueno, Νέα Υόρκη Nutmeg & Clove, Σιγκαπούρη Satan’s Whiskers, Λονδίνο Panda & Sons, Εδιμβούργο Tan Tan, Σάο Πάολο Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικού Drink Kong, Ρώμη Jewel of the South, Νέα Ορλεάνη Byrdi, Μελβούρνη Locale Firenze, Φλωρεντία Scarfes Bar, Λονδίνο Moebius Milano, Μιλάνο Bar Nouveau, Παρίσι Mimi Kakushi, Ντουμπάι Bar Us, Μπανγκόκ Virtù, Τόκιο Atlas, Σιγκαπούρη La Sala de Laura, Μπογκοτά Röda Huset, Στοκχόλμη Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες Analogue Initiative, Σιγκαπούρη El Gallo Altanero, Γουαδαλαχάρα Danico, Παρίσι 1930, Μιλάνο

Πηγή: Γαστρονόμος