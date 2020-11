Λάμπρος Φισφής: Πανδημία, ώρα για κωμωδία!

Μια αναπάντεχη συζήτηση με τον γνωστό stand up comedian, για μια αναπάντεχη παράσταση σε κοινό 6.000 ατόμων στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου, σε μια αναπάντεχη εποχή, στην οποία το γέλιο παραμένει το παυσίπονο όλων μας.

Αυτή την εποχή προετοιμάζεται για μια παράσταση μπροστά σε κοινό 6.000 ατόμων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2021 στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου. «Είναι η μεγαλύτερη παράσταση stand up comedy (αν γίνει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πλέον) που θα έχω κάνει ποτέ. Το Κλειστό Παλαιού Φαλήρου με περίπου 6.000 θεατές (αν έρθουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πλέον), ένα μικρόφωνο και ένας άνθρωπος (εγώ είμαι αυτός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πλέον) που θα λέει αστεία». Ακούγεται δύσκολο εγχείρημα, γιατί θέλησε να το κάνει; Η απάντησή του είναι φυσικά μη αναμενόμενη, αναπάντεχη – κάπως έτσι είναι μια συζήτηση με τον Λάμπρο Φισφή, γεμάτη απαντήσεις που ακροβατούν ανάμεσα στο χιούμορ, στον αυτοσαρκασμό και στην ειλικρίνεια. «Είναι άπειροι οι λόγοι. Ο πιο βασικός είναι ότι ποτέ δεν έχω κάνει τίποτα με τον αθλητισμό στη ζωή μου. Οπότε αυτή η παράσταση είναι ο μόνος τρόπος να μπω σε αθλητικές εγκαταστάσεις και να κάνω κάτι σε τέτοιο χώρο».

Την οργάνωση της παράστασης έχουν αναλάβει ο Στέφανος Παπαγκίκας και ο Κωνσταντίνος Πολίτης, οι masterminds πίσω από την εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων The Hub events, που έχουν αναλάβει κάποιες από τις πιο μεγάλες παραστάσεις ξένων κωμικών στην Ελλάδα μέσω της σειράς εκδηλώσεων «Comedy’s finest». «Με προσέγγισαν με αυτή την τρελή ιδέα. Τα παιδιά τα ξέρω χρόνια και είμαστε φίλοι, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πω ναι. Δεν είχα άλλη επιλογή», λέει και σχεδόν μπορώ να τον φανταστώ να κλείνει πονηρά το μάτι.

Πέρα από τον προφανή στόχο της παράστασης, να ψυχαγωγήσει τους θεατές, υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο στοχεύετε;

Σε κάθε παράσταση αυτό που θέλω είναι να κάνω ό,τι μπορώ, ώστε το κοινό για τις δύο ώρες της παράστασης να γίνει μια παρέα. Να ενωθούν για λίγο και να γελάσουν με τα ίδια πράγματα. Αυτό προσπαθώ, ανεξαρτήτως του πόσα άτομα έχουμε στο κοινό. Το να το καταφέρω αυτό με 6.000 άτομα είναι το στοίχημά μου.

Παράλληλα με την παράσταση, τρέχει ένα side project στο οποίο πρωταγωνιστείτε, με στόχο να ρίξει το κοινό μια ματιά στα «παρασκήνια» του stand up comedy.

Ξαναλέω ότι τα παιδιά που οργανώνουν την παράσταση είναι φίλοι και δεν είχα την επιλογή να πω όχι. Οπότε, όταν μου πρότειναν να γυρίσουμε και ένα ντοκιμαντέρ που θα ακολουθεί όλη την πορεία μέχρι την παράσταση, δέχτηκα. Τα ντοκιμαντέρ γενικά ποτέ δεν ξέρεις προς τα πού θα πάνε. Προς το παρόν, το σχέδιο είναι να αποτυπώσουμε όλα αυτά που γίνονται μέσα στη χρονιά, από παραστάσεις με Covid-19 μέχρι τηλεοπτικά πρότζεκτ και όλη την προετοιμασία για το σόου. Μπορεί, βέβαια, σε λίγο καιρό να καταλάβουμε ότι το ζουμί του ντοκιμαντέρ είναι ο φόβος μου για τα περιστέρια και απλώς να με βλέπετε για μία ώρα στο Σύνταγμα να με τραμπουκίζουν συμμορίες περιστεριών.

Ποια είναι η εντύπωση που έχει το κοινό για το stand up comedy; Είναι σωστή, είναι λάθος;

Χρόνο με τον χρόνο οι «παρεξηγήσεις» διορθώνονται. Μια βασική ρετσινιά που παλέψαμε πολύ για να διώξουμε είναι ότι στις παραστάσεις stand up comedy θα πας και θα σε κοροϊδέψει ο κωμικός. Αυτό δεν γίνεται. Οι κωμικοί κατά βάση κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Επίσης, το stand up comedy πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει ότι είναι ένας αυτοσχεδιαστικός μονόλογος. Δεν είναι. Είναι γραμμένος, προβαρισμένος και τεσταρισμένος πολλές φορές μέχρι να φτάσει εκεί που τον βλέπει το κοινό. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το κοινό να γελάει οκτώ έως δέκα φορές το λεπτό για δύο ώρες αυτοσχεδιαστικά.

Πολλοί υποθέτουν ότι ένας stand up comedian είναι πάντα έτοιμος να πετάξει την ατάκα που θα κάνει την παρέα να γελάσει, είναι πάντα κεφάτος. Είναι όντως έτσι;

Ούτε καν. Γενικά είμαστε ετοιμόλογοι. Λόγω της δουλειάς, μαθαίνεις να είσαι έτοιμος να πετάξεις ατάκα ανά πάσα στιγμή. Είναι κάποια καλώδια που συνδέονται στον εγκέφαλο και αρχίζεις και σκέφτεσαι συνεχώς το αστείο. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο κωμικός πάντα η ψυχή της παρέας και σίγουρα δεν είναι πάντα γελαστός. Πολλοί από τους μεγάλους κωμικούς, αλλά και γενικά τους stand up comedians της Ελλάδας, θα έλεγα ότι είναι αρκετά καταθλιπτικοί άνθρωποι.

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το γέλιο αντίδοτο περίπου σε όλα. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην εποχή της Covid-19;

Το γέλιο είναι μάλλον ένα παυσίπονο. Μας κάνει για λίγο να ξεχνιόμαστε. Να μπαίνουμε στον κόσμο της κωμωδίας και να γελάμε. Προβλήματα σε αυτή τη χώρα, δόξα τω Θεώ, πάντα είχαμε και θα έχουμε. Θεωρώ ότι ο κόσμος με την Covid-19 έχει ανάγκη πολλά πράγματα, και σίγουρα η διασκέδαση και το γέλιο είναι ένα από αυτά. Αν κρίνω από το τι τρέξαμε να στοκάρουμε στην καραντίνα, θα έλεγα ότι η κωμωδία και το χαρτί υγείας είναι τα δύο απαραίτητα.

Τι γεύση σάς άφησε η εποχή της καραντίνας;

Λίγο απ’ όλα. Σίγουρα πολλές καινούργιες γεύσεις. Μαγείρευα ασταμάτητα. Όπως όλη η Ελλάδα. Έφτιαξα τα πάντα. Αλλά γενικά, όπως λέω και σε ένα κείμενό μου, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η καραντίνα είναι η φυσική μου κατάσταση. Οι περιορισμοί είναι απλώς το lifestyle μου.

Πόσο σας επηρέασε επαγγελματικά;

Απίστευτα πολύ! Αν καθίσω και απαριθμήσω τις δουλειές που χάθηκαν ή το πώς έχει επηρεάσει ακόμα και τις ελάχιστες δουλειές που γίνονται, θα με πιάσει κατάθλιψη. Προσπαθώ, όπως προσπαθεί και όλος ο κλάδος των θεαμάτων, να επιβιώσω και να βρω λύσεις. Σίγουρα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα και το βασικό είναι να είμαστε υγιείς, οπότε από αυτή την άποψη νιώθω τυχερός.

Με τι γελάσατε πολύ τελευταία;

Γελάω σχετικά εύκολα. Το τελευταίο πράγμα που με έκανε να γελάσω δυνατά είναι όταν έδειξα στην κόρη μου, που είναι δύο ετών, μια κότα σε ένα βιβλιαράκι και τη ρώτησα πώς λένε αυτό το ζώο. Εκείνη απάντησε «φαγητό».

Προσέχετε; Φοράτε μάσκα;

Προσπαθώ να προστατεύομαι όσο μπορώ. Φοράω τη μάσκα και τη φοράω σωστά. Όχι σαν κάποιους που τη φοράνε σκουλαρίκι ή άλλους που τη φοράνε αιώρα κάτω από το προγούλι ή κάποιους που τη βάζουν σαν το κράνος στον αγκώνα.

Όταν τελειώσει η υγειονομική κρίση, εγώ θα… Συμπληρώστε τη φράση.

Θα ξαναγίνω ξενέρωτος! Τώρα δεν κάνω πράγματα και λέω «εεε, Covid». Οπότε ο κόσμος δεν νομίζει ότι είμαι ξενέρωτος, αλλά υπεύθυνος. Αν περάσει όλο αυτό, θα θυμηθούν όλοι ότι ο Λάμπρος Φισφής είναι απλώς ξενέρωτος. ■