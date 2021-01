20+1 σειρές για το 2021

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των «Friends», η τηλεοπτική διασκευή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το αγαπημένο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ, το σύμπαν του πατέρα της επιστημονικής φαντασίας, Ισαάκ Ασίμοφ, ένας σκοτεινός πρίγκιπας του Μπελ Αιρ είναι μεταξύ των σειρών που θα συναγωνιστούν τη φετινή χρονιά για την προτίμηση του κοινού. Καθώς ο ανταγωνισμός των παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου εντείνεται, με νέους «παίκτες» να διεκδικούν συνδρομές αλλά και τα μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος και τους παλιούς να αντιστέκονται, ανεβάζοντας τον πήχη με ακόμη πιο εντυπωσιακές και κοστοβόρες παραγωγές, ο όρος «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης μοιάζει πια φτωχός για να περιγράψει το τοπίο.

«Friends» (HBO Max)

Το reunion της χρονιάς

Το διάλειμμα σε αυτή τη σχέση φαίνεται ότι κράτησε αρκετά, σχεδόν δεκαέξι χρόνια. Το 2021 θα είναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η χρονιά που «Τα φιλαράκια» θα επανενωθούν. Οι Φοίβη, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τζόι, Τσάντλερ και Ρος θα ξανακαθίσουν στον πορτοκαλί καναπέ του Central Perk, προς μεγάλη ευχαρίστηση των δισεκατομμυρίων φαν της σειράς σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για το πολυαναμενόμενο reunion, που θα ενώσει γενιές τηλεθεατών μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες, καθώς «Τα φιλαράκια» δεν σταμάτησαν να αποκτούν νέους φανατικούς θαυμαστές όλα αυτά τα χρόνια.

«Generation» (HBO Max)

Σεξουαλικότητα και εφηβεία

Μια dramedy δέκα επεισοδίων, στα χνάρια του πολύ επιτυχημένου «Sex Education» του Netflix. Mια παρέα εφήβων που εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους στο πλαίσιο μιας συντηρητικής κοινωνίας, φτάνοντας να αμφισβητήσουν τη φύση της οικογένειας αλλά και θεμελιώδη πιστεύω για τη ζωή και την αγάπη. Το σενάριο είναι της δεκαεννιάχρονης Ζέλντα Μπαρνζ και του πατέρα της, Ντάνιελ («Won’t back down», «Cake»), ο οποίος σκηνοθετεί. Την παραγωγή υπογράφει η Λίνα Ντάναμ («Girls»). Πρωταγωνιστούν οι Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Sam Trammell.

«WandaVision» (Disney+)

Το σύμπαν των υπερηρώων

Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έχει επεκταθεί στη μικρή οθόνη ήδη από το 2013 με τη σειρά «Agents of S.H.I.E.L.D.» (ABC), ακολούθησαν τα «Daredevil» το 2015 (Netflix) και «Runaways» το 2017 (Hulu). Τη φετινή χρονιά ξεκινά η τέταρτη φάση (που περιλαμβάνει και την ταινία «Black Widow» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον) με την πολυαναμενόμενη μίνι σειρά «WandaVision», με πρωταγωνιστές τη Wanda Maximoff και τον Vision, η οποία εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της ταινίας «Avengers: Endgame». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ελίζαμπεθ Όλσεν και ο Πολ Μπέτανι.

«Impeachment: American Crime Story» (FX)

Το σκάνδαλο Λεβίνσκι

O Ράιαν Μέρφι μεταφέρει στη μικρή οθόνη τα γεγονότα που σόκαραν την Αμερική στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Η τρίτη σεζόν της βραβευμένης με ΕΜΜΥ σειράς «American Crime Story» είναι βασισμένη στο βιβλίο «Η εκτεταμένη συνωμοσία: Η αληθινή ιστορία του σεξουαλικού σκανδάλου που παραλίγο να ρίξει έναν πρόεδρο». Στον ρόλο της Μόνικα Λεβίνσκι –η οποία είναι και παραγωγός της σειράς– θα εμφανιστεί η Μπίνι Φέλντσταϊν, ο Κλάιβ Όουεν θα υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον και η Σάρα Πόλσον τη Λίντα Τριπ, τη γυναίκα που ηχογράφησε τα τηλεφωνήματα στα οποία η Λεβίνσκι μιλούσε για τη σχέση της με τον πρόεδρο.

«Inventing Anna» (Netflix)

Μια απατεώνισσα στη Νέα Υόρκη

Έχοντας εγκαινιάσει τη συνεργασία της με το Netflix ανήμερα τα Χριστούγεννα με το ρομάντζο εποχής «Bridgerton», η Σόντα Ράιμς παραδίδει το 2021 στον «γίγαντα» του streaming την πρώτη σειρά της οποίας υπογράφει, εκτός από την παραγωγή, και το σενάριο – το πρώτο μετά το φινάλε του «Scandal», το 2018. Το «Inventing Anna», με τη βραβευμένη με ΕΜΜΥ Τζούλια Γκάρνερ («Ozark») στον ομώνυμο ρόλο, είναι βασισμένο σε ένα άρθρο του New York Magazine που αποκάλυψε πώς η Ρωσίδα Άννα Σορόκιν κατόρθωσε να εξαπατήσει την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, υποδυόμενη την πλούσια Γερμανίδα κληρονόμο Άννα Ντέλβεϊ.

«Star Trek: Strange New Worlds» (Paramount+)

Ταξίδια με το Εντερπράιζ

To CBS μετονομάζει την streaming υπηρεσία του από CBS All Access σε Paramount+ και μπαίνει δυναμικά στον ανταγωνισμό με μια νέα σειρά «Star Trek». Πρόκειται για spin-off του «Star Trek: Discovery» και prequel του «Star Trek: The Original Series» και ακολουθεί τον κυβερνήτη Κρίστοφερ Πάικ και το πλήρωμα του «Εντερπράιζ». Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τα τέλη του χρόνου. Το καστ της σειράς περιλαμβάνει τους Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck. Τη δημιουργική ομάδα αποτελούν οι Akiva Goldsman, Alex Kurtzman και Jenny Lumet.

«Lisey’s Story» (Apple TV+)

Το αγαπημένο «παιδί» του Στίβεν Κινγκ

Τον Αύγουστο του 2017, ο Στίβεν Κινγκ εξέφρασε δημόσια την επιθυμία να γυριστεί σε σειρά το βιβλίο του «Η ιστορία της Λίσι», το οποίο, όπως είπε, είναι το αγαπημένο του. Τον Απρίλιο του 2019, η Apple ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του βιβλίου και θα προχωρούσε στην υλοποίηση μιας σειράς οκτώ επεισοδίων, το σενάριο της οποίας θα γράψει ο Στίβεν Κινγκ, με παραγωγό τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς (οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στο «11.22.63» που προβλήθηκε στο Hulu). Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, της Λίσι, θα εμφανιστεί η Τζούλιαν Μουρ και σε αυτόν του συζύγου της, Σκοτ, ο Κλάιβ Όουεν.

«Maid» (Netflix)

Το φτωχό αμερικανικό όνειρο

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Στέφανι Λαντ «Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive», η σειρά αφηγείται την καθημερινότητα της Άλεξ, μιας μόνης μητέρας που αποφασίζει να εργαστεί ως καθαρίστρια για να συντηρήσει την οικογένειά της. Η ιστορία της λειτουργεί ως αφορμή για να αναδειχθεί το πρόβλημα της φτώχειας στις ΗΠΑ. Την κεντρική ηρωίδα θα υποδυθεί η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, κόρη της Άντι Μακ Ντάουελ, η οποία επίσης εμφανίζεται στη σειρά. Το σενάριο υπογράφει η Μόλι Σμιθ Μέτζλερ και την παραγωγή ο Τζον Γουέλς – το δίδυμο της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς του Showtime «Shameless».

«Pachinko» (Apple TV+)

Κορεατικό έπος

Η πιο φιλόδοξη σειρά της Apple, βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Αμερικανο-Κορεάτισσας συγγραφέα Μιν Τζιν Λι, με γυρίσματα σε διαφορετικές ηπείρους και γενναιόδωρο μπάτζετ. Η σειρά παρακολουθεί τη ζωή και αφουγκράζεται τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τους φόβους των μελών τεσσάρων γενεών μιας οικογένειας Κορεατών μεταναστών. Με αφετηρία έναν απαγορευμένο έρωτα και στάσεις του ταξιδιού στην Κορέα, στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, η σειρά αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία για την αγάπη, την απώλεια, τον πόλεμο, την ειρήνη.

«Underground Railroad» (Amazon)

Ο δρόμος για την ελευθερία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «Moonlight» σκηνοθέτης και παραγωγός Μπάρι Τζένκινς διασκευάζει το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Κόλσον Γουάιτχεντ που ακολουθεί μια νεαρή σκλάβα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα, καθώς προσπαθεί να δραπετεύσει από τη φυτεία της Τζόρτζια όπου απασχολείται. Η Κόρα βρίσκει τον δρόμο για την ελευθερία μέσω ενός σιδηροδρομικού δικτύου με μηχανικούς, σταθμάρχες, υπόγειες στοές και διαδρομές. Στον ρόλο της Κόρα θα εμφανιστεί η Νοτιοαφρικανή νεαρή ηθοποιός Thuso Mbedu.

«Station Eleven» (HBO Max)

Το έτος της πανδημίας

Ο πληθυσμός της Γης αποδεκατίζεται από μια πανδημία, τη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως Έτος Μηδέν. Είκοσι χρόνια μετά, η σειρά παρακολουθεί τις ζωές ανθρώπων που επέζησαν από τη «γεωργιανή γρίπη» και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε βασανιστικά ερωτήματα. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Emily St. John Mandel, η σειρά, αν και «έκλεισε» πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία Covid-19, κάνει πρεμιέρα την κατάλληλη στιγμή, επενδύοντας σε σκηνικό Αποκάλυψης και δυστοπική ατμόσφαιρα.

«The Handmaid’s Tale» (Hulu)

Επιστροφή στην Γκίλεαντ

Η πολυβραβευμένη σειρά επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες πήρε το «πράσινο φως» και για πέμπτη. Η Ελίζαμπεθ Μος εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση, λαμβάνοντας επαίνους για την ερμηνεία της, ακόμη και στην τρίτη σεζόν του σόου, που κατά κοινή ομολογία δεν ενθουσίασε τους φαν. Τα γυρίσματα των νέων δέκα επεισοδίων διακόπηκαν για αρκετούς μήνες λόγω της πανδημίας, ξεκίνησαν όμως ξανά τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την Ελίζαμπεθ Μος να βάζει και σκηνοθετικά την υπογραφή της.

«Nine Perfect Strangers» (Hulu)

Με δύναμη από την Αυστραλία

Η συνεργασία ανάμεσα στον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Κέλεϊ και στη Νικόλ Κίντμαν ξεκίνησε με τη σειρά «Big Little Lies», συνεχίστηκε με το «The Undoing» και τριτώνει με τη νέα σειρά του Hulu, που είναι βασισμένη, όπως και το «Big Little Lies», στο ομότιτλο βιβλίο της Λίαν Μοριάρτι. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη μυστηριώδη Ρωσίδα ιδιοκτήτρια ενός κέντρου αναψυχής και αναζωογόνησης που υποδέχεται μια ομάδα από εννέα Αυστραλούς για ένα ξεχωριστό δεκαήμερο. Το καστ συμπληρώνουν σταρ της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος όπως η Μελίσα Μακάρθι, ο Λουκ Έβανς, ο Μπόμπι Καναβάλε, ο Μάικλ Σάνον κ.ά.

«Ozark» (Netflix)

Πριν από το τέλος

Μετά το σοκαριστικό φινάλε του τρίτου κύκλου, κανείς δεν τολμά να κάνει προβλέψεις για την τέταρτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς δραματικής σειράς. Το κοινό μέτωπο των Μπερντ φαίνεται να έχει ραγίσει, οι σύμμαχοί τους δεν ήταν ποτέ πολλοί, τώρα πια όμως είναι λιγότεροι από ποτέ. Απέναντί τους, δε, έχουν έναν τρομακτικό εχθρό που τους κρατάει δέσμιους: το καρτέλ Ναβάρο. Για να αποζημιώσει τους φαν για την απόφασή του να ρίξει αυλαία στη σειρά, το Netflix αποφάσισε η τελευταία σεζόν να αποτελείται από δεκατέσσερα επεισόδια.

«Schmigadoon» (Apple TV+)

Τηλεοπτικό μιούζικαλ

Μια αρκετά τολμηρή κίνηση από την Apple TV+ να επενδύσει σε ένα μιούζικαλ οκτώ επεισοδίων. Η πρωταγωνίστρια Σέσιλι Στρονγκ έχει στο βιογραφικό της μια επιτυχημένη θητεία στο «Saturday Night Live», ενώ το σενάριο και την παραγωγή υπογράφουν οι Cinco Paul και Ken Daurio που έχουν στο ενεργητικό τους επιτυχίες όπως τα «Λόραξ» και «Εγώ, ο απαισιότατος». Κεντρικοί ήρωες της σειράς είναι ένα ζευγάρι που στη διάρκεια ενός ταξιδιού ανακαλύπτουν μια μικρή πόλη, οι κάτοικοι της οποίας φέρονται σαν να ζουν σε ένα μιούζικαλ της δεκαετίας του 1940.

«Παράσιτα» (ΗΒΟ)

Από τη μεγάλη στη μικρή οθόνη

Μια ταινία έξι ωρών φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο Μπονγκ Τζουν-Χο, διοχετεύοντας όλες εκείνες τις ιδέες που δεν μπόρεσε να χωρέσει στα «Παράσιτα» λόγω της περιορισμένης διάρκειας μιας κινηματογραφικής ταινίας. Ο οσκαρικός σκηνοθέτης θα συνεργαστεί για τη μίνι σειρά που προβληθεί προς τα τέλη του 2021 στο ΗΒΟ με τον Άνταμ ΜακΚέι («Saturday Night Live», «The Big Short»), ενώ ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχει προταθεί στον Μαρκ Ράφαλο.

«Bel-Air» (Peacock)

Ο «πρίγκιπας» επιστρέφει

Peacock, Netflix, Apple TV, HBO Max και Amazon διεκδίκησαν επίμονα τη νέα σειρά του Μόργκαν Κούπερ, που ξαναγράφει την αγαπημένη σειρά των ’90s «Ο πρίγκιπας του Μπελ Αιρ». Το Peacock, η streaming υπηρεσία του NBCUniversal, στέφθηκε νικητής δίνοντας εντολή για την παραγωγή δύο σεζόν. Η σειρά θα παρακολουθεί και πάλι τη διαδρομή του Γουίλ από τους δρόμους της Φιλαδέλφεια έως το Μπελ Αιρ, με μια πιο σοβαρή και κάπως σκοτεινή ματιά στο πώς είναι η ζωή των μαύρων στη σύγχρονη Αμερική. Ο Κούπερ δοκίμασε την ιδέα του τον Μάρτιο του 2019, κυκλοφορώντας μια σύντομη ταινία με τον ίδιο τίτλο, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» (Amazon)

Η πιο ακριβή σειρά στην τηλεοπτική ιστορία

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια φημολογείται ότι θα επενδύσει η Amazon στην επική σειρά, που θα γίνει έτσι η πιο ακριβή παραγωγή στην τηλεοπτική ιστορία. Η πλοκή θα είναι βασισμένη στα βιβλία του Τόλκιν και θα αφηγείται τα γεγονότα της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, χιλιάδες χρόνια πριν από τις περιπέτειες της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού και του Χόμπιτ. Ήδη η Amazon έχει παραγγείλει δύο σεζόν και η σειρά θα έχει τουλάχιστον πέντε κύκλους επεισοδίων. Τα γυρίσματα γίνονται ήδη στη Νέα Ζηλανδία.

«Ripley» (Showtime)

Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ

Ο εμβληματικός χαρακτήρας των βιβλίων της Πατρίσια Χάισμιθ επιστρέφει ως κεντρικός ήρωας σε μία ακόμη παραγωγή. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1960, όταν ο Ρίπλεϊ προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο Αμερικανό με αποστολή να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πείσει τον γιο του να επιστρέψει στο σπίτι. Είναι η αφετηρία για μια ζωή απολαύσεων, απάτης και εγκλημάτων για τον ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ, τον οποίο αυτή τη φορά θα υποδυθεί ο Άντριου Σκοτ, που έγινε γνωστός από τις επιτυχίες «Σέρλοκ» και «Fleabag».

«Foundation» (Apple TV+)

Η Αυτοκρατορία του Ασίμοφ

Σειρά δέκα επεισοδίων, επιστημονικής φαντασίας, βασισμένη στην ομότιτλη σειρά βιβλίων του Ισαάκ Ασίμοφ, που εκτυλίσσεται στο σύμπαν της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Χάρι Σέλντον θα εμφανιστεί ο Τζάρεντ Χάρις («Mad Men», «Chernobyl»). Δημιουργοί της σειράς είναι οι σεναριογράφοι Ντέιβιντ Γκόγιερ (τριλογίες «Blade», «Σκοτεινός Ιππότης») και Τζος Φρίντμαν («Terminator: The Sarah Connor Chronicles», «Η Μαύρη Ντάλια»).

«The Old Man» (FX on Hulu)

Τηλεοπτική πρώτη του Μπρίτζες

Σειρά θρίλερ, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τόμας Πέρι, με κεντρικό ήρωα έναν πράκτορα της CIA που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει μια μάλλον βαρετή ζωή, ώσπου ένας πληρωμένος δολοφόνος τον απειλεί. Τον ρόλο του Νταν Τσέις θα ενσαρκώσει ο Τζεφ Μπρίτζες που για πρώτη φορά εμφανίζεται στην τηλεόραση. Συμμετέχουν επίσης ο πολυβραβευμένος Τζον Λίθγκοου (πρόσφατα υποδύθηκε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στο «Στέμμα») και η Έιμι Μπρένεμαν («The Leftovers»).