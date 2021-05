Ποιο λουλούδι προτιμάς, Κατερίνα Ψωμά;

Aγαπημένο σημείο στο σπίτι Εξαρτάται από την ημέρα και την ώρα. Τις Κυριακές μού αρέσει να κάθομαι στο σαλόνι, τις καθημερινές το αγαπημένο μου μέρος είναι η κουζίνα την ώρα που τρώω με τα παιδιά μου ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργούν Τα κεριά και τα λουλούδια αγαπημένο λουλούδι Οι παιώνιες από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Ένα μπουκάλι Prosecco για την περίπτωση που θα περάσει κάποιος φίλος χωρίς προειδοποίηση, ψωμί του τοστ και πορτοκάλια το σπίτι μου με τρεις λέξεις είναι Φτιαγμένο για τους κατοίκους του. Είπα 5 λέξεις! αγαπημένο αντικείμενο Ένα βάζο από τη δεκαετία του ’30, κατασκευασμένο στο μέρος όπου έφτιαχνε ο Πικάσο τα κεραμικά του. Τα παιδιά μου συχνά με απειλούν για πλάκα ότι θα το σπάσουν συλλογή Μία μόνο; Ποτηράκια του λικέρ, άδεια φακελάκια από ζάχαρη που μάζευα την εποχή που σπούδαζα στη Ρώμη, πιάτα αξεσουάρ Τα κοσμήματά μου στον ελεύθερο χρόνο μου Υπερεκτιμημένη έννοια. Αν δεν δουλεύω, χαζεύω Netflix ή βλέπω φίλους βιβλίο Ο «Γατόπαρδος» και οτιδήποτε υπογράφει ο Harari μουσική Τα liked songs που έχω στο Spotify σειρά «Formula 1: Drive to Survive» ταινία «In the mood for Love του Wong Kar-wai» ξενοδοχείο Το Locarno στη Ρώμη νησί Στην Τζια είναι το εξοχικό μου, αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η Κίμωλος στιλ Βγαίνει από τη λατινική λέξη «stylus» που είναι το στιλό, η γραφή. To στιλ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος «γράφει» τον εαυτό του, ο προσωπικός τρόπος γραφής. Δεν υπάρχει το «αυτός έχει ωραίο στιλ, αυτός δεν έχει».

Από αριστερά και δεξιόστροφα: Μόνο κόκκινα ημερολόγια Moleskin. Vintage πολυθρόνες από το Μοναστηράκι. Τραπεζάκι με πορτατίφ αντίκα. Το καθιστικό είναι ο χώρος όπου κυρίως ζει η οικογένεια.

Ο καθένας έχει στιλ, απλώς τυχαίνει κάποιοι να ασχολούνται περισσότερο με το να κατανοήσουν το δικό τους το δικό μου στιλ Έντονα χρώματα, prints, αξεσουάρ. Τα μόνα ουσιαστικά όπλα του στιλ, όμως, είναι η καθαριότητα και η ευγένεια θηλυκότητα Η ευγένεια και η χάρη που έχουν οι κυρίες άνω των 70 που φοράνε ακόμη μεταξωτά πουκάμισα πολιτικό πρόσωπο Κάποιο αμφιλεγόμενο, όπως ο Ρόναλντ Ρίγκαν ή η Mάργκαρετ Θάτσερ και η Κριστίν Λαγκάρντ, γιατί κάνει πολλά πράγματα για τις γυναίκες μαγειρεύω Pesto το ποτό μου Ροζέ κρασί της φίλης μου Μαρίνας Μπουτάρη

εστιατόριο Ράτκα, καφέ Αβησσυνία, Blue Bamboo και το άθλιο Castiglioni στο Παρίσι γειτονιά Πλάκα πόλη Πάντα η Ρώμη τελευταία φορά που χόρεψα Προχθές το βράδυ, και με τσάκωσε ο γιος μου. Ντράπηκα vintage Το μαγαζί με κοσμήματα Eleuteri στη Ρώμη με κάνει χαρούμενη Να έχω υγεία εγώ και οι άνθρωποι που αγαπώ σταθερή συνήθεια Να πετάω στη θέση 11Α στο αεροπλάνο εμμονή Ατζέντες Moleskin και Smythson δεν ξεχνάω ποτέ να Πλύνω τα δόντια μου φιλοδοξία Να μπορώ να κρατάω ένα ισορροπημένο επίπεδο ευτυχίας και πληρότητας στη ζωή μου πριν κοιμηθώ Λέω «καληνύχτα» στο αγαπημένο μου πρόσωπο με το που ξυπνάω Φτιάχνω καφέ χρώμα Πράσινο ονειρεύομαι να Βλέπω τη θάλασσα των Κυκλάδων Ελλάδα Ο ήλιος των Κυκλάδων στις 4 το απόγευμα η Γιορτή της Μητέρας Κρατάω ακόμη τις κάρτες που μου είχαν ζωγραφίσει τα παιδιά και τις βλέπω κάθε μέρα κολλημένες στο ψυγείο μου.