Ειρήνη Σκυλακάκη: Με συγκάτοικο τη μουσική

Στην μπαλκονόπορτα του σαλονιού που οδηγεί στη βεράντα, το πιο ηλιόλουστο σημείο του σπιτιού.

Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο σπίτι Χαϊδεύω τη σκυλίτσα μου, τη Μελίνα. το σημείο μου στο σπίτι Ηρεμώ περισσότερο στο δωμάτιο που έχω διαμορφώσει σαν στούντιο μουσικής. Περνάω ατελείωτες ώρες εκεί γράφοντας και παίζοντας. στο σπίτι μου μ’ αρέσει Το πώς πέφτει το φως στο σαλόνι τις πρωινές ώρες και η βεράντα το βράδυ που, ενώ είναι στο κέντρο της πόλης, βγάζει μια ηρεμία. Ανυπομονώ να μεγαλώσουν το ρυγχόσπερμα, το γιασεμί, η τριανταφυλλιά, η βουκαμβίλια και να μοιάζει με κήπο! αγαπημένο αντικείμενο Το πιάνο που μου χάρισε η γιαγιά μου όταν έγινα 30 και χρονολογείται στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Ο προπάππους μου έγραφε εκκλησιαστική μουσική σε αυτό. πίνακας Το Καράβι της Νίκης Καραγάτση – είναι η γυναίκα του Μ. Καραγάτση, του οποίου το έργο αγαπώ πολύ. Είναι οικογενειακό κειμήλιο που μου χάρισαν οι γονείς μου όταν παντρεύτηκα και έχει ενδιαφέρον ότι, όταν ζούσε ο θείος μου σε αυτό το σπίτι, ο ίδιος πίνακας ήταν κρεμασμένος ακριβώς στο ίδιο σημείο, και το έμαθα αφού τον τοποθέτησα τυχαία. έμπνευση Ο Leonard Cohen. Δεν θα κουραστώ ποτέ να ανακαλύπτω πτυχές της μουσικής του, της ποίησής του, της προσωπικότητάς του. μουσικοί ήρωες Οι Beatles, η Joni Mitchell, οι Rolling Stones, o David Bowie, o Nick Drake, οι Killers, οι Strokes, η Kate Bush. Στο σήμερα έχει ενδιαφέρον η μουσική της Billie Eilish, γιατί είναι μια pop καλλιτέχνις που βρίσκεται στα top charts κάνοντας υψηλή τέχνη. ανάμνηση Πριν από τρία χρόνια άνοιξα τη συναυλία του Jay-Jay Johanson στο Tiki bar κι αυτό οδήγησε σε μια συνεργασία, αφού ερμήνευσε μαζί μου ένα τραγούδι στον τελευταίο δίσκο μου. Ένιωσα ότι ήταν μια τιμητική στιγμή για μένα. έπιπλο Τo coffee table το έχω μαζέψει από τα σκουπίδια! Όταν ζούσα στο Notting Hill, στο Λονδίνο, οι άνθρωποι παρατούσαν στον δρόμο θησαυρούς. Μια μέρα βγαίνω έξω και βλέπω αυτό το τραπέζι και πάνω του ένα χαρτάκι που έγραφε: «Please Take me, Thank you». Ε, το πήρα! Το αγαπάω πολύ. με φίλους στο σπίτι Βάζει ο καθένας με τη σειρά το αγαπημένο του τραγούδι και πάλι από την αρχή, και μας πάει έτσι μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι σαν διαγωνισμός ποιος θα βάλει το καλύτερο. ανυπομονώ Για τη συναυλία μου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, στις 29/6. Έχει περάσει τόσος καιρός από την τελευταία φορά που παίξαμε μπροστά σε κόσμο, που μετράω τις μέρες και τις ώρες! διακοπές Στην Κεφαλονιά γιατί μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία και στην Ύδρα γιατί αποπνέει μια κοσμοπολίτικη ελευθερία. γειτονιά Κυψέλη. χόμπι Το επάγγελμά μου, η μουσική. καλλιτεχνικό ρεύμα Ρεαλισμός. Έλληνας μουσικός Μάνος Χατζιδάκις.