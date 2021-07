Τρόμος & παράνοια στον αρκτικό κύκλο

Το να βρίσκεσαι να παρακολουθείς, κολλημένος στην οθόνη, ένα μάτσο γενειοφόρους Βρετανούς φαλαινοθήρες του 19ου αιώνα να παγώνουν από το κρύο, την ίδια ώρα που γύρω σου μαίνεται ο αυγουστιάτικος ελληνικός καύσωνας, είναι κάτι που προσωπικά βρίσκω εξαιρετικά απολαυστικό. Ακόμη, ωστόσο, κι αν δεν σου αρέσουν οι περιπέτειες με κρύο και οι ταινίες και σειρές για φάλαινες, το The North Water έχει τον τρόπο του να σε κερδίσει. Ξεκινώντας από τον αδιανόητο βαθμό ρεαλισμού που προσφέρει. Η συγκεκριμένη μίνι σειρά του BBC βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ίαν Μακγκουάιρ, που έχει ερευνήσει εξαντλητικά τη φαλαινοθηρική βιομηχανία του 19ου αιώνα, και γυρίστηκε στον παγωμένο βορρά. Το καστ ήταν στοιβαγμένο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλοίο, σταματούσε σε ένα κομμάτι πάγου για τα γυρίσματα της ημέρας και, όταν αυτό άρχιζε να λιώνει ή οι πολικές αρκούδες πλησίαζαν, προχωρούσε στο επόμενο.

Το άλλο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του The North Water είναι το ίδιο το ταλαντούχο, made in the UK καστ· ξεκινώντας με τους πολύπειρους Κόλιν Φάρελ, Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Ο’ Kόνελ και συνεχίζοντας μέχρι το τελευταίο μέλος του πληρώματος. Η ενδιαφέρουσα και γεμάτη ανατροπές ιστορία έχει να κάνει με τον εθισμένο στο λάβδανο (παράγωγο του οπίου) πρώην στρατιωτικό χειρουργό (τον υποδύεται ο Τζακ Ο’ Κόνελ), που αναλαμβάνει χρέη γιατρού σε ένα φαλαινοθηρικό, για να ξεφύγει από το παρελθόν του. Εκεί έρχεται σε σύγκρουση με τον καπετάνιο (στο ρόλο ο Στίβεν Γκράχαμ), που έχει συμφωνήσει με τον πλοιοκτήτη να το βουλιάξει προκειμένου να πάρει την ασφάλεια. Και πάνω από όλα αντιμετωπίζει τον ψυχοπαθή καμακιστή, τον οποίο υποδύεται ο –τροφαντός και τρομακτικός εδώ– Κόλιν Φάρελ, που η μόνη γλώσσα που μιλά είναι αυτή της ωμής, απρόσμενης και ανεξάντλητης βίας. Στο τέλος της ημέρας το The North Water, διά χειρός του δημιουργού του Looking, Άντριου Χέι, είναι ιστορικά ακριβές, επικό, ατμοσφαιρικό και «κάργα» φιλοσοφημένο. Μια ελεγεία για το τι συμβαίνει όταν αφήνεις τον πολιτισμό πίσω σου, που αξίζει να εξερευνήσει κανείς.

ΙΝFO

Δημιουργός: Άντριου Χέι.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 86%. Η σειρά στριμάρεται από το AMC+.