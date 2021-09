Ο χορός της βροχής

Aν η απλή φωτογράφιση των καιρικών φαινομένων αποτελεί πεδίον δόξης λαμπρόν για φωτογράφους όπως ο Frédéric Couzinier (βραβείο International Landscape Photographer of the Year για τη φωτογραφία Χάος πάνω από το Κάνσας), αντίστοιχα ο έλεγχός τους αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. © Frédéric Couzinier_Chaos over Kansas/2020 International Landscape Photographer of the Year Award – Top 101 Images