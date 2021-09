Ο Αδάμ, η Χιονάτη & το μήλο

H ΚΑΚΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑ προσφέρει το μήλο στη Χιονάτη, ενώ ο γιατρός που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους δείχνει να επικροτεί τη χειρονομία. Στο φόντο του πίνακα, ο Αδάμ, ανάλαφρος από τύψεις, έχει αναρριχηθεί ήδη πάνω στη μηλιά και μπλεγμένος με το φίδι μοιάζει να θέλει να απολαύσει περισσότερους απαγορευμένους καρπούς. Το μήλο και οι διαφορετικοί συμβολισμοί του, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα αριστερά της φωτογραφίας, αποτελούν μία μόνο απόδειξη –προφανή– των επαναληπτικών στοιχείων που συγκροτούν τους πίνακες του εικαστικού Χάρη Βλάχου. Οι χαοτικές του συνθέσεις και η τάση του για επανάληψη είναι «δάνεια» από τη γλώσσα της διαφήμισης και του Internet. Συμπυκνωμένη πληροφορία, αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα και εκβιασμός συναισθήματος, όλα εργαλεία του διαδικτύου, γίνονται οδοί πάνω στις οποίες πατά ο νεαρός καλλιτέχνης (γεννημένος το 2000) και σπουδαστής ακόμα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, για να αποδομήσει τον κόσμο μας: τον άυλο και τον φυσικό. Η δεύτερη ατομική του έκθεση φιλοξενείται στην Allouche Benias Gallery, με εγκαταστάσεις και ζωγραφικά έργα, και έχει τίτλο Come in, Get out.