Θεσσαλονίκη, σε ακούμε

Τι θα λέγατε για μια βόλτα μέχρι τη συμπρωτεύουσα; Σε συνέχεια μιας μακράς παράδοσης, που περιλαμβάνει δεκάδες τραγουδοποιούς, ροκ συγκροτήματα και λαϊκές φωνές, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο με φρέσκα πρόσωπα. Πάρτε για παράδειγμα τους Souled out. Μια πενταμελή μπάντα που, όπως μαρτυρά το όνομά της, αγαπάει πολύ τη σόουλ, κινούμενη με άνεση και σε άλλα είδη. Μεγάλο ατού, πέρα από τη μουσικότητα όλων των μελών, η παρουσία της frontwoman Αλεξάνδρας Σιετή, την οποία απολαύσαμε στα πρόσφατα αφιερώματα του Διονύση Σαββόπουλου στο Γούντστοκ. Το επερχόμενο ντεμπούτο τους θα περιέχει κομμάτια όπως το Madness και το Let me in your heart. Σε εντελώς άλλο κλίμα, βορειοελλαδίτικο όμως πάλι, οι Yako Trio είναι τρεις μουσικοί που περιπλανήθηκαν σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού για να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους. Βασικός κορμός η τζαζ, με κλαδιά που απλώνονται μέχρι την παραδοσιακή μουσική (το υλικό του πρώτου άλμπουμ), αλλά και με δικές τους συνθέσεις. Αν οι νόμοι το επιτρέψουν, οι επιτυχημένες καλοκαιρινές εμφανίσεις τους στο ιδιαίτερο εστιατόριο Ανφάν Γκατέ in Guadeloupe της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συνεχιστούν και τον χειμώνα. Τέλος, μια πολλά υποσχόμενη παρουσία είναι αυτή της 22χρονης Banshee (κατά κόσμον Αδαμαντία Σεϊτανίδου). Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η ίδια ασχολείται με το χιπ χοπ, ανήκοντας στο δυναμικό της νεοσύστατης Black Star Records. Αξίζει να τη δείτε στο βιντεοκλίπ του ΝΑ ΝΑ ΝΑ, όπου με τη συμμετοχή του Χακ (που έκανε επίσης την παραγωγή) καταθέτει τους στίχους της χαμογελώντας, μίλια μακριά από τη σοβαροφανή, ασπρόμαυρη μιζέρια πολλών ομοτέχνων της. Αυτή τη Θεσσαλονίκη θέλουμε!

Banshee

Yako Trio

ΙΝFO

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Souled Out με τίτλο Sunny Side Up έρχεται τον χειμώνα.

Το δεύτερο άλμπουμ των Yako Trio λέγεται OdesSea και κυκλοφορεί τον Οκτώβριο.

To πιο πρόσφατο κομμάτι της Banshee έχει τίτλο Κάπως ξύπνησα.