Μια όαση στην Πανόρμου

ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας; Κρυστάλλινα ποταμίσια νερά, θαλερή φύση, παιδιά που διασκεδάζουν και ενήλικες που ρεμβάζουν; Και όλα αυτά στην πολύβουη Πανόρμου; Η νέα εντυπωσιακή τοιχογραφία του Taxis, του δημοφιλούς Έλληνα street artist, φιλοτεχνήθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκστρατείας For the Love of Greece που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Impact Hub Athens. «Η ιδέα ξεκίνησε από τη συνειδητοποίηση ότι είναι κρίσιμο όλοι οι φορείς και οι πολίτες να πάρουν θέση στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Θεωρήσαμε ότι και εμείς, ως κοινότητα ανθρώπων καινοτόμων και επιχειρηματιών που έχουμε ως στόχο τη θετική αλλαγή πρέπει δυναμικά να αφιερώσουμε τις δυνατότητες και τους πόρους μας για να συμβάλουμε σε αυτό που ονομάζεται ενεργειακή μετάβαση», σημειώνει η συνιδρύτρια του Impact Hub Athens Σόφη Λάμπρου. «Η τέχνη και δη η τέχνη στον δημόσιο χώρο χρησιμοποιείται ως έναυσμα για να αρχίσει ο διάλογος γύρω από το θέμα της κλιματικής κρίσης και τον ρόλο μας ως πολιτών». Ο στόχος είναι η ενημέρωση γύρω από το θέμα της ενεργειακής μετάβασης, που αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση τόσο του αντίκτυπου των επεμβάσεων σε όλη τη χώρα όσο και της ευκαιρίας να σχεδιαστεί ένα ενεργειακό σύστημα πιο δημοκρατικό, εξελιγμένο, με σύγχρονες, συμμετοχικές και αποκεντρωμένες πρακτικές.

Το μήνυμα του For the Love of Greece φιλοξενείται στα ψηφιακά κανάλια του Impact Hub Athens, στους δρόμους και σε εκδηλώσεις και συζητήσεις που θα οργανωθούν το προσεχές διάστημα. fortheloveofgreece.gr @4theloveofgreece/