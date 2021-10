Η διαφορετική επιστροφή τoυ Friday Night Lights

Το Friday Night Lights, μία από τις καλύτερες σειρές των ’00s, αφορά το φαινόμενο όπου τα πάντα σε μια μικρή αμερικανική επαρχιακή πόλη σταματούν κάθε Παρασκευή βράδυ, καθώς οι πάντες μαζεύονται κάτω από τους εκτυφλωτικούς προβολείς του σταδίου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της τοπικής ομάδας. Συνήθως αυτό αφορά ποδόσφαιρο, άντε και μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη πόλη στην Τζόρτζια, όπου κατοικοεδρεύει το Heels (o όρος με τον οποίο αποκαλούνται οι «κακοί» στο wrestling), θρησκεία αποτελεί κάτι άλλο, δηλαδή η επαγγελματική πάλη. Στον πυρήνα της σειράς, που οδεύει ολοταχώς προς το τέλος της καλής πρώτης σεζόν της, κατοικεί η περίπλοκη σχέση αγάπης-μίσους ανάμεσα σε δύο αδέλφια: τον καλό οικογενειάρχη, που υποδύεται ο Στίβεν Αμέλ του Arrow (που έχει υπάρξει και ο ίδιος επαγγελματίας παλαιστής), ο οποίος γράφει μόνος του τα σενάρια των αγώνων, διοικεί και κάνει τα πάντα προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή τη μικρή τοπική λίγκα που ξεκίνησε ο πατέρας του· και τον άσωτο και ταλαντούχο μικρότερο αδελφό, που παίζει ο Αλεξάντερ Λούντβιχ του Vikings, ο οποίος έχει φιζίκ επαγγελματία παλαιστή, που μοιάζει διατεθειμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να πάρει μεταγραφή κάπου καλύτερα και λιγότερο «οικογενειακά».

Δορυφορικά σε αυτούς κινείται ένα αξιόλογο καστ, που περιλαμβάνει από την πιστή σύζυγο, τη φιλόδοξη ξανθιά βοηθό, τον βετεράνo wrestler που τα έχει δει όλα και τον αντίπαλο promoter από τη Φλόριντα, που θέλει να τα γκρεμίσει όλα. Αν και το μεγάλο ατού του Heels δεν είναι τίποτε άλλο από την ατμόσφαιρα, την αυθεντικότητά του και την εμφανή αγάπη των δημιουργών του για ένα άθλημα που κρύβει πολύ περισσότερα −τουλάχιστον σε αυτό το entry level επίπεδο− από ένα μάτσο μαντραχαλάδες που βαράνε ψεύτικα ο ένας τον άλλο.

Αυτός είναι ο λόγος που κέρδισε στο τσακ την τιμή τού να είναι η σειρά της εβδομάδας, σε σχέση με τις υπόλοιπες πρεμιέρες των τελευταίων ημερών που περιλαμβάνουν το πολυαναμενόμενο μετα-αποκαλυπτικό έπος Y: The Last Man, με την εξαιρετική Ντάιαν Λέιν ως την πρόεδρο μιας Αμερικής στην οποία κάθε άντρας είναι νεκρός, και το Scenes from a Marriage, με τους Όσκαρ Άιζακ και Τζέσικα Τσάστεϊν σε ένα ρεσιτάλ υποκριτικής δεξιότητας.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Μάικλ Γουόλντρον

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 96%

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video