Συναυλίες όπως παλιά;

Φωνάξτε το Ή, καλύτερα, ψιθυρίστε το. Όπως όλα δείχνουν, το 2022 τα μεγάλα live επιστρέφουν. Και δεν μιλάμε για συναυλίες με καθιστούς θεατές, αλλά για συναυλίες κανονικές, της προκοπής, σαν εκείνες που πηγαίναμε παλιά. «Αυτό που βλέπω σε όλη τη βιομηχανία ζωντανών θεαμάτων», δήλωσε προ ημερών στους New York Times ο Άλεξ Ρέαρντον, πρόεδρος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας παραγωγής Silent House, «είναι ένας ενθουσιασμός και μια χαρά ότι έχουμε στ’ αλήθεια συνδεθεί ξανά». Οι Rolling Stones ήδη βρίσκονται «στον δρόμο», η Μπίλι Άιλις έκλεισε εμφάνιση στο Γκλάστονμπερι, ενώ καλλιτέχνες από τον Εντ Σίραν μέχρι τους Pavement και τους Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν περιοδείες. Στην Ελλάδα, εμβολιασμένοι και νοσήσαντες μπορούν πλέον να διασκεδάσουν όρθιοι σε κλειστούς χώρους – μια εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για τον προγραμματισμό μεγάλων, ανοιχτών συναυλιών. Κάποια επιπλέον ταλαιπωρία στις εισόδους σίγουρα θα προκύψει. Ήδη βλέπω μπροστά μου τον τύπο που ψάχνει με το πάσο του το πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθυστερώντας την ουρά. Συνολικά πάντως η αίσθηση θα είναι αναζωογονητική, τόσο για το κοινό όσο και για τους μουσικούς: Σχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με καθιστούς θεατές, όπως για παράδειγμα μέταλ μπάντες ή DJs χορευτικής μουσικής, θα επανέλθουν δυναμικά. Αναβληθείσες συναυλίες (Judas Priest, Pet Shop Boys κ.ά.) επιτέλους θα πραγματοποιηθούν. Αν το σκεφτείς, τόσο συναρπαστική εποχή για τη μουσική έχει να υπάρξει από τότε που οι Μπιτλς εμφανίστηκαν στο σόου του Εντ Σάλιβαν! Μένει να δούμε κατά πόσο οι διοργανωτές είναι σε θέση να ρισκάρουν επενδύοντας σε μεγάλα ονόματα μετά το πλήγμα που δέχτηκαν ή αν θα περιοριστούν στα «σιγουράκια».

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Kevin Morby – A Night At The Little Los Angeles (2021)

Φολκ ροκ τραγουδοποιός παλαιάς κοπής, ο Μόρμπι κυκλοφορεί τα demos που αποτέλεσαν τις βάσεις για το πολύ καλό Sundowner του 2020. «Ήθελα να αποτυπώσω σε ήχο το ηλιοβασίλεμα του Κάνσας», λέει. Όσοι αγαπούν το Nebraska του Σπρίνγκστιν ή την ήρεμη μελαγχολία του Κερτ Βάιλ θα βρουν εδώ ένα ατμοσφαιρικό σάουντρακ για τα πρώτα κρύα.