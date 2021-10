Oι οινικές ιστορίες του Sting

«I’ll send an SOS to the world

I hope that someone gets my

Message in a bottle, yeah».



Ακούω Police και Sting τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές. Sting, που γιόρτασε μόλις πριν από λίγες μέρες τα 70ά του γενέθλια με μια συναυλία στο Ηρώδειο. Μια συναυλία που άρχισε ακριβώς την ώρα που λίγο πιο πέρα, στο King George της Πλατείας Συντάγματος, δοκίμαζα την πρώτη γουλιά του Message in a Bottle, ενός λευκού κρασιού Vermentino Toscana ITG. Αρωματικό, κομψό, ευχάριστο, ίσως ένα από τα πιο νόστιμα Vermentino που έχω δοκιμάσει. Παραγωγή του κτήματος Il Palagio 1530 στην Τοσκάνη, ιδιοκτησίας του Sting και της συζύγου του, Trudie. «Ένα κρασί είναι σαν ένα τραγούδι», λέει ο Sting. «Πρέπει να αφηγείται μια ιστορία. Γι’ αυτό έδωσα στα κρασιά μου ονόματα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, με την ελπίδα να αγγίξω τους οινόφιλους όπως άγγιξα τις καρδιές των φίλων της μουσικής μου».

Ο Sting τραγουδούσε στο Ηρώδειο

Κι ενώ ο Sting τραγουδούσε στο Ηρώδειο, στην αίθουσα της δοκιμής οικοδεσπότες μας ήταν ο Γιάννης Καρακάσης MW και ο διευθυντής του κτήματος Il Palagio 1530, Tony Sasa. Με την πράσινη φόρμα της δουλειάς, ως ηθική συμπαράσταση στους ανθρώπους που εκείνη την ημέρα τρυγούσαν στην Τοσκάνη, ο Tony, λαλίστατος και γλαφυρότατος, μας μετέφερε στο κτήμα του Sting και της Trudie. Ένα κτήμα όπου παράγονται βιολογικά και βιοδυναμικά κρασιά, λάδι και μέλι. Ένα αληθινό κτήμα, με δάσος, χωράφια δημητριακών, δύο λίμνες, ζώα, λουλούδια και λαχανικά, αλλά και ξενώνες φιλοξενίας για όσους θέλουν να απολαύσουν έναν μικρό παράδεισο επί της ιταλικής γης.

Κύριο αντικείμενο απασχόλησης είναι βέβαια το αμπέλι και η παραγωγή του κρασιού, την οποία επιμελείται ο διάσημος οινολόγος Ricardo Cotarella, εμμονικά αφοσιωμένος στη δουλειά του, όπως λέει ο Tony και συνεχίζει: «Είναι δύσκολο να πείσουμε τον κόσμο ότι ο Sting κάνει καλό κρασί, ειδικά αυτή την εποχή που πολλοί σταρ ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τα κρασιά. Έχουμε βέβαια τον καλύτερο οινολόγο και καλλιεργούμε με φροντίδα τα αμπέλια μας, οινοποιούμε με γνώση. […] Δεν μπορώ να πω ότι δεν ανοίγουν οι πόρτες για τα κρασιά μας. Αλλά θέλουμε όλοι και πρώτος από όλους ο Sting να ανοίγουν όχι με το όνομά του, αλλά με την ποιότητά τους».

Δοκιμάζουμε ένα ακόμα Vermentino, το Baci sulla Bocca, και ένα χαριτωμένο ροζέ από Sangiovese με το όνομα του γνωστού τραγουδιού Brand New Day. Και συνεχίζουμε στο μουσικό άλμπουμ με το When we Dance, ένα φρέσκο Chianti δεξαμενής από 95% Sangiovese και το υπόλοιπο 5% από δύο ποικιλίες που δεν είχα ξανακούσει, τις Colorino και Canaiolo.

Η φωνή του Sting με συνοδεύει, το ίδιο και η εικόνα του, από πολύ παλιότερες συναυλίες, εικόνα που δεν θέλω να αντικαταστήσω με μια σημερινή. Γι’ αυτό προτίμησα να πάω στη δοκιμή των κρασιών του και όχι στη συναυλία. Και μπράβο στις Winetuned που έκαναν ακόμα μία επιτυχημένη διοργάνωση.

→ Ιnfo

Τα κρασιά του Sting δεν εισάγονται –ακόμα– στην Ελλάδα. Ταξιδέψτε εικονικά στην ιστοσελίδα του κτήματος και, αν αποφασίσετε κάποτε να το επισκεφθείτε, να οργανώσετε μια οινική βραδιά στο κελάρι.