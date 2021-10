Τι τρώμε τώρα στον Πειραιά

The Cask 131, μπακάλικο όπως παλιά

Σαν τα παλιά μπακάλικα όπου πήγαινε κανείς να ψωνίσει και έπινε και μια ρετσίνα φαντάστηκε το The Cask 131 o Αδαμάντιος Μουστακαριάς. Αντί για κονσέρβες, ο ίδιος γέμισε τον καινούργιο χώρο με μπουκάλια από κρασιά μικρών παραγωγών αλλά και σπάνιες, συλλεκτικές φιάλες ουίσκι που κέρδισε σε δημοπρασίες. Πρόκειται για μια κάβα-μπαρ με ζεστή ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους θέλουν να πιουν και να τσιμπήσουν κάτι μετά τη δουλειά, αλλά και γι’ αυτούς που θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από το γραφείο και θα επιστρέψουν.

Μια ελαφριά spaghetti marinara για γρήγορο γεύμα στο Cask 131.

Νόστος Βιδιανό του Μανουσάκη από την Κρήτη, Μαλαγουζιά του Νικολού από το Κορωπί, Pinot Noir από το Πήλιο – ο Αδαμάντιος έχει φτιάξει έναν κατάλογο με τα προσωπικά του αγαπημένα, περισσότερα από εξήντα, κρασιά που είναι όλα διαθέσιμα και σε ποτήρι. «Δεν είμαστε εδώ για να δείξουμε στον κόσμο πώς να πίνει, αλλά για να μάθουμε μαζί του», λέει σχετικά. Για συνοδευτικό έχει φέρει χειροποίητη πίτσα, γραβιέρα Άρτας παναρισμένη σε κρούστα ξηρών καρπών και μπρουσκέτα με κρέμα τρούφας και άγρια μανιτάρια. Τη μεγάλη ποικιλία από ουίσκι μπορεί κανείς να γευτεί είτε από μεζούρα των 50 ml είτε σε μισή τιμή, στα 30 ml, που δίνουν περιθώριο για περισσότερη εξερεύνηση.

Kitschen, η Ασία στο πιάτο σας





Πιατάκια με ζουμερά ντάμπλινγκς ατμού αλλάζουν χέρια πάνω από την μπάρα του Kitschen. Περνάνε κι άλλα: χρυσαφένιοι κύβοι από τηγανητό ρύζι για σούσι, πορσελάνινα σκεύη με ψητό χοιρινό σε κόκκινη λαμπερή σάλτσα, μικρά μπολ με σπιτικό κίμτσι. Τα κοφτερά μαχαίρια έχουν ακονιστεί, τα τηγάνια καίνε και στο σέικερ χτυπιούνται κοκτέιλ με ονόματα όπως «Enter the Dragon», «Miyagi’s Touch», «Kobra Kai». Είμαστε στο ολοκαίνουργιο dim sum/πανασιατικό εστιατόριο του Πειραιά.

Στην ανοιχτή κουζίνα, ο Ελληνο-Ινδονήσιος σεφ Δημήτρης Liem (Kona Kai, Matsuhisa) και ο Ελληνο-Κορεάτης mixologist Σπύρος Μινέτος (9Βήτα) δουλεύουν πλάι πλάι, ενώ η φωτεινή επιγραφή λέει «ακονίστε τα chopstick σας».

Οι δυο τους, φίλοι και συνεργάτες, άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες τον μικρό χώρο στον οποίο η γιαπωνέζικη φιλοσοφία πάει παρέα με την ποπ αισθητική και προτείνουν ένα μενού με μπουκιές που θυμίζουν διάφορες χώρες της Ασίας αλλά έχουν και κάτι από Ελλάδα. «Μαγειρεύω πολλά χρόνια ασιατική κουζίνα. Στην αρχή δούλευα στο εστιατόριο του μπαμπά μου, ο οποίος είχε ανοίξει το πρώτο κινέζικο του Πειραιά. Στο σπίτι βέβαια τρώγαμε ελληνικά. Μαγείρευε η γιαγιά μουσακάδες, παστίτσια.

Ασιάτικα μόνο στο μαγαζί», λέει ο Δημήτρης ενώ δουλεύει ήσυχα και γρήγορα. Ακολούθησε η σχολή μαγειρικής και αργότερα το Matsuhisa στο οποίο, όπως αναφέρει ο ίδιος, είχε την τύχη να δουλέψει με πολλούς, εξαιρετικούς Ιάπωνες σεφ.

Ο σεφ Δημήτρης Liem και ο mixologist Σπύρος Μινέτος ποζάρουν μπροστά από τη χαρακτηριστική ταπετσαρία του Kitschen.

Στο πιάτο που ετοιμάζει τώρα απλώνονται λεπτές, σχεδόν διάφανες, φέτες από λαβράκι, συνοδεία μιας «μικρής χωριάτικης», δηλαδή μιας δροσερής σάλτσας από ντομάτα, yuzu, ελαιόλαδο, δυόσμο, φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο ανθό αλατιού. Τα Crispy California Rolls είναι γεμισμένα με καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι και λευκό ταραμά. Ο σολομός nigiri με μια παραλλαγή της ινδονησιακής sambal (πάστας από τσίλι, λάιμ, ζάχαρη κοκοφοίνικα και άλλα συστατικά) έρχεται και με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. «Όλες οι συνταγές είναι λίγο πειραγμένες. Όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω πως θα βλέπουμε όλο και πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο φαγητό στην Ελλάδα. Υπάρχουν εδώ τόσο πολλές διαφορετικές εθνότητες –Πακιστάν, Μπανγκλαντές, άνθρωποι από αφρικανικές χώρες– και έχουν πάρα πολλά να δώσουν», αναφέρει.

Ο Σπύρος, αφού σερβίρει ένα «Samurai’s Sling» με τζιν, αμάρο, ανανά, κανέλα και shrub από δαμάσκηνο, μας δείχνει τα easter eggs στην εντυπωσιακή ταπετσαρία που κυριαρχεί στον χώρο. «Spiro se vlepo» είναι ένα από τα κρυμμένα μηνύματα που πρόσθεσε η Φωτεινή Τρουμπαδάκη ανάμεσα στις φιγούρες – ένα μείγμα καλλιτεχνικών επιρροών από την Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία. Μετά τα κοκτέιλ και το φαγητό, το κλείσιμο έρχεται με ένα απολαυστικά κολλώδες mochi με παγωτό.

Smash Burger για αυθεντικό μπέργκερ

Στον χώρο ενός θυρωρείου πολυκατοικίας δίπλα στην πλατεία Κοραή βρίσκουμε το Smash Burger, όπως το εμπνεύστηκε ο Τάσος Αντωνίου.

Σε κοντινή απόσταση, κρυμμένο στο θυρωρείο μιας πολυκατοικίας, το Smash Burger ειδικεύεται σε αυτό που πολλοί θεωρούν το αυθεντικό μπέργκερ της Αμερικής. Αν σας εντυπωσιάζουν τα τερατώδη μπέργκερ-ουρανοξύστες που διαλύονται σε κάθε μπουκιά, μπορεί αυτό εδώ να μην είναι για σας. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι το μπιφτέκι που, καθώς ψήνεται, πατιέται από τον μάγειρα με δύναμη στην καυτή πλάκα, ώστε να απλώσει και οι άκρες του να καραμελώσουν και να τραγανίσουν ελαφρά. Ελάχιστα λεπτά μετά, το τυρί λιώνει από πάνω τυλίγοντας το κρέας. Αφού προστεθούν δυο τρία υλικά ακόμα (όχι υπερβολές, μόνο πίκλες και λίγο ψιλοκομμένο iceberger), το σύνολο κλείνεται σε αφράτο πατατόψωμο.

Δημιουργός του Smash Burger είναι ο Τάσος Αντωνίου, γνωστός και από το διαδικτυακό πρότζεκτ «Μαμά Πεινάω», που τονίζει πως ένα τέτοιο, φαινομενικά απλό, προϊόν στηρίζεται στις λεπτομέρειες. Grass-fed μοσχαρίσιο κρέας, χειροποίητες σάλτσες, potato bun φρυγανισμένο σε βούτυρο γάλακτος και άλλα μικρά μυστικά κάνουν τη διαφορά. Οι πατάτες εδώ είναι crinkle cut (αυτές με τις ραβδώσεις), ενώ ενδιαφέρον έχει και το smash sandwich με δύο μοσχαρίσια smash μπιφτέκια μέσα σε τετράγωνες φέτες μπριός. Τον κατάλογο συμπληρώνουν λίγα ακόμα classics, όπως το μπέργκερ με τη σάλτσα μπλε τυριού και εκείνο με το τραγανό τηγανητό κοτόπουλο που μαρινάρεται πρώτα σε ξινόγαλο, κατά τα αμερικανικά πρότυπα.

Uncle Tan’s Drinking House, με άρωμα Σιγκαπούρης

Στην μπάρα του Uncle Tan’s ετοιμάζουν ένα Singapore Sling.

Τις νύχτες της Σιγκαπούρης στη Μαρίνα Ζέας θέλει να φέρνει το Uncle Tan’s Drinking House. Το μπαρ που προστέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην πιο «απόμερη» πιάτσα της μαρίνας, δίπλα στο Nazaré και στο Rockfellas, είναι σίγουρα διασκεδαστικό. Από τη spirit list μέχρι τα κοκτέιλ, τη διακόσμηση και τα σνακ, όλα έχουν αναφορές στην Ασία. Ινδικό τζιν εκχυλισμένο με κάρδαμο και πιπέρι, ρούμι από το Μπαλί και την Ινδονησία, μοχίτο με σάκε, ιαπωνικό λικέρ με δαμάσκηνα είναι μόνο μερικά απ’ όσα βρίσκουμε στον πρωτότυπο κατάλογο που εγκρίνει ο «θείος Ταν».

Αν και ο πρωταγωνιστής του μπαρ είναι φανταστικός χαρακτήρας, η σύνδεση με τη Σιγκαπούρη είναι πραγματική. «Ο ξάδερφός μου μένει στη Σιγκαπούρη και ο αδερφός μου έχει μαζί του ελληνικό εστιατόριο εκεί. Εγώ επισκέφθηκα τη χώρα πρόσφατα. Ήταν το τελευταίο μου ταξίδι πριν από το lockdown», λέει ο Θάνος Σεμιτέκολος, που έστησε το μπαρ σε συνεργασία με τον Γιάννη Σεμιτέκολο και τον Γιάννη Μάλλιο, αλλά και το Studio Materiality. «Είναι το πλέον πολυπολιτισμικό μέρος της Ασίας. Ένα παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, όπου συναντώνται Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ασιάτες απ’ όλη την ήπειρο. Επίσης είναι πολύ μπροστά όσον αφορά το κομμάτι της εστίασης. Τα πέντε από τα κορυφαία μπαρ αυτή τη στιγμή στον κόσμο βρίσκονται εκεί», συμπληρώνει. Κάτω από τα φούξια και μοβ neon φώτα χαζεύουμε τα όμορφα μπουκάλια με τα βραβευμένα γιαπωνέζικα ουίσκι και το ενυδρείο του θείου Ταν με τις πλαστικές τσούχτρες πριν κάνουμε ψιλά και πάμε στη δαγκάνα με τα λούτρινα στη δεξιά γωνία του μαγαζιού. Ο head bartender Πέτρος Μυτιληναίος έχει επιμεληθεί τη λίστα με τα κοκτέιλ και οι προτάσεις ακούγονται η μία πιο νόστιμη από την άλλη. Το So Kiasu! (έκφραση από τη σιγκαπουριανή slang, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα) είναι ένα «μοχίτο» με αλκοολική βάση το σάκε, lime, σόδα, βασιλικό και cordial γκρέιπφρουτ. Γλυκόστυφο και ιδανικό πριν από το φαγητό, το Tony Tony Chopper περιλαμβάνει umeshu (ιαπωνικό λικέρ από σάκε με δαμάσκηνο), βότκα, Amaro Montenegro και tonic με άνθη κερασιάς. Φανταστική παραλλαγή του Zombie, το Die Die, Must Try γίνεται από μείγμα ρουμιών, καλαμανσί (φιλιππινέζικο εσπεριδοειδές με γεύση ανάμεσα σε lime και μανταρίνι), χυμό τζίντζερ, σιρόπι τόνκα και bitters δαμάσκηνο. «Έχω έναν έρωτα με κλασικά κοκτέιλ που πλέον θεωρούνται ντεμοντέ. Τα ξεχασμένα/αδικημένα», λέει ο Πέτρος. Γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε να παραλείψει το Singapore Sling.

Baijiu με 53% αλκοόλ σε κολονάτα ποτηράκια.

Για το ιστορικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη ακολουθεί την κλασική συνταγή, πειράζοντας μόνο τις δοσολογίες, φέρνοντάς το πιο κοντά στα σύγχρονα γνωστικά πρότυπα. Για όποιον μπερδευτεί με τις πολλές επιλογές, προτείνουμε πάντως ένα σφηνάκι από το εθνικό ποτό της Κίνας, τo Baijiu. Σερβίρεται σε κωμικά μικρά κολονάτα ποτήρια και, παρά την τρομακτική περιεκτικότητα σε αλκοόλ (53%), είναι απρόσμενα γευστικό. Μόνο μην ξεχάσετε, όπως απαιτεί το τελετουργικό, να δείξετε ότι το ήπιατε όλο μονορούφι.

→ Kitschen, Κανάρη 5-7, Πειραιάς, T/211-73.51.205, Δευτέρα-Παρασκευή: 13.30-00.00, Σάββατο 19.00-00.30.

→ Smash Burger, Καραΐσκου 117, Πειραιάς, Τ/210-30.00.535, Καθημερινά: 12.30-13.30.

→ The Cask 131, Φίλωνος 131, Πειραιάς, Τ/210-42.94.976, Δευτέρα-Πέμπτη: 12.00-23.00, Παρασκευή: 12.00-00.00, Σάββατο: 16.00-00.00.

→ Uncle Tan’s Drinking House, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, Τ/210-45.10.011, Καθημερινά: 18.00-02.00.