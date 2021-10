Τo υπέροχο τέλος μιας υπέροχης γειτονιάς

Δεν πειράζει αν αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούς για τη συγκεκριμένη σειρά, με πρωταγωνιστές τέσσερις (Αφροαμερικανούς και Λατίνους) εφήβους που ζουν σε μια φτωχογειτονιά του Λος Άντζελες. Άλλωστε οι περισσότεροι από τους φαν της έπεσαν πάνω της κατά λάθος, όταν κάποια στιγμή στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια τούς την έβγαλε ξαφνικά σε πρώτο πλάνο ο επιδέξιος αλγόριθμος του Netflix.

Για την ακρίβεια, μάλλον θα πρέπει να αισθάνεσαι τυχερός/ή αφού έχεις την ευκαιρία να κάνεις αναδρομικό binge watching στις τρεις πρώτες σεζόν αυτού του κάτι σαν «Γκούνις in the hood», οι οποίες παραμένουν και οι καλύτερες. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η τέταρτη, στην οποία βλέπουμε τους τέσσερις βασικούς πρωταγωνιστές –μεγαλύτερους και σαφώς πιο ώριμους– να έρχονται και πάλι κοντά, υστερεί. Ας πούμε απλώς ότι είναι πιο γλυκόπικρη και ελαφρώς πιο «εφετζίδικη» σε θέματα πλοκής. Είναι εκείνη που έρχεται πρώτα να ανοίξει νέα τραύματα και μετά να κλείσει όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς πριν τα μέλη της παρέας προχωρήσουν, το καθένα ξεχωριστά, στο δικό του ταξίδι. Ένας τίμιος επίλογος σε ένα συναρπαστικό rollercoaster ενηλικίωσης (με extra bonus το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, που αποτελεί βασικό μέρος της πλοκής), το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα τα γνωστά τηλεοπτικά κλισέ. Ο λόγος και αυτό που αποτελεί, πέρα από το εξαιρετικό καστ, το μυστικό της non stop επιτυχίας του On My Block είναι κάτι πολύ απλό αλλά και, ταυτόχρονα, δυσεύρετο: η αυθεντικότητα των εμπειριών που παρουσιάζει, αφού πρόκειται για όσα έχουν ζήσει οι ίδιοι οι δημιουργοί και σεναριογράφοι της σειράς μεγαλώνοντας σε αντίστοιχες γειτονιές. Εμπειρίες που έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μέσα από ένα ευρύτερο κωμικό πρίσμα. Γιατί το να μεγαλώνεις σε μια γειτονιά όπου η βία είναι πανταχού παρούσα δεν σημαίνει ότι δεν βιώνεις τις ίδιες εμπειρίες (π.χ. ο πρώτος έρωτας, η πρώτη προδοσία από φίλο) με κάθε έφηβο του πλανήτη. Απλώς οι συγκεκριμένες είναι πολύ πιο συναρπαστικές και, προφανώς, πολύ πιο φωτογενείς και πρωτόγνωρες για το κοινό. Ή, για την ακρίβεια, ήταν όταν ξεκίνησε η σειρά, αφού πλέον το να διαθέτεις ένα all-diverse cast και team σεναριογράφων είναι, επιτέλους, σχεδόν προαπαιτούμενο. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι για εμάς ως θεατές.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Έντι Γκονζάλεζ, Τζέρεμι Χαφτ, Λόρεν Ιούνγκεριτς.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 95%.

Η σειρά στριμάρεται από το Netflix.