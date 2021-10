Θεραπευτική τζαζ

Πόσο σοβαρά θα παίρνατε μια δημιουργό αν σας έλεγε «το τραγούδι αυτό είναι σχεδιασμένο για να γεμίσει το δωμάτιο με μια λεπτή δονητική ατμόσφαιρα, που περικαλύπτει και αποκλιμακώνει τη διαπροσωπική επιθετικότητα»; Κάτι τέτοιες λεζάντες συνοδεύουν τα νέα κομμάτια της Εσπεράνζα Σπάλντινγκ στο YouTube. Για την ώρα, δεν γνωρίζω αν η διαπροσωπική μου επιθετικότητα αποκλιμακώθηκε. Σίγουρα όμως θαυμάζω την προθυμία μιας καταξιωμένης τζαζ μουσικού με βραβεία Γκράμι και παγκόσμια αναγνώριση να φτιάξει αντιεμπορικά τραγούδια, που στοχεύουν λίγο πιο ψηλά από την επιτυχία. Το νέο της άλμπουμ με τίτλο Songwrights Apothecary Lab ονομάστηκε έτσι από ένα ομότιτλο εργαστήρι, που τη βρίσκει να συνεργάζεται με καλλιτέχνες, γιατρούς και ερευνητές, σε αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η μουσική μπορεί να αποκτήσει θεραπευτικές ιδιότητες. Kάτι μεταξύ workshop τραγουδοποιίας και καθοδηγούμενου ερευνητικού έργου, το πρότζεκτ S.A.L. έχει περάσει τις πόρτες του Χάρβαρντ, ενώ τα κομμάτια που προέκυψαν τελευταία από αυτό και αποτελούν το υλικό του δίσκου λέγονται formwelas. Πρόκειται για έναν «απαιτητικό» κύκλο τραγουδιών, που εύκολα σε διώχνει, ιδίως αν δεν ξέρεις τι ακούς. Ας είμαστε ρεαλιστές: H γλυκιά αύρα της 37χρονης Εσπεράνζα Σπάλντινγκ φέρνει στο παιχνίδι ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται απαραιτήτως για τζαζ πειραματισμούς. Με βασικό όργανο το μπάσο και μια ευέλικτη φωνή, το παιδί-θαύμα, που στην ηλικία των πέντε έπαιζε βιολί σε κονσέρτα, σήμερα ενώνει τον ακαδημαϊκό κόσμο με την αβάν-γκαρντ και την επιστήμη, σαν μεταμοντέρνος Μπράιαν Ίνο με αφάνα. Ή τουλάχιστον το προσπαθεί.

ΙΝFO

Το Songwrights Apothecary Lab κυκλοφορεί από την Concord.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Little Simz – Sometimes I Μight Be Ιntrovert (2021)

Αν σου αρέσει η M.I.A., άκου οπωσδήποτε τον τρόπο που η Little Simz μπερδεύει το χιπ χοπ με το άφρομπιτ και την R&B σε αυτόν τον φοβερό δίσκο. Διαβάζοντας σαν ακρωνύμιο τον τίτλο παίρνεις SIMBI, το παρατσούκλι αυτής της 27χρονης ράπερ με βάση το Λονδίνο, που ένας θεός μονάχα ξέρει γιατί δεν είναι πιο γνωστή. Ξεχωρίζουν τα κομμάτια Introvert και Point and kill.