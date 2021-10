Μελέτης Κοροπούλης: Aισθητική & φαντασία

Συλλογή από οδοντόκρεμες, ο πάγκος γυμναστηρίου στο μπάνιο και τα αρώματά του.

Το σπίτι μου είναι Ο χώρος όπου φυλάσσω τη μουσική και τα βιβλία μου. το σημείο όπου χαλαρώνω Το υπνοδωμάτιο-σινεμά. Για μένα η παρακολούθηση ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ είναι μια μοναχική δραστηριότητα που χρειάζεται συγκέντρωση, όπως και το διάβασμα. Το σαλόνι είναι για ανθρώπους, όχι για συσκευές. το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Το ευρύχωρο μπάνιο-γυμναστήριο. το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω σπίτι Ξεφορτώνω τσέπες και τσάντες. μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Τον ασκητικό τρόπο οργάνωσης των αντικειμένων. Κάθε πράγμα έχει τη θέση του με λειτουργικό και όχι αισθητικό κριτήριο. έπιπλο που με χαρακτηρίζει Η βιβλιοθήκη, λόγω του περιεχομένου της. στιλ στον χώρο μου δίνει Η μυρωδιά. Τακτικά αρωματίζω με θυμιάματα που μου αρέσει να αγοράζω. μετάνιωσα που πήρα Μετά από δέκα χρόνια που δούλεψα ως buyer στην μπουτίκ Bettina (οικογενειακή επιχείρηση), έχω γυμνάσει πολύ το αισθητήριο των αγορών μου ώστε να μη μετανιώνω για κάτι που επιλέγω. για να χαλαρώσω Διαβάζω, γράφω, ψάχνω μουσική, σειρές και ταινίες. Οδηγώ τη μηχανή μου εκτός πόλης με ακουστικά στα αυτιά. με φίλους στο σπίτι Ανταλλάσσουμε μουσική και σχεδιάζουμε εκδρομές. Συζητάμε για μέρη όπου έχουμε πάει ή δεν έχουμε πάει και οργανώνουμε εξερευνητικές εξορμήσεις. καθημερινή ρουτίνα Το μόνο στάνταρντ πράγμα που έβαλα πρόσφατα στην καθημερινότητά μου είναι να τρώω φρούτα και να κάνω τα τηλεφωνήματα της ημέρας μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα. μια τυπική Κυριακή Πηγαίνω στη θάλασσα. Κολυμπάω όλες τις εποχές. δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς Τη μουσική. ιδανικό δώρο να προσφέρεις Η μουσική. άκουσα πρόσφατα και μου άρεσε Από το καλοκαίρι και μετά κυβερνάνε και πάλι τη ζωή μου οι Depeche Mode. μουσικό εύρημα Ηλεκτρονική χορευτική μουσική από την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο και κωμικά τραγούδια της ελληνικής επιθεώρησης από το 1927 έως το 1937. συλλογή Ιερατικά σκεύη και ενδύματα, κυρίως της Ορθοδοξίας αλλά και άλλων θρησκευμάτων. έμπνευση Το ταξίδι. βιβλίο The Art of Looking Sideways του Alan Fletcher. ταινία The Grand Budapest Hotel. είμαι περήφανος για Τη συλλογή δαχτυλιδιών για την επέτειο του 1821 που δημιουργήσαμε με τον Ζολώτα και τον καλλιτέχνη Άγη Λέρτα. καλλιτέχνες Γιάννης Βαρελάς, Θεόδωρος Κουρεντζής. δημιουργός Ο αρωματοποιός Serge Lutens. style icon Ο στιλίστας Panos Yiapanis. περιοδικό Apartamento. φετίχ Αρώματα και μυρωδιές. τον φετινό χειμώνα θα πάω Δελφούς και Αρκαδία. αγαπημένος προορισμός Αμοργός. εστιατόριο Το Athénée. γειτονιά Η Δεξαμενή. ανάμνηση Θυμάμαι την αίσθηση δυναμισμού που είχε η περιοχή όταν πρωτοήρθα σε αυτό το διαμέρισμα − ήμουν παιδί ακόμη. Ήταν κάπου στα ’90s και η πλατεία του Κολωνακίου γέμιζε όταν «σχόλαγε» η Βουλή. Είχα μάθει τα πόστα στα καφέ που είχε το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Χτυπούσε ένας παλμός πολύ δυνατά.