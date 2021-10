Ο εαυτός του χθες

Τον Ιούλιο του 2020 το Theater in Quarantine (φαντάζομαι το όνομά του τα εξηγεί όλα) παρουσίασε διαδικτυακά και ζωντανά την παράσταση The 7th Voyage of Egon Tichy – μπορείτε να τη δείτε στο YouTube. Όλο κι όλο το σκηνικό είναι μια ντουλάπα-διαστημόπλοιο, το σκάφος του Ίον Τίχι, του εξερευνητή του διαστήματος. Πρόκειται βεβαίως για τη μεταφορά του πρώτου κεφαλαίου (αν εξαιρέσουμε την ψεύτικη εισαγωγή) των Ημερολογίων των Άστρων του Πολωνού συγγραφέα Στάνισλαβ Λεμ (1921-2006). Στο εν λόγω βιβλίο, γραμμένο το 1954, ο Λεμ πρωτοεμφανίζει τον χαρακτήρα του Τίχι, με τον οποίο θα συμπορευτεί για πολλά χρόνια καταθέτοντας τη δική του πρόταση στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. (Ο Τίχι, πάντως, δεν εμφανίζεται στο πιο γνωστό έργο του Λεμ, Solaris, που έγινε ακόμα πιο γνωστό από τη μεταφορά του στον κινηματογράφο από τον Ταρκόφσκι και αργότερα από τον Σόντεμπεργκ.) Στα Ημερολόγια διαβάζουμε για τις πολλές περιπέτειες του Τίχι στο σύμπαν, μέσα από τη χαρακτηριστική γραφή του Λεμ, κατεξοχήν σατιρική, αφού όλα μοιάζουν να σημαίνουν κάτι· για την εποχή, την πολιτική, την ύπαρξη. Όσο για το Έβδομο Ταξίδι που ανέφερα στην αρχή, ίσως το πιο πολυσυζητημένο των Ημερολογίων, ο Τίχι βρίσκεται μπλεγμένος σε μια χρονική παγίδα, ζώντας τις ημέρες της εβδομάδας παρέα με επόμενους και προηγούμενους εαυτούς που παλεύουν για την αυθεντικότητά τους μέχρι να πέσουν στην επόμενη δίνη. Εξαιρετικά αστείο, ευφυέστατο. Αν έχετε μια ιδέα για το είδος της επιστημονικής φαντασίας, ο Λεμ θα σας τη διαλύσει.

Το βιβλίο Ημερολόγια των Άστρων του Στάνισλαβ Λεμ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός, σε μετάφραση Γιώργου Τσακνιά.

ΠΟΝΤΚΑΣΤ

Τη δεκαετία του ’80 υπήρξαν συμφοιτητές στο Μπένινγκτον Κόλετζ στο Βερμόντ οι Μπρετ Ίστον Έλις, Τζόναθαν Λέθεμ και Ντόνα Ταρτ – μια τρομερή λογοτεχνική ιστορία που αφηγείται σε πόντκαστ η Λίλι Ανολίκ (Once upon a time at Bennington College). Η Ταρτ, πάντως, κινείται ήδη νομικά, δυσαρεστημένη από όσα άκουσε.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το nordic noir έχει ίσως χάσει λίγη από τη λάμψη των περασμένων ετών, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Καστανάνθρωπο (εκδ. Διόπτρα) του Δανού συγγραφέα/σεναριογράφου Σόρεν Σβάιστρουπ που διαπρέπει πλέον (και τρομάζει) στην τηλεοπτική του μεταφορά στο Netflix (The Chestnut Man).

ΠΟΙΗΣΗ

«Ρυθμίζω την ώρα / για να περάσω τη ζωή μου» – ο Κινέζος ποιητής Μπέι Ντάο (γεν. 1949) πρωτομεταφράστηκε στη γλώσσα μας, και μάλιστα με μια πλούσια ανθολογία, Το ρόδο του χρόνου (εκδ. Καστανιώτη, μτφρ. Αν. Βιστωνίτης). Ο Ντέο είναι από εκείνους που κάθε Οκτώβριο περιμένουν νέα από τη Στοκχόλμη.