Παρήλθε η δόξα της τέχνης;

«ΓΙΑΤΙ Η ΤΕΧΝΗ, μία από τις πιο ιδιαίτερες, αισθαντικές και σημαντικές εκφράσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, να μην υπόκειται και αυτή στους νόμους της φύσης;» αναρωτήθηκε το 1921 ο συνθέτης Χένρι Γκίλμπερτ σε μια διάλεξή του στο Χάρβαρντ σχετικά με το πώς η δαρβίνεια θεωρία της εξέλιξης αναπόφευκτα επηρεάζει και τον κόσμο των τεχνών. Σήμερα είναι τέτοια η σύγχυση του γενικού πληθυσμού για την πορεία της μοντέρνας τέχνης, που το 2012 η Σούζι Χοντζ βρήκε πρόσφορο έδαφος για να κυκλοφορήσει έναν οδηγό πλοήγησης σε καλλιτεχνικά εδάφη με τίτλο Γιατί το πεντάχρονό σας δεν θα μπορούσε να το είχε φτιάξει αυτό: Μια επεξήγηση της Μοντέρνας Τέχνης (Why Your Five Year Old Could Not Have Done that: Modern Art Explained). Ακόμα και ειδικοί στον κόσμο της τέχνης συγκρούονται για το αν τα σημερινά δείγματα τέχνης αποτελούν προϊόν εξέλιξης ή πολιτισμικό εκφαυλισμό. Μέσα από τη νέα του εικαστική δουλειά Sic Transit Gloria Artis, ο καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Πάντσιος, επικαλούμενος πλήθος εικονογραφικών στιλ και αναφορών από την ιστορία της τέχνης και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για το αν η δόξα της τέχνης έχει παρέλθει. Οι πίνακές του σε στιλ κολάζ μετατρέπονται σε μια αλληγορική αρένα, όπου οι ιεραρχίες και τα στερεότυπα καταρρίπτονται και το παρελθόν με το μέλλον συγκρούονται.

Από τις 2 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, Alma Art Gallery Athens.