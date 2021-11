Από πού πάνε για Ακαπούλκο;

Στη διασταύρωση νοσταλγίας και απόδρασης. Εκεί ακριβώς κατοικεί η νέα επιτυχημένη κωμική σειρά ενηλικίωσης που μας παρασύρει να παρακολουθήσουμε την πορεία ενός Μεξικανού cabana boy από ένα πολυτελές resort του Ακαπούλκο των ’80s έως το παρόν. Σήμερα ο πρωταγωνιστής, ως επιτυχημένος πλέον εκατομμυριούχος –με λευκό μπάτλερ και έπαυλη στο Μαλιμπού–, διηγείται την κινηματογραφική ιστορία της ζωής του στον μικρό ανιψιό του. Εξ ου και η σύνδεση, όσον αφορά το format, με το How I Met Your Mother. Με άλλα λόγια, το Ακαπούλκο, που αρπάζει τη σκυτάλη στο πεδίο της feelgood κωμικής σειράς από το Ted Lasso, έρχεται και μας δείχνει ταυτόχρονα μια εποχή που «γράφει» υπέροχα στον φακό και ένα εξωτικό location που δεν έχουμε δει ξανά. Επιπλέον, είναι δίγλωσσο, με τους πρωταγωνιστές να μιλούν ισπανικά όταν είναι μεταξύ τους και αγγλικά όταν πρέπει να εξυπηρετήσουν τους Αμερικανούς τουρίστες.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με το White Lotus, μία ακόμη εξαιρετική σειρά που εκτυλίσσεται σε resort, το Ακαπούλκο (που είναι ελαφρώς εμπνευσμένο από την ταινία How to Be a Latin Lover) δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου με τους προνομιούχους λευκούς τουρίστες. Εδώ το focus πέφτει –σχεδόν αποκλειστικά– στους Mεξικανούς υπαλλήλους του resort, για πολλούς εκ των οποίων μια δουλειά σε αυτό αποτελεί ευκαιρία ζωής για να αλλάξουν πίστα για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος λευκός entry point χαρακτήρας μέσα από τα μάτια του οποίου να μας εισάγει στο συγκεκριμένο –λαχταριστά τεχνικολόρ– σύμπαν. Οδηγός μας εδώ είναι ο νεαρός Μάξιμο (εξαιρετικός ο Ενρίκε Αριζόν), με το τεράστιο χαμόγελο και τα ακόμη πιο τεράστια όνειρα, που συνειδητοποιεί γρήγορα ότι ο δρόμος για την επιτυχία είναι στρωμένος με ένα βαθύ στρώμα από συμβιβασμούς και εκποιήσεις των ηθικών αξιών του.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη φαινομενικά ιστορία ενός ονειροπόλου που βρίσκει –μαζί με τον κολλητό του– τη δουλειά των ονείρων του και ανακαλύπτει τον έρωτα της ζωής του (στο πρόσωπο μιας ρεσεψιονίστ που είναι η κοπέλα του γιου της celebrity ιδιοκτήτριας).

Με τα εμπόδια, προφανώς, να έρχονται σαν χιονοστιβάδα το ένα μετά το άλλο. Μια ιστορία ωστόσο η οποία εδώ, με κάποιον μαγικό τρόπο, μοιάζει φρέσκια και αυθεντική. Κάτι που αποτελεί ακόμη πιο μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτείς ότι η σειρά είτε είναι απλώς εμπνευσμένη από την επιτυχία του Ted Lasso είτε είναι εξαρχής κατασκευασμένη ακριβώς για να αγγίξει τις ίδιες χορδές στην καρδιά του κοινού με αυτό.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Όστιν Ουάινσμπεργκ, Εντουάρντο Σισνέρος, Τζέισον Σούμαν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%.

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+.