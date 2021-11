Θόρυβος ως τον ουρανό

Περπατάς στο Γουίνγκαν, μια πόλη της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, αναπολώντας θρυλικά συγκροτήματα, όπως οι Smiths και οι Oasis. Εποχές δηλαδή όπου η κιθαριστική μουσική δεν ήταν στείρα νοσταλγία, αλλά θόρυβος που αντηχούσε ως τον ουρανό. Σε μια παμπ, απόγευμα με κρύο, κρυφακούς δύο πιτσιρίκια να συζητούν για τους Lathums, τη νέα indie ποπ ελπίδα της πόλης. «Εκθρόνισαν τον Drake από την κορυφή των charts», λέει ο ένας. Ο άλλος γκουγκλάρει για να δει αν κάτι τέτοιο όντως συνέβη. Λοιπόν ναι, αν μιλάμε για συγκροτήματα που συμβαίνουν τώρα, οι Lathums είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Βρετανία στον χώρο της κιθαριστικής μουσικής. Η ευκαιρία σου να ενθουσιαστείς. Το ντεμπούτο τους Ηow beautiful life can be θα σου θυμίσει ένα σωρό πράγματα: μπορείς να φανταστείς τον Τζόνι Μαρ να χαμογελάει ακούγοντας το εναρκτήριο κομμάτι Circles of faith. Όσο για τον ντόρο γύρω από το όνομά τους, είναι μια αιτία για να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και βασικά να βρουν τη δική τους ταυτότητα. Εμβληματική μορφή του γκρουπ, ο τραγουδιστής Άλεξ Μουρ. Ένα ξανθό αγόρι 21 ετών, με ευμεγέθη γυαλιά μυωπίας. Δεν μοιάζει φτιαγμένος για να διασκεδάζει πλήθη μέσα από γιγαντοοθόνες – και ακριβώς γι’ αυτό σε κάνει να τον συμπαθήσεις. Από εκεί και πέρα, οι Lathums τοποθετούν σοφά μερικά από τα καλύτερα κομμάτια τους προς το τέλος του άλμπουμ (Ι know that much, Τhe redemption of sonic beauty). Είναι κι αυτός ένας τρόπος για να ψυχανεμιστείς αν μια μπάντα πορεύεται με αμιγώς εμπορικά κίνητρα ή σέβεται τους φαν της. Την ώρα που οι συγκρίσεις με τους Arctic Monkeys δίνουν και παίρνουν, ελπίζεις ότι οι ίδιοι θα κλείσουν τα αυτιά, ώστε να ακούσουν καλύτερα τη δική τους φωνή.

ΙΝFO

Το How beautiful life can be κυκλοφορεί από την Island Records.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Λένα Πλάτωνος – Εξισορροπιστές (2021)

Αφού επανεξέδωσε τα ιστορικά άλμπουμ Γκάλοπ, Μάσκες Ηλίου και Λεπιδόπτερα, η αμερικανική Dark Entries σκάβει ακόμα πιο βαθιά στο έργο της Πλάτωνος, βρίσκοντας ακυκλοφόρητα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1982 και 1985. Ποιήματα, ακατέργαστα beats και ατμόσφαιρες από ένα αραχνιασμένο συρτάρι, που όμως έκρυβε μέσα του πολύ φως.