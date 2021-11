Δισκοβόλτες στο κέντρο της πόλης

Τα απανταχού δισκάδικα δεν είναι απλά μαγαζιά. Είναι χώροι σχεδόν ιεροί, χώροι τους οποίους ο επισκέπτης πραγματικά λατρεύει και τους νιώθει σαν το σπίτι του. Παράλληλοι μικρόκοσμοι, σκορπισμένοι μέσα στα στενά της πόλης, όπου ο χρόνος φαίνεται σαν να έχει σταματήσει, καθώς μοιάζουν βγαλμένοι από άλλες εποχές όσο και επειδή εκεί η ώρα περνάει με τους δικούς της ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, ο κάθε μικρόκοσμος έχει τους δικούς του κατοίκους, αυτούς που μια βροχερή μέρα θα περάσουν από εκεί να τινάξουν την ομπρέλα τους και να πιουν σε μουσική ηρεμία το πρωινό τους καφεδάκι, άλλους που θα πάνε για να πιάσουν την κουβέντα με κάθε γνωστό και άγνωστο ή και άλλους, πάλι, που πηγαίνουν με το ζωνάρι λυμένο για καβγά γύρω από θέματα όπως το εάν είναι καλύτεροι οι Beatles ή οι Rolling Stones, εάν ο Έλβις ζει ή και για πιο σοβαρά ζητήματα, μιας και η θεματολογία μπορεί να ξεκινήσει από τα μουσικά και να φτάσει μέχρι και τον εμβολιασμό, τα πολιτικά, τα ποδοσφαιρικά και τα ερωτικά. Ταινίες και βιβλία όπως το High Fidelity δίνουν μια ιδέα για το τι περίπου συμβαίνει στις «δισκοβόλτες», αυτή όμως ωχριά μπροστά στην πραγματικότητα και αποτελεί μία από τις φορές που η τέχνη μιμείται τη ζωή, δίχως να μπορεί ποτέ να τη συναγωνιστεί πραγματικά.

Προχωρημένο φθινόπωρο πια, βρήκαμε την ευκαιρία και προτείνουμε μερικά από τα πιο ιδιαίτερα δισκάδικα-μικρόκοσμους της Αθήνας ή τουλάχιστον αυτά που μας έκαναν την καλύτερη εντύπωση στη συγκεκριμένη βόλτα. Άλλη φορά μπορεί να είναι άλλα, μιας και τα δισκάδικα σε λειτουργία μπορεί να μην είναι τόσο πολλά όσα ήταν στη λεγόμενη χρυσή εποχή του βινυλίου (στις δεκαετίες των ’70s και ’80s), εξακολουθούν όμως να είναι πολύ περισσότερα από όσα πιστεύεις. Τίποτα, λοιπόν, δεν είναι σαν μια βόλτα στα δισκάδικα της πόλης. Και τέτοιες βόλτες μάς έλειψαν πολύ.

Μικρός Ερωτικός



Με δίσκους σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από την ελληνική σκηνή και από όλο το φάσμα αυτής, ο Μικρός Ερωτικός γεννήθηκε το 2000, απέκτησε όμως τον τόσο αυθεντικό χαρακτήρα του όταν μετακόμισε στο σημερινό του σπίτι, στην Καλλιδρομίου 30. Εκεί ο Σπύρος έψαχνε τρόπους να διαφοροποιήσει το μαγαζί, με κάτι όμως που όχι μόνο να μην προσβάλλει, αλλά να εμπλουτίζει τη φύση του. Αυτό το βρήκε στα παιχνίδια από άλλες εποχές ή, όπως το θέτει ο ίδιος, στα «αντικείμενα που θυμίζουν κάτι». Ο χώρος του Μικρού Ερωτικού, με παιγνιώδη αντικείμενα κάθε είδους και δίσκους να γεμίζουν τα ράφια και τους τοίχους του μαγαζιού, συνδυάζει δύο υποστάσεις που «έχουν πολύ μεγάλη σχέση, μιας και μοιράζονται κοινή συναισθηματική ρίζα», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμένη και ταυτοχρόνως παιδικά ανάλαφρη. Ως ένα μοναδικό, αυθεντικό και φροντισμένο δισκάδικο, είναι το κατάλληλο μέρος για όσους θέλουν να αφεθούν, έστω για λίγο, στην παιδική τους πλευρά, σε έναν κόσμο ρομαντικό, με παρέα τις μελωδίες του Χατζιδάκι και τη λαϊκή ποίηση του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

→ Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10.00-15.00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00-20.00 Διεύθυνση: Καλλιδρομίου 30, 114 73 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3390893 Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/mikroserottikos

1. Το Entropia Records στην Κυψέλη, ένα δισκάδικο όχι ιδιαίτερα ευρύχωρο, αλλά με το ωραίο γούστο να ξεχειλίζει. 2, 3. Ο Σπύρος μάς ξεναγεί στις μαγικές μελωδίες της ελληνικής σκηνής στον Μικρό Ερωτικό.

Entropia Records



Με δίσκους από Αφρική, Μέση Ανατολή και όλες τις γωνιές του πλανήτη, το Entropia Records είναι ένα μικρό σχετικά δισκάδικο, όπου όμως η διάθεση και η αγάπη για την (κυρίως ηλεκτρονική) μουσική ξεχειλίζουν. Μέσα στην περασμένη δεκαετία και λόγω των απανωτών κρίσεων, ο Αντρέας και ο Στράτος έστησαν το δισκάδικο κυρίως online, παραδίδοντας συχνά πυκνά, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ίδιοι τις παραγγελίες, με το «μαγαζί» τους να είναι ουσιαστικά το σπίτι στο οποίο συγκατοικούν. Από τον περασμένο Φεβρουάριο φαίνεται επιτέλους το όνειρο για ένα «φυσικό δισκάδικο» να γίνεται πραγματικότητα, όταν οι δυο τους, μεταξύ των lockdown, βρήκαν τον χώρο που έψαχναν στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, ο οποίος από τον Ιούνιο και επ’ αόριστον θα είναι η φυσική τους έδρα. Διοργανώνουν ακόμα πολλά events, εκδηλώσεις, πάρτι και συναυλίες, με καλεσμένους καλλιτέχνες και μουσικούς παραγωγούς, για τις οποίες αξίζει κανείς να ενημερωθεί εγκαίρως.

→ Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 12.00-21.00 Σάββατο: 11.00-20.00 Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 42, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 113 61 – Ιστοσελίδα: entropia-records.com Email: [email protected]

1. O Άγγελος μας συστήνει το δισκάδικο ποζάροντας από τα μπορντό ξύλινα σκαλοπάτια.

2. Ψάχνοντας με προσήλωση για νέα «διαμάντια»της ηλεκτρονικής σκηνής στο Entropia Records.

3. Με χαμόγελο πλατύ ο Θοδωρής και ο Τάσος μάς υποδέχονται στο σπίτι του καλού ήχου.

Le Disque Noir



Όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα και μόνο από το όνομα, το Disque Noir είναι το ιδανικό μέρος για τους οπαδούς της dark σκηνής. Με δίσκους metal, post-punk, industrial, dark wave, αλλά και λίγα pop-rock, ελληνικά και jazz, το Disque Noir μαζεύει τα τελευταία χρόνια πολύ κόσμο, με την αύξηση των επισκεπτών να είναι ειδικά προσφάτως ραγδαία, ιδίως στις νεαρές ηλικίες, ακόμα και σε παιδιά 15-16 χρονών. Το συγκεκριμένο δισκάδικο προσφέρει κατά μείζονα λόγο νέες κυκλοφορίες, όπως και πολλές επανεκδόσεις, γι’ αυτό και τα περισσότερα βινύλια που θα βρείτε εκεί είναι σφραγισμένα. Αξίζει μια επίσκεψη στη Θεμιστοκλέους 29, όχι μόνο για τους πιο «ψαγμένους» της dark σκηνής, αλλά και για όσους ξεκινούν τώρα να πειραματίζονται με αυτήν, μιας και ο Τάκης είναι γεμάτος προτάσεις και καλούς δίσκους.

→ Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10.00-17.00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00-21.00 Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 29, 106 77 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-2143554 Ιστοσελίδα: www.discogs.com/seller/Le_disque_noir_rec/profile Email: [email protected]

Greenway Records

Μια ανάσα προτού ο κρυστάλλινος ήχος της Blue Note ξεχυθεί στο Greenway Records.

Επιμονή στο «κλασικό»: κλασική μουσική, κλασικό ροκ, κλασικές εκδόσεις. Από την καταπληκτική, συλλεκτική συλλογή με έργα του Schumann μέχρι τους Doors και τους Pink Floyd, το συγκεκριμένο δισκάδικο έχει πολλά να πει γύρω από τον «καλό ήχο», για τη διαφορά μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής έκδοσης και για το πώς ένας δίσκος βινυλίου, αν και ακριβότερος, είναι προτιμητέος, όχι μόνο λόγω της μακράν καλύτερης ποιότητας ήχου, αλλά και λόγω της έκδοσης συνολικά. Το μαγαζί εκδίδει και το δικό του περιοδικό, το οποίο σχετίζεται κατά κύριο λόγο επίσης με την ποιότητα του ήχου και τα μηχανήματα, ενώ περιλαμβάνει πολλές δισκοκριτικές, αλλά και συνεντεύξεις μουσικών. Από το 2015 μπορείτε να το βρείτε στο νούμερο 39 της Πανεπιστημίου, μέσα στη Στοά Πεσμαζόγλου.

→ Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Σάββατο: 11.00-15.30 Τρίτη έως Παρασκευή: 11.00-19.00 Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 105 64 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3313943 Ιστοσελίδα: www.yellowbox.gr/ Email: [email protected]

Rock ’n’ Roll Circus



Το Rock ’n’ Roll Circus, με σύνθημα το «togetherness brings peace of mind», είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό δισκάδικο. Το νούμερο 21 της Σίνα είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε μουσικόφιλο, ιδιαίτερα για τους fans της soul, της funk, της jazz και γενικώς της μαύρης μουσικής. Σε έναν ιδιόμορφο, διώροφο χώρο, με εσωτερική μπορντό σκάλα και μπεζ, ξύλινα ράφια γεμάτα δίσκους κατά μήκος των τοίχων, το Rock ’n’ Roll Circus, στα 21 του χρόνια, είναι ένα από τα ιστορικότερα δισκάδικα του αθηναϊκού κέντρου. Εκεί μπορεί κανείς να βρει ένα ευρύτατο φάσμα επιλογών στην αφροαμερικανική μουσική, πάρα πολλούς rock δίσκους, used και σφραγισμένους, παλιές και νέες εκδόσεις, new wave και punk μουσική στην κορυφή της σκάλας και αναρίθμητα σινγκλάκια 45 στροφών. Ο Δήμος κάποιες φορές, ο Άγγελος πάντα, θα είναι εκεί για να σας κατατοπίσουν και να σας προτείνουν νέους δίσκους, που δεν φαντάζεστε καν πως θα σας αρέσουν.

→ Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10.00-16.30 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00-20.30 Διεύθυνση: Σίνα 21, 106 80 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3620144

Ιστοσελίδα: rockandrollcircus.wordpress.com Email: [email protected]

Λίγα δισκάδικα ακόμα

Απολαμβάνοντας τη μεγάλη ποικιλία σε κάθε μουσικό είδος και τη χαρακτηριστική διακόσμηση με τις κορνίζες σπουδαίων μουσικών, το organ και τα περιοδικά στο Rock ’n’ Roll Circus.

→ A Strange Attractor Με μικρούς θησαυρούς σε συγκροτήματα από Beatles μέχρι Malicorne, ο «Αττράκτορας» είναι ένα από τα πιο αξιόλογα δισκάδικα της Αθήνας. Θα το βρείτε στην οδό Βαλτετσίου 33, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 10.00-16.00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10.00-20.00, αλλά και στο τηλέφωνο 210-3803618.→ Rhythm Records Indie, ska, punk, ελληνικά και πολλά άλλα στην Εμ. Μπενάκη 74. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 210-3841550 ή μέσω e-mail στο [email protected] και επισκεφθείτε το Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10.30-20.30 ή Τετάρτη και Σάββατο 10.30-15.00.

→ Mr. Vinylios Ελληνικά και ξένα, δίσκοι και σινγκλάκια, μεγάλη ποικιλία και πολλά σπάνια, στον κ. Βινύλιο, ένα από τα πιο γνωστά δισκάδικα της Αθήνας. Μπορείτε να ρωτήσετε για οποιονδήποτε δίσκο στο 210-3312813, αλλά και να το επισκεφθείτε

στην Ηφαίστου 24 στο Μοναστηράκι, μια περιοχή με πάρα πολλά και διαφορετικά δισκάδικα και πωλητές. Στα κλασικά ωράρια λειτουργίας πάνω κάτω, είναι όμως το μοναδικό που συνήθως ανοίγει και Κυριακές, από τις 09.00 έως τις 17.00.

→ Lo – Fi Concept Ένα πανέμορφο μέρος στην Οδυσσέα Ανδρούτσου 38, στο Κουκάκι, που συνδυάζει δίσκους latin, jazz, reggae και άλλα με χειροποίητα κοσμήματα και έργα τέχνης, ενώ τρέχει ταυτοχρόνως και το δικό του project δισκογραφικής/ηχογραφήσεων. Πέρα από το φυσικό μαγαζί, αξίζει μια επίσκεψη και η ιστοσελίδα του στο www.loficoncept.com/. Ανοιχτό καθημερινά 11.00-21.00, πλην Δευτέρας και Σαββάτου, που κλείνει στις 17.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-0457027.

→ Plan59 Ένα πολύ αξιόλογο, κυρίως second-hand δισκάδικο, όπου μπορεί κανείς να βρει μια τεράστια ποικιλία σε used δίσκους, ’60s, ’70s και ’80s, κλασικό ροκ και ποπ, ανεξάρτητη κι ελληνική μουσική. Επισκεφθείτε το στη Ζωοδόχου Πηγής 59 μεταξύ 12.00-15.00 και 17.30-20.00 (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή) ή μόνο πρωινές ώρες 12.00-15.30 (Τετάρτη, Σάββατο). Για καλό και για κακό, πάντως, μπορείτε να κάνετε προηγουμένως ένα τηλεφώνημα στο 210-3840589, μιας και τα ωράρια ενίοτε ίσως τύχει να είναι κάπως… ρευστά.