Δημήτρης Μπαϊραμπάς: Modern classic

Διακοσμητικά από το Paraphernalia και κρουασάν από το Kora bakery στην κουζίνα. Βάζο-αντίκα από τη μητέρα του και αγαπημένα περιοδικά πάνω στην τραπεζαρία. Φωτιστικό flowerpot από το Myran, πορσελάνινο Mouse από το Μόναχο και χιονόμπαλα από την Colette.

Αγαπημένο σημείο στο σπίτι Η τραπεζαρία. Είναι το σημείο όπου περνάω τον περισσότερο χρόνο μου, για ψυχαγωγία και δουλειά. ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργεί Το φως. Είτε το φυσικό της ημέρας είτε ο ζεστός φωτισμός από ένα πορτατίφ. συνήθεια Friends ξανά και ξανά, πολλή Coca-Cola καθημερινά και –μη γελάσεις– χορεύω για να κάνω διάλειμμα στη δουλειά. το σπίτι μου είναι Ένας χώρος που με εκφράζει και με κάνει να νιώθω ο εαυτός μου. τέχνη στο σπίτι Το πορσελάνινο ποντίκι από το Nymphenburg Porcelain Manufactory στο Μόναχο. αγαπημένο αντικείμενο Ο χρυσός καθρέφτης Laura Ashley στο σαλόνι μου. gadget iPhone. αγαπημένο έργο στο σπίτι μου To Limited edition print του καλλιτέχνη Cristophe Chemin από τη συνεργασία του με την Prada, από την έκθεση του περιοδικού 032C στο Βερολίνο. αγαπημένος πίνακας At the first clear word του Max Ernst. τέχνη Όλες, αλλά, αν έπρεπε να διαλέξω, θα έλεγα τη μουσική και τη ζωγραφική. αγαπημένος εικαστικός Αγαπώ τη γλυπτική. Θαυμάζω τα έργα του Rodin καθώς επίσης και του Έλληνα γλύπτη Χαράλαμπου Γκούμα, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω. ζωγράφος Pablo Picasso. καλλιτέχνης Η τραγουδίστρια Aaliyah. συλλογή CDs που έχουν μείνει από παλιά και περιοδικά. souvenir Χιονόμπαλα με τον Πύργο του Άιφελ από την Colette – αγαπημένο μου κατάστημα στο Παρίσι, αν και δεν υπάρχει πια. Στον ελεύθερο χρόνο μου: Βόλτες στο κέντρο της Αθήνας. βιβλίο Προσανατολισμοί του Οδυσσέα Ελύτη. μουσική Όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πιάνο και γι’ αυτό έχω ακούσει πολλή κλασική μουσική. Διαχρονικά ακούω RNB και ό,τι άλλο προκύψει, ανάλογα με τη διάθεση και το μέρος όπου βρίσκομαι. ταινία Με συγκίνησε πολύ το Mary and Max του Adam Elliot. Είναι ένα stop motion, animated movie, που αξίζει να δεις. αγαπημένο ξενοδοχείο Hotel Sacher Salzburg στην Αυστρία. brand Prada.

O ίδιος στο καθιστικό με τη σκυλίτσα του, Fuli. Στον τοίχο print του καλλιτέχνη Cristophe Chemin και στο τραπέζι λουλούδια Eiko.

Η τραπεζαρία του σπιτιού με πόστερ και πάλι από το μουσείο Haus De A Kunst στο Μόναχο. Πορσελάνινο σετ, κειμήλιο από τη μητέρα του, στην κουζίνα.

Στο coffee table του καθιστικού, τράπουλα με σκίτσα του Albert Elbaz όταν ακόμη σχεδίαζε για τον Lanvin. Γωνιά στο χολ εισόδου.

ο ήρωάς μου Η μητέρα μου. το alter ego μου Η Ελένη. Έχουμε κοινή σκέψη και είμαστε μαζί σε όλα από την αρχή. διακόσμηση Μου αρέσει ο μαξιμαλισμός των Ιταλών, αλλά εκτιμώ και τον μινιμαλισμό σε κλασικό πλαίσιο που εφαρμόζουν οι Γάλλοι. για να χαλαρώσω Κάνω έρευνα για να βρω στοιχεία που με εμπνέουν στη δουλειά μου. Από το να δω μια ταινία μέχρι να χαζεύω με τις ώρες στο ίντερνετ. με φίλους στο σπίτι Προτιμώ με φίλους εκτός σπιτιού. βόλτα στην Αθήνα Καθημερινά. Μπορεί να βρεθώ από το Θησείο μέχρι το Καλλιμάρμαρο και τα Εξάρχεια. μόδα είναι Μια έντονη στιγμή που τη διαδέχεται η επόμενη σε μικρό χρονικό διάστημα. το στιλ μου Plain και με επανάληψη, σε σημείο που το ντύσιμο μου θυμίζει στολή. fashion icon Miuccia Prada και Franca Sozzani. iconic look Υφασμάτινο παντελόνι με t-shirt και πουκάμισο. φοράω πάντα Δερμάτινη ζώνη. το επόμενο ταξίδι μου Τόκιο. πόλη Παρίσι. έμπνευση Διακόσμηση, μουσική, αρχιτεκτονική, ταξίδια. καλλιτεχνικό ρεύμα Αναγέννηση. ιδανική σχέση Εγκεφαλική επικοινωνία και εμπιστοσύνη. με αγχώνει Το ενδεχόμενο να γίνω βαρετός άνθρωπος. αν γύριζα τον χρόνο πίσω Θα επιχειρούσα να ζήσω και σε μια άλλη χώρα.