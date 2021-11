Ροκ από το κέντρο της πόλης

Μπορούσες να το νιώσεις. Όταν οι Whereswilder βγήκαν στη σκηνή του six d.o.g.s., το Σάββατο 13/11, μπορούσες να νιώσεις ότι για ένα μεγάλο μέρος του κοινού αυτή ήταν η πρώτη «όρθια» συναυλία από τις αρχές του 2020. Φυσικά, ο απόηχος της κλεισούρας δεν έχει φύγει. Ο τίτλος του νέου άλμπουμ του γκρουπ, Movement in Place, μυρίζει καραντίνα: «Είναι η νοητική διεργασία που συμβαίνει όταν ο χρόνος σταματάει», εξηγούν, «δίνοντάς σου την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει γύρω σου». Όπως μου λέει ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Γιάννης Ράλλης, «αυτή τη φορά μπήκαμε στη διαδικασία να γράψουμε μουσική αυθόρμητα, ενστικτωδώς. Συμφωνήσαμε ότι δεν θα ασχολούμαστε μήνες με ένα κομμάτι». Το αποτέλεσμα είναι ένα προσιτό ροκ άλμπουμ με καλογυαλισμένες άκρες, επιρροές από T. Rex μέχρι Arctic Monkeys και μια σωστή ηχοληψία από τον ντράμερ των Bazooka, Γιάννη Βούλγαρη. Μπορεί οι συνθέσεις να μην είναι το ατού της μπάντας, ωστόσο κομμάτια όπως το The Wrong Way In γοητεύουν με τη vintage ατμόσφαιρα και ενορχήστρωσή τους. Ρωτάω τον Γιάννη πού συναντιούνται για να παίξουν. «Έχουμε περάσει από όλες τις φάσεις», λέει. «Ενοικίαση στούντιο, προβάδικα… Αυτή τη φορά κάναμε πρόβες στο στούντιο της Σtella και του Ορέστη Μπενέκα». Nαι, είναι σύνηθες για τους μουσικούς να βοηθούν ο ένας τον άλλον, παρέχοντας χώρους και όργανα, σαν μεγάλη παρέα που μοιράζεται τα πάντα. Άλλωστε, και στον πυρήνα των Whereswilder βρίσκονται τρεις φίλοι από το σχολείο. Ο Γιάννης μού εξηγεί ότι συχνάζουν κυρίως κέντρο και Παγκράτι ή μαζεύονται σε σπίτια για κρασιά. «Κόκκινο ή λευκό;» τον ρωτάω και γελάμε και οι δύο, γιατί ξέρουμε πως η κουβέντα μας δεν έχει ιδιαίτερο νόημα – η μουσική μιλάει από μόνη της.

ΙΝFO

Το Movement in Place κυκλοφορεί από τη United We Fly.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

John Coltrane – A Love Supreme: Live in Seattle

Αν το A Love Supreme ήταν το δώρο του Κολτρέιν στον Θεό, όπως ο ίδιος αισθανόταν, τότε εδώ έχουμε ένα δώρο για κάθε ακροατή της τζαζ. Η συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 1965 και έρχεται σαν χαμένος θησαυρός, με επαυξημένες, θυελλώδεις εκτελέσεις και αυτοσχεδιασμούς που υπερδιπλασιάζουν την ορίτζιναλ διάρκεια.