Έξι δίσκοι για τον χειμώνα

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να ’ρθει. Το έχει πει και ο Μανώλης Φάμελλος. Έτσι λοιπόν, καθώς ετοιμάζουμε τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, το μυαλό φεύγει μπροστά, στους δίσκους του χειμώνα. Πρώτος και καλύτερος ο Νιλ Γιανγκ. Φοράει το καπέλο του και ξανασμίγει με τους Crazy Horse, για ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Barn. Ο γνώριμος ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας του σε κομμάτια όπως το Heading West είναι σαν το comfort food που απολαμβάνεις τις γιορτές στο πατρικό σου. Σε κάτι πιο μοντέρνο, η Mitski έχει έτοιμο τον καινούργιο της δίσκο με τίτλο Laurel Hell. Όπως φαίνεται, εδώ μας περιμένουν indie ροκ καταθέσεις ψυχής για έρωτες στα χρόνια της χολέρας (ή της Covid-19): «Μόλις ξύπνησα και η Mitski ήδη με έκανε να κλάψω», γράφει ένας ευσυγκίνητος στα σχόλια του τραγουδιού The Only Heartbreaker. Στην αποδώ μεριά του Ατλαντικού, σίγουρα λιγότερο δραματικοί, οι Βρετανοί Metronomy τραγουδούν It’s Good to Be Back. Η επιστροφή τους αναμένεται τον Φλεβάρη, σε γνώριμα μονοπάτια ανάλαφρης ποπ. Η αμιγώς ηλεκτρονική μουσική, τώρα, εκπροσωπείται επάξια από τον Bonobo, ο οποίος, με κομμάτια όπως το Rosewood, στέλνει θετικά vibes και δημιουργεί ανυπομονησία για το επερχόμενο άλμπουμ του. Οι τα-έχω-βαρεθεί-όλα αξίζει να ακούσουν το SGJAZZ vol. 2. O Αμερικανός παραγωγός Dr. Dundiff ηγείται εδώ ενός απόλυτα κουλ κουιντέτου που λέγεται SGJAZZ (jazz supergroup) και παίζει μια ιδιαίτερη τζαζ με χιπ χοπ πνεύμα. Τέλος, ενθουσιωδώς αναμένεται το καινούργιο των Big Thief. Η κορυφαία, ίσως, αμερικανική indie ροκ μπάντα της τελευταίας πενταετίας ετοιμάζει διπλό άλμπουμ, με τα πρώτα δείγματα να προμηνύουν κάτι αληθινά σπουδαίο. Κι αν δεν είναι, θα το κάνουμε εμείς να είναι.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

David Bowie – Toy

Αν προσπεράσεις το ατυχές εξώφυλλο, πιθανότατα θα απολαύσεις το νέο μεταθανάτιο άλμπουμ του Nτέιβιντ Μπάουι, με ακυκλοφόρητο υλικό και επανεκτελέσεις ψιλοάγνωστων τραγουδιών του από τα ’60s. To Τoy ηχογραφήθηκε το 2001, διέρρευσε το 2011 και βγαίνει επίσημα τώρα, το 2021. Ακόμα και στα μέτρια τραγούδια, η φωνή και το πνεύμα του Μπάουι βάζουν γκολ από τα αποδυτήρια.