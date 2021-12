Επιβίωση στην άγρια φύση

Το αεροπλάνο πέφτει (στο δάσος, στο νησί, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία). Οι έφηβες πρωταγωνίστριες αποκλείονται σε κάποια ερημιά. Και μετά ξεκινάει ο αγώνας για την επιβίωση. Μια ιστορία που δεν τη λες και πρωτότυπη, αφού την έχουμε δει να αποτυπώνεται, ξανά και ξανά, σε κινηματογράφο και τηλεόραση, εδώ και δεκαετίες. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη σειρά επιβίωσης (δισέγγονη του Lord of the Flies, εγγονή του Alive και μακρινό ξαδελφάκι του Lost και του πρόσφατου The Wilds) θα περίμενε κανείς να είναι μέτρια και κοινότoπη. Το πώς τα καταφέρνει να δικαιώνει την κριτική του Time, που την αποκάλεσε την καλύτερη σειρά που έχει σκάσει μύτη εδώ και πολλούς μήνες, είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο.

Προφανώς και παίζει ρόλο το ταλέντο των δύο δημιουργών, που προέρχονται από τη Μεγάλη του Narcos σχολή, καθώς και τα γνώριμα πρόσωπα που περιλαμβάνουν τις Τζούλιετ Λιούις, Κριστίνα Ρίτσι και Μέλανι Λίνσκι. Όχι, οι συγκεκριμένες δεν είναι έφηβες. Υποδύονται τις τωρινές εκδοχές εκείνων των παικτριών που επιβίωσαν από το αεροπορικό ατύχημα που έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας των ’90s. Είναι εκείνες που προσπαθούν να διαχειριστούν (καθεμιά με τον δικό της τρόπο) το κοινό μυστικό τού τι πραγματικά συνέβη τους δεκαεννέα μήνες που μεσολάβησαν μέχρι τη διάσωσή τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ηθοποιοί που υποδύονται τις έφηβες πρωταγωνίστριες στερούνται αντίστοιχου ταλέντου.

Προσοχή! Το Yellowjackets, φουλ ατμοσφαιρικό και με σκηνές που σου «καρφώνονται» στη μνήμη (για παράδειγμα, μια παγίδα στα πρώτα λεπτά), καταφέρνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μας, επειδή ακριβώς δεν εξαντλείται στα της επιβίωσης. Το μυστικό του είναι το ότι μας επιτρέπει να δούμε πώς έχουν καταλήξει εκείνες οι –γεμάτες όνειρα– έφηβες πρωταθλήτριες. Άλλες έγιναν απελπισμένες νοικοκυρές, άλλες μπαινοβγαίνουν σε κέντρα αποτοξίνωσης, μία έγινε νοσοκόμα και άλλη μία μπλέχτηκε με την πολιτική. Η τελευταία μάλιστα, εκείνη που αψήφησε την κοινή δέσμευση να αποφύγουν τη δημοσιότητα, είναι και ο λόγος που –σε συνδυασμό με μια ανένδοτη ρεπόρτερ– η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά μας.

Μια ιστορία η οποία, στα πρώτα επεισόδια, μοιάζει μπερδεμένη και ελαφρώς ασύνδετη. Αλλά και αυτό αποτελεί μέρος της γοητείας της. Τελικά, το Yellowjackets είναι ένα δράμα –άγριας, απρόσμενης, βίαιης– ενηλικίωσης, που καταφέρνει να αναμείξει αποτελεσματικά διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικά τηλεοπτικά είδη. Και αυτό μόνο εύκολο δεν είναι.

ΙΝFO

Δημιουργοι: Άσλεϊ Λάιλ, Μπαρτ Νίκερσον

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%

Η σειρά προβάλλεται από την Cosmote TV.