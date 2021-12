Μελίνα Πίσπα: Ένα φωτεινό «νησί» καλού γούστου

Ο καθρέφτης που είχε στο ατελιέ της όταν σχεδίαζε ρούχα. Τα ράφια στον τοίχο του καθιστικού διακοσμούνται από τα κεραμικά περιστέρια της Βερναδάκη, την κουκουβάγια από το Μουσείο Κυκλαδικής, τον μαρμάρινο φοίνικα από το On Entropy και φρέσκα λουλούδια. Το πιάνο και επάνω πίνακας του Cacao Rox.

Το σπίτι μου είναι Εκεί που βρίσκεται η οικογένειά μου. Μετακόμισα πρόσφατα, όταν ήμασταν σε lockdown, και με είχε πιάσει απελπισία. Είχα ζήσει τόσο πολλές και όμορφες στιγμές στο προηγούμενο σπίτι μου, που πίστευα πως δεν θα μπορούσα να βρω κάποιο άλλο να το αντικαταστήσω. Έκανα λάθος όμως γιατί το σπίτι τελικά δεν έχει διεύθυνση, είναι εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι που αγαπάς. το σπίτι μου δεν είναι Στιλιζαρισμένο. το σημείο όπου χαλαρώνω Στο μπαλκόνι, με θέα κάποια ρετιρέ και λίγο Λυκαβηττό. το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Η κίτρινη κουζίνα μας! Εκεί μαγειρεύουμε είτε βιαστικά πρωινό τις καθημερινές είτε για τους φίλους μας, πάντα με τη συνοδεία μουσικής από το ραδιοφωνάκι μας. μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Τα ατελείωτα ζευγάρια Vans στην είσοδο. ανάμνηση στο σπίτι Οι συναισθηματικά φορτισμένες ημέρες τις μετακόμισης. Κλείνεις μία πόρτα και ανοίγεις μία άλλη, μεταφορικά και κυριολεκτικά! στιλ στον χώρο μου δίνει Οτιδήποτε κουβαλάει μια ιστορία. Ένα σκίτσο από τον αδερφό μου, όλα τα υπέροχα δώρα γάμου, διάφορα αντικείμενα «προίκα» από τις οικογένειές μας. αγαπημένο αντικείμενο Το πιάνο μου, που με συντροφεύει εδώ και 35 χρόνια και δεν μου κάνει μούτρα ακόμα κι αν περάσουν μήνες που δεν θα το ακουμπήσω. το έπιπλο που με χαρακτηρίζει Ο οβάλ καθρέφτης που διακοσμούσε το ατελιέ μου, εκεί όπου σχεδίαζα custom made ρούχα και νυφικά επί δώδεκα χρόνια. Έχουν κοιταχτεί σε αυτόν αμέτρητες brides to be… με φίλους στο σπίτι Συνέχεια! Μπορώ να έχω καθημερινά κόσμο στο σπίτι, είναι το καλύτερό μου! καθημερινή ρουτίνα Πρωινό «τρέξιμο» για να προλάβουμε το σχολικό. μια τυπική Κυριακή Βόλτες στην πιο όμορφη πόλη, την Αθήνα. δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς Toν Κρίτωνα και τη Μαρία, δηλαδή τον άντρα και την κόρη μου. διακόσμηση Είναι μια ζωντανή διαδικασία, εξελίσσεται μαζί μας. Χριστούγεννα στο σπίτι Με όλο το πακέτο: μελομακάρονα, έλατο, στολίδια, φωτάκια και guest star Αϊ-Βασίλη τον πατέρα μου. βιβλίο Το πιο πρόσφατο, Εκεί που τραγουδάνε οι Καραβίδες της Ντέλια Όουενς. μόδα Ο πιο άμεσος και δημιουργικός τρόπος έκφρασης. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Ένα fluffy μπουρνούζι Sun of a Beach για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ανακουφιστικό από ένα ζεστό μπάνιο και ένα stylish χνουδωτό μπουρνούζι να σε αγκαλιάζει αμέσως μετά. style icon Η κολλητή μου φίλη, Βαλέρια Τάραντο. brand Το ισπανικό brand Del Pozo είναι ό,τι πιο elegant βλέπω στον χώρο της μόδας το τελευταίο διάστημα. Τα φίνα υφάσματα, οι κεντητές λεπτομέρειες, ο απίθανος συνδυασμός χρωμάτων και τα μοντέρνα cuts με εντυπωσιάζουν κάθε φορά και πιο πολύ. χρώμα «A blue like no other» που λέει και το Sun of a Beach. αγαπημένος προορισμός: Όλες οι Κυκλάδες. εστιατόριο Tuk Tuk στο Κουκάκι. γειτονιά Πλατεία Δεξαμενής. ανεκπλήρωτο όνειρο Να ζω έξι μήνες σε ένα νησί και έξι στην Αθήνα. αν δεν έκανα αυτό που κάνω Θα ήθελα να είμαι μέλος συγκροτήματος και να κάνω περιοδείες.

’50s πολυθρόνες από το κατάστημα Mavriki & Co.