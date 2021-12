160 χτύποι το λεπτό

Είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot όνομα στην dance σκηνή του Λονδίνου. Μια ανερχόμενη DJ που δεν θα ακούσεις στα προτεινόμενα του Spotify, αλλά στον παλμό ενός πλανήτη που αλλάζει. H Sherelle, άκρως συμπαθητική φυσιογνωμία και επιτομή του μοντέρνου street style, συνδέει τη βρετανική rave κουλτούρα με τις footwork κοινότητες του Σικάγο. Ουσιαστικά παίρνει φόρμες χορευτικής μουσικής (jungle techno, acid rave, breakbeat hardcore) και τις ενώνει με το σήμερα, στα 160 beats το λεπτό. Στον ρυθμό, δηλαδή, που έγινε σήμα κατατεθέν της. Η νέα συλλογή fabric presents SHERELLE είναι ένα χορταστικό δείγμα αυτής της περιπέτειας, συγκεντρώνοντας κυρίως παλιά χορευτικά κομμάτια σε νέα mixes. Όπως, ας πούμε, το You got me burnin’ του 1993, που με ανεβασμένες ταχύτητες σε τονώνει σαν μπάρα δημητριακών. Το όνομα της 28χρονης σήμερα Sherelle Thomas ακούστηκε πρώτη φορά το 2019, όταν ένα φοβερής ενέργειας DJ set της στο φεστιβάλ Boiler room του Λονδίνου έγινε viral. Από τότε όλα άλλαξαν. Η ίδια έγινε εξώφυλλο σε περιοδικά, κυκλοφόρησε δικά της κομμάτια και ίδρυσε την Beautiful – μια δισκογραφική που φιλοδοξεί να αναδείξει μαύρους και ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτέχνες οι οποίοι μέχρι χθες έμεναν στα αζήτητα. Μπορεί η εμμονή του σύγχρονου κόσμου στη στήριξη μειονοτήτων να πριμοδοτεί ακόμα και ασημαντότητες, όμως είναι γεγονός ότι πίσω στη δεκαετία του 1990 ή του 2000, η σούπερ ταλαντούχα Sherelle θα είχε μικρή τύχη. Όχι πως τώρα την αποδέχονται όλοι. «Τρέφομαι από τον ανεξήγητο θυμό των ανθρώπων προς εμένα», δήλωνε το καλοκαίρι στον Guardian. Τα πολύχρωμα ρούχα, το πλατύ χαμόγελο και η ευφορία της συλλογής fabric presents SHERELLE είναι η προσωπική της νίκη.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Dance With Invisible Partners – #artificial

Διαφημίζεται ως το πρώτο ελληνικό άλμπουμ με ευρεία χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη συν-δημιουργία του υλικού. O μουσικός και επιστήμονας Κωστής Γαρδίκης ακροβατεί ανάμεσα στον αναλογικό και τον ψηφιακό κόσμο, ανάμεσα σε synth pop ήχους και πιανιστικές μπαλάντες με έφεση στο δράμα. Ξεχωρίζει το Poulia, όπου ακούμε τον Σταμάτη Κραουνάκη με Auto-Tune!