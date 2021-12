Άστρο φωτεινό, τραγούδι φετινό

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η μέση ελληνική οικογένεια ακούει μουσική από την τηλεόραση. Αρκετοί επίσης επιλέγουν μια έτοιμη λίστα με κομμάτια τύπου Jingle Bells, λίγο Φρανκ Σινάτρα, άντε και κανένα Happy Xmas (War is Over) του Τζον Λένον, που συνδυάζει και αντιπολεμικό μήνυμα. Αναζητώντας το τελευταίο αληθινό χριστουγεννιάτικο standard, γυρνάμε στο 1994 και στο All I want for Christmas is you της Μαράια Κάρεϊ. Τι συνέβη όμως φέτος; Ποιοι καλλιτέχνες κρέμασαν μπάλα στο μεγάλο δέντρο των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών; Κατ’ αρχάς τo γλυκανάλατο mainstream επαναφέρει τη Μαράια, που στο Fall in love at Christmas ονειρεύεται έρωτες με κεράκια και αγγελούδια στον ουρανό. Προχωράμε… Στο Merry Christmas, ο Έλτον Τζον τραγουδάει με το κλασικό κοφτό στιλ του δίπλα στον Εντ Σίραν – σύμπραξη της παλιάς φρουράς με τη νέα. Ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον, τώρα, που όλοι ξέρουμε ότι κατά βάθος θα ήθελε να είναι ποπ σταρ, συναντάει την Αριάνα Γκράντε και τη ράπερ Megan Thee Stallion στο συμπαθές It was a… (masked Christmas), ενώ στο Κrampus των ανερχόμενων Lathums οι γιορτινές καμπάνες συναντούν τις indie κιθάρες. Υπάρχει, άραγε, κάποιο φρέσκο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή; Που δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει κυκλοφορήσει πριν από είκοσι χρόνια; Το Christmas isn’t cancelled (just you) της Κέλι Κλάρκσον είναι μια τέτοια περίπτωση λόγω τίτλου, έστω κι αν στο στόχαστρό του δεν βρίσκεται κάποιος celebrity αλλά ένας πρώην. Τέλος, από τα εγχώρια ξεχωρίζει το You can’t hide from Christmas του Σέργιου Βούδρη. Ένα αλά Beach Boys κομμάτι, που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα, με τη συμμετοχή 25 μουσικών, μπερδεμένο, γλυκό και πολύβουο σαν τα συναισθήματά μας τις γιορτές.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Παύλος Παυλίδης – Το Μαύρο Κουτί

Από το όμορφο, οικείο εξώφυλλο του Στέφανου Ρόκου μέχρι τους ήχους και τους στίχους, ο νέος δίσκος του Παυλίδη μεταδίδει μια αίσθηση θαλπωρής, σαν αυτή που βρίσκει κανείς στα παιδικά παραμύθια και στα παλιά καφενεία. Άλλοτε Στο μάτι του Κυκλώνα και άλλοτε Στην άκρη της πόλης (ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη με απαλά χορωδιακά μέρη), η μελαγχολία γίνεται συγκίνηση και ελπίδα.