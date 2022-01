Stay Close: Μια εξαφάνιση για binge watching

Αν γνωρίζεις ήδη ποιος είναι ο 59χρονος Κομπέν, ένας συγγραφέας που έχει πουλήσει πάνω από 75.000.000 βιβλία ανά τον κόσμο, ξέρεις τι ακριβώς σε περιμένει. Ένα καλοφτιαγμένο μυστήριο από έναν τύπο που, αν μη τι άλλο, ξέρει πώς να σε κάνει να θέλεις να γυρίσεις και να διαβάσεις την επόμενη σελίδα.

Αν νομίζεις ότι δεν γνωρίζεις ποιος είναι, τότε μάλλον κάνεις λάθος. Γιατί σίγουρα έχεις ήδη παρακολουθήσει κάποια από τις σειρές του Netflix που βασίζονται σε βιβλία του (Safe, The Stranger, The Woods, The Innocent). Αρκετές ακόμη είναι στα «σκαριά» στο πλαίσιο της one of a kind πενταετούς συμφωνίας που είχε κλείσει με το streaming μεγαθήριο το 2018.

Το Ένοχο Παρελθόν (Stay Close) είναι η ιστορία μιας εξαφάνισης που συνέβη πριν από 17 χρόνια και συνεχίζει να έχει συνέπειες έως σήμερα στις ζωές κάποιων ανθρώπων. Μια σειρά μυστηρίου που είναι εμφανώς φτιαγμένη για binge watching. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να αρχίσεις με αυτή την τηλεοπτική χρονιά σου, ξεκινώντας από τη σούπερ ταλαντούχα πρωταγωνίστρια, την Κους Τζάμπο των Τhe Good Wife και The Good Fight, που πείθει ως η νοικοκυρά, επίδοξη νύφη και μητέρα που αναγκάζεται να ντιλάρει με το παρελθόν της ως χαρισματική στρίπερ, και συνεχίζοντας με τον εμβληματικό Τζίμι Νέσμπιτ, στον ρόλο του βετεράνου αστυνομικού που τον στοιχειώνει ακόμη η εξαφάνιση που συνέβη πριν από δεκαεφτά χρόνια, και τον Ρίτσαρντ Άρμιταζ ως τον πάλαι ποτέ χαρισματικό φωτογράφο που έχει ξεπέσει ως παπαράτσι, επειδή τα έχει βάλει όλα στην άκρη προκειμένου να ανακαλύψει πού εξαφανίστηκε ο έρωτας της ζωής του.

Μια καθαρά βρετανική σειρά (το location έχει αλλάξει σε σχέση με το βιβλίο, από το Atlantic City στο Blackpool και το Manchester) με αμερικανική αύρα που, χωρίς να ανήκει σε εκείνες που αλλάζουν ζωές ή παραμένουν χαραγμένες στο μυαλό για χρόνια, σε κερδίζει ήδη από το πρώτο πλάνο. Κρύβοντας, όπως θα περίμενε κανείς από τον συγκεκριμένο συγγραφέα, μικρές εκπλήξεις και μεγάλες ανατροπές.

ΙΝFO

Δημιουργός: Χάρλαν Κομπέν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 81%.

Η σειρά προβάλλεται από το Netflix.