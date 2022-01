Wild life photographer of the year: Εσύ, θα με ψηφίσεις;

Δεκάδες ζέβρες προσπαθούν να σβήσουν τη δίψα τους στο Εθνικό Πάρκο Etosha στη Ναμίμπια, μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Στόχος του επίμονου Lucas Bustamante από το Εκουαδόρ ήταν να συλλάβει μόνο ένα από τα ζώα με το κεφάλι ψηλά, λίγο πριν αποχωρήσει το κοπάδι. Και τα κατάφερε. ©Lucas Bustamante

Η φροντίδα ενός νεαρού ουρακοτάγκου απαιτεί πολλή ενέργεια. Η Γαλλίδα Maxime Aliaga πέρασε περισσότερο από μία ώρα παρατηρώντας αυτή τη μητέρα, στο φυσικό καταφύγιο Pinus Jantho στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, που προσπαθούσε να κρατήσει το ευάλωτο μωρό της μαζί της στη φωλιά. ©Maxime Aliaga

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας άγριας ζωής στον κόσμο. Τον διοργανώνει (από το 1965) ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία στον πλανήτη: το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Αρκούν αυτά τα δύο στοιχεία για να δικαιολογήσουν την τεράστια συμμετοχή (50 χιλιάδες φωτογραφίες τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες φωτογράφους από 95 χώρες) και το παγκόσμιο ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης; Όχι. Αυτό που έχει εκτοξεύσει τη φήμη του διαγωνισμού Wildlife Photographer Of the Year είναι οι εξωφρενικά συναρπαστικές λήψεις που παρελαύνουν κάθε χρόνο μπροστά από τα μάτια μας, καθώς ξεδιπλώνεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια ένας παράλληλος, μαγικός κόσμος γεμάτος από χιλιάδες ζωντανές αποδείξεις του θαύματος της ζωής. Αλλά, εκτός από το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα, επιβραβεύεται και η ίδια η προσπάθεια: πώς προσεγγίζονται αυτά τα θεωρητικά απλησίαστα πλάσματα από τους τολμηρούς φωτογράφους; Πόσος χρόνος απαιτείται για να επιτευχθεί το πολυπόθητο κλικ που εμείς θαυμάζουμε με ένα ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων; Ο βραβευμένος στον ίδιο διαγωνισμό βιολόγος Λοράν Μπαλεστά είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε πέντε χρόνια και 3.000 ώρες κατάδυσης για να καταγράψει τη σπάνια στιγμή κατά την οποία ένας ροφός σπεύδει να απελευθερώσει το σπέρμα του ενώ ένα θηλυκό αφήνει τα αυγά του. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του νικητή του Βραβείου Κοινού (People’s Choice Award) του Wildlife Photographer Of the Year. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, έχετε σχεδόν δύο εβδομάδες στη διάθεσή σας να επιλέξετε ανάμεσα σε 25 πραγματικά ανεπανάληπτες λήψεις: σπεύσατε να ψηφίσετε μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου εδώ: www.nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice. Αν πάλι σας ενδιαφέρει μια πιο ενεργητική συμμετοχή, ο 58ος διαγωνισμός έχει ήδη αρχίσει να δέχεται υποψηφιότητες για το 2022 (έως 9/12).

Επάνω: Οι μικρές μαύρες αρκούδες συχνά σκαρφαλώνουν στα δέντρα, όπου περιμένουν με ασφάλεια τη μητέρα τους να επιστρέψει με φαγητό. Εδώ, στα βάθη του εύκρατου τροπικού δάσους του Ανάν στην Αλάσκα, αυτό το μωρό αποφάσισε να πάρει έναν απογευματινό υπνάκο σε ένα κλαδί καλυμμένο με βρύα, υπό το άγρυπνο βλέμμα ενός επίσης νεαρού και φιλοπερίεργου αετού. Κάτω: Ομάδα μυρμηγκιών εργάζονται ακατάπαυστα για να συγκρατήσουν έναν καταπράσινο γρύλο.