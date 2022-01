“Όλα γίνονται” στο μυθιστόρημα της Ελίζαμπεθ Στρουτ

Τα μυθιστορήματα της Ελίζαμπεθ Στρουτ ζουν μια δεύτερη ζωή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όταν πέρασαν στις εκδόσεις Άγρα – μεταφράστηκε, λοιπόν, το Όλιβ Κίττριτζ, το πιο γνωστό ίσως βιβλίο της Στρουτ (βραβείο Μπούκερ, 2009), που μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση από το ΗΒΟ σε μορφή μίνι σειράς, ενώ επίσης κυκλοφόρησαν τα μεταξύ τους συγγενή Το όνομά μου είναι Λούσυ Μπάρτον και Όλα γίνονται, τα οποία κινούνται στον ίδιο μυθοπλαστικό κόσμο, βάση του οποίου είναι το Άμγκας, μια φανταστική κωμόπολη στο Ιλινόι – να σημειωθεί ο λογοτεχνικός πλούτος που έχει γεννηθεί από τη ζωή στις μεσοδυτικές πολιτείες. Πιο πρόσφατο είναι το Όλα γίνονται, ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα ή ένα άθροισμα διηγημάτων όπου οι χαρακτήρες συνδέονται μεταξύ τους και κυρίως με τον τόπο τους και την αρρωστημένη πραγματικότητα που υφαίνουν η ανία, η μοναξιά, η ησυχία και τα μυστικά που κουβαλάει ο καθένας. Διαβάζω σε μια κριτική των New York Times ότι ο τίτλος που διάλεξε η συγγραφέας (Anything is possible στο πρωτότυπο) μπορεί να εκληφθεί μόνο ως ένα «κακόγουστο αστείο». Η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς. Οι χαρακτήρες του βιβλίου είναι τόσο τραυματισμένοι, που ο τίτλος αυτόματα λειτουργεί σαρκαστικά. Δεν υπάρχουν και πολλά που μπορούν να γίνουν, ως συνήθως. Η ζωή είναι όπως είναι, μοιάζει να λέει η Στρουτ, δεν υπόσχεται καμία λύτρωση. Προ ολίγου καιρού, η Αμερικανίδα συγγραφέας έγραψε ένα τρίτο βιβλίο, το Oh William!, επιστρέφοντας ξανά στον κόσμο του Άμγκας.

Το Όλα γίνονται, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Μαργαρίτας Ζαχαριάδου.

ΒΡΑΒΕΙΟ

Η Κλερ Φούλερ κέρδισε το φετινό βραβείο Costa στην κατηγορία του μυθιστορήματος για το Unsettled Ground. Οι επιλογές του Costa έχουν συνήθως αρκετό ενδιαφέρον. Τη Φούλερ την είχαμε γνωρίσει στα ελληνικά με το προηγούμενο βιβλίο της, το μυθιστόρημα Πικρό καλοκαίρι (εκδ. Ψυχογιός).

ΝΟΥΒΕΛΑ

Δύο νεανικές νουβέλες της Μαργκερίτ Γουρσενάρ, Αλέξης ή Η πραγματεία του μάταιου και Η χαριστική βολή, συνυπάρχουν στη νέα επιλογή για τη σειρά των Σύγχρονων Κλασικών των εκδόσεων Πατάκη. Κείμενα προκλητικά/προοδευτικά, γραμμένα αμφότερα προπολεμικά, αποτυπώνουν ένα υπέροχο μυαλό.

ΔΟΚΙΜΙΟ

Σε αυτό το σύντομο κείμενο, ένα από τα τελευταία του Τζορτζ Στάινερ πριν από τον θάνατό του (πριν από έναν χρόνο), ο Αμερικανός διανοητής κοιτάζει την Ευρώπη μέσα από το παρελθόν της και τις σημερινές ψευδαισθήσεις της – υπέροχη γραφή, τόσο καθαρή σκέψη. Η Ιδέα της Ευρώπης, εκδ. Δώμα.