Film posters of the Russian Avant-Garde: Ένα συλλεκτικό λεύκωμα της Taschen

Διακόσιες πενήντα κινηματογραφικές αφίσες της Ρωσικής Πρωτοπορίας που ξεχωρίζουν για την τόλμη και την καινοτομία τους συγκεντρώνονται σε ένα συλλεκτικό λεύκωμα της Taschen. Ανάμεσα στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και στο 1932, το καλλιτεχνικό ρεύμα της Ρωσικής Πρωτοπορίας έφτασε στην ακμή του, με τολμηρές ιδέες και απορρίπτοντας κάθε παρελθοντική νοοτροπία. Η ρωσική αβανγκάρντ απογείωσε την καλλιτεχνική έκφραση στα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, απεικονίζοντας ριζοσπαστικά τις αλλαγές που βίωναν οι κοινωνικές δομές στα τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι να ενοχλήσει το σταλινικό καθεστώς και να σβήσει ολοκληρωτικά. Αν θέλει κάποιος να κατανοήσει το μέγεθος και τη σημασία της καλλιτεχνικής ελευθερίας, μπορεί να ανατρέξει στις 250 κινηματογραφικές αφίσες εκείνης της εποχής που συγκέντρωσε η Σούζαν Πακ στο λεύκωμα της Taschen με τίτλο Film posters of the Russian Avant-Garde. Οι αφίσες είναι τόσο τολμηρές και καινοτόμες όσο οι ταινίες που διαφήμιζαν. Το Film posters of the Russian Avant-Garde της Σούζαν Πακ είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Taschen σε τέσσερις γλώσσες.

INFO

taschen.com, τιμή: 50 ευρώ, 320 σελίδες.