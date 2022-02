Yard Act: Γιατί όλοι μιλούν για το πρώτο άλμπουμ τους;

Oι νέοι ενθουσιάζονται, οι μεγάλοι διερωτώνται «προς τι τόσος ντόρος». Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι. Αυτές τις μέρες, τα φώτα του βρετανικού hype στρέφονται στους Yard Act, μια τετραμελή παρέα από το Ληντς, που μας συστήνεται ως η αγαπημένη μπάντα του Έλτον Τζον. Παίζουν ποστ πανκ, καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα της post-Brexit Βρετανίας, γλυκοκοιτάζουν το κοινό των Idles, των Shame και των Sleaford Mods. Υπάρχει όμως μια ειδοποιός διαφορά: Την ώρα που οι παραπάνω μπάντες παίρνουν κάπως σοβαρά τον εαυτό τους, δίνοντάς σου την εντύπωση ότι άνετα θα διεκδικούσαν την ηγεσία του εργατικού κινήματος, δοθείσης της ευκαιρίας, οι Yard Act βάζουν στην πρώτη γραμμή έναν αυτοσαρκασμό.

Μια φωτεινότητα επίσης. Το χιούμορ βρίσκεται μέσα σε ό,τι λένε και κάνουν, από τους στίχους του πολυλογά φρόντμαν Τζέιμς Σμιθ, που τραγουδάει σαν να μιλάει, μέχρι τη σκηνική τους παρουσία. «Μου πήρε καιρό να συνηθίσω την εικόνα ενός κοινού που γελάει μαζί μας», δηλώνει στο NME ο μπασίστας τους, Ράιαν Νίντχαμ. «Μέχρι πρόσφατα αυτό σήμαινε ότι κάτι κάνουμε λάθος». To ντεμπούτο άλμπουμ τους The Overload, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Island, ξεκινάει με ένα δυνατό ομώνυμο κομμάτι. Λίγο παρακάτω, στο Tall Poppies, διηγούνται την ιστορία ενός golden boy του χωριού και το κάνουν με διεισδυτικότητα και ενσυναίσθηση: «Δεν ήταν τέλειος, αλλά ήταν ένας από μας». Ο ίδιος αυτός στίχος θα μπορούσε να περιγράψει και τους Yard Act. To Τhe Overload μπορεί να μη συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα κοινωνικής παρατήρησης, όπως τα πρώτα άλμπουμ των Arctic Monkeys ή των The Streets, επαναφέρει όμως το αίτημα για ένα τραγούδι που βλέπει τη ζωή όπως είναι.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Στέρεο Νόβα – Στέρεο Νόβα (1992)

Φέτος τον Ιούνιο, το ιστορικό ντεμπούτο των Στέρεο Νόβα γιορτάζει τριάντα χρόνια. Θα επανεκδοθεί άραγε σε βινύλιο, ώστε να το ακούσουμε όντως «στο πικάπ» χωρίς να πληρώσουμε μια περιουσία; DIY και ρετρό ήδη από την εποχή του, σαν εκούσια θολή φωτογραφία, ένωσε αμίμητα τη lo-fi electronica με τη ραπ εκφορά στίχων και ακούγεται συναρπαστικό μέχρι σήμερα.