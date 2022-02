After Life στο Netflix: το αριστούργημα του Ricky Gervais έχει «πιάσει» το νόημα της ζωής

Ο Ρίκι Τζερβέις, στα 60 του, δεν έχει πραγματικά να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια «φάρα» δημιουργών, όπως π.χ. ο Λάρι Ντέιβιντ του Curb Your Enthusiasm, που έχουν την «πολυτέλεια» να μας σερβίρουν κάτι καινούργιο μόνο αν και εφόσον το επιθυμούν. Μόνο όποτε έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν, για να μας αναγκάσουν να αναλογιστούμε τη γελοιότητα της ύπαρξής μας. Γι’ αυτό και κανείς μας δεν πρέπει να χάνει τη σπάνια ευκαιρία να τους ακούσει. Ειδικά αν λάβεις υπόψη σου ότι ο βαθύπλουτος –λόγω του The Office κωμικός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή της τρίτης σεζόν του After Life, έσπασε έναν πολύ σημαντικό για εκείνον άγραφο κανόνα. Το ότι δηλαδή, όπως ακριβώς έκανε και ο Τζον Κλιζ στο Fawlty Towers, δεν αφήνει καμία σειρά του (The Office, Extras, Derek) να τραβήξει πάνω από δύο σεζόν, για να μη χρειαστεί να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητά τους. Αυτό δεν συνέβη, όπως βιάστηκαν να υποθέσουν κάποιοι, για οικονομικούς λόγους, αλλά επειδή ο Ρίκι ήθελε να έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει αυτή την πολύ προσωπική για εκείνον ιστορία με τον δικό του τρόπο. Να μας δείξει δηλαδή πού ακριβώς καταλήγει το καταθλιπτικό ταξίδι αυτού του μεσήλικα αυτοκτονικού δημοσιογράφου επαρχιακής εφημερίδας που χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του, όταν η σύζυγός του πεθαίνει από καρκίνο αφήνοντάς τον μόνο, εκείνον και τον σκύλο τους, να τριγυρίζει στο σπίτι πίνοντας και παρακολουθώντας βίντεο από την προηγούμενη κοινή ζωή τους. Είναι ένα κατάμαυρο κωμικό κόνσεπτ, που απευθύνεται σε εκείνους που αντέχουν να κοιτάξουν στα μάτια τα μεγάλα ερωτήματα πίσω από την ύπαρξή μας και να γελάσουν γλυκόπικρα με τα όσα μάς επιφυλάσσει η ζωή. Μια σειρά που το κοινό, τουλάχιστον η απαιτητική μερίδα του, εκτίμησε πολύ περισσότερο από τους τηλεκριτικούς.

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα έρχονται να απαντηθούν σε αυτή την τρίτη σεζόν. Εκεί που έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για μια τελευταία φορά τους γνώριμους, ιδιόρρυθμους και εκκεντρικούς χαρακτήρες. Το φινάλε ή θα το λατρέψεις ή θα το μισήσεις, σίγουρα όμως δεν πρόκειται να σε αφήσει αδιάφορο. Και, αν είσαι τυχερός, θα σε βάλει στο τριπάκι να αρχίσεις όντως να «παίρνεις τα πράγματα αλλιώς».

ΙΝFO

Δημιουργός: Ρίκι Τζερβέις.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 63%.

Η σειρά προβάλλεται από το Netflix.

