Σπίτια με άποψη: Στο διαμέρισμα της Βαλεντίνας Κρασσά, ιδιοκτήτριας του Secret Garden

Φρέσκα λαχανικά από τη λαϊκή και στο βάζο ανεμώνες. Στην είσοδο vintage πολυθρόνα, τραπεζάκι από το Interni και πίνακας του Χρήστου Κουτσούκου. Κηροπήγιο από φυσητό γυαλί και κίτρινοι νάρκισσοι, όλα από το Secret Garden.

Το σπίτι μου είναι Η οικογένειά μου. το σημείο όπου χαλαρώνω Μπροστά από το τζάκι. το αγαπημένο μου δωμάτιο στο σπίτι μου Η τραπεζαρία, γιατί εκεί μαζευόμαστε είτε οικογενειακώς είτε με φίλους. Εκεί λέμε τα νέα μας, γελάμε, τρώμε, απολαμβάνουμε. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Η μουσική. Χορεύουμε οικογενειακώς, παίζουμε μουσική. Είναι επαφή, είναι δημιουργία… μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Τις μικρές λεπτομέρειες φροντίδας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω ένα βαζάκι με δαμάσκηνα, ένα ζεστό τσάι, μια κουβέρτα στον καναπέ. στιλ στον χώρο μου δίνουν Τα κεριά. αγαπημένο αντικείμενο Οι φωτογραφίες των παιδιών μου στο ψυγείο με κάνουν πάντα να χαμογελάω. vintage ή μοντέρνο; Θα πω vintage. Πιο πολύ επειδή έχει μια ανάμνηση, μια ιστορία, ένα συναίσθημα. λουλούδια στο σπίτι Πάντα! Με γειώνουν, με φέρνουν στο τώρα. ο «μυστικός μου κήπος» Η κουζίνα μου. Είναι το σημείο όπου χαλαρώνω μαγειρεύοντας. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο όταν γεύονται τις «δημιουργίες» μου οι αγαπημένοι μου. μετάνιωσα που πήρα Ένα στενό τζιν. Δεν αντέχω να μη νιώθω άνετα. για να χαλαρώσω Ακούω μουσική και πάω στη θάλασσα. διασκεδάζω στο σπίτι Χορεύοντας κρυφά! καθημερινή συνήθεια Ακούω δυνατά τα αγαπημένα μου τραγούδια οδηγώντας προς το γραφείο. τις Κυριακές Περνάω χρόνο με τα παιδιά μου στη φύση. το στιλ μου Δεν νομίζω ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο. Είναι περισσότερο τι νιώθω την κάθε στιγμή και πού με οδηγεί το ένστικτό μου. διακόσμηση A little bit of this, a little bit of that. έργο τέχνης Το φιλί του Gustav Klimt. Την πρώτη φορά που είδα αυτό το έργο στη Βιέννη, δάκρυσα. συλλογή Δυστυχώς, δεν έχω την υπομονή να επιμείνω σε κάτι. έμπνευση Τα πάντα. βιβλίο Ένα βιβλίο Ιkebanas του 1973 που μου είχε δώσει η μητέρα μου. μόδα Τα fashion shows που διοργανώνει το agency Βureau Βetak. Ακολούθησέ τον στο Instagram για να καταλάβεις. καλλιτέχνης Ο Ιάπωνας flower artist και botanical sculptor Μakoto Αzuma. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Λουλούδια. το ιδανικό δώρο να σου προσφέρουν Λουλούδια! αξεσουάρ Σκουλαρίκια. brand Zeus+Δione, γιατί ξεκίνησε με πρώτη ύλη το μετάξι από το Σουφλί και σήμερα δημιουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν αυτό δεν είναι έμπνευση, τότε τι είναι; αγαπημένος προορισμός Tα ελληνικά νησιά. εστιατόριο Το Birdman, για κρύο sake και το καλύτερο burger στην πόλη. ξενοδοχείο Το Castello di Reschio στην Τοσκάνη. Ένα μαγικό κάστρο γεμάτο κουλτούρα και design. γειτονιά Είναι εκεί που χαιρετάς τον μανάβη και ο μανάβης εσένα. στα άμεσα σχέδιά μου Το pop up store Secret Garden στο Attica στη Βουκουρεστίου, εν όψει Αγίου Βαλεντίνου. το όπλο μου είναι Το ένστικτό μου.

Μπροστά από το τζάκι φωτογραφία του Steve McQueen και στο βάζο φορσύθιες στο αγαπημένο της κίτρινο χρώμα.