Είμαστε όλοι νεκροί: Τα ζόμπι από την Κορέα κατακτούν πάλι το Netflix

Ένα μάτσο έφηβοι μαθητές λυκείου, κάπου στη Νότια Κορέα, βλέπουν το σχολείο τους να γίνεται ξαφνικά «σημείο μηδέν» μιας επιδημίας ζόμπι που απειλεί να σαρώσει ολόκληρη την πόλη, τη χώρα και μετά τον κόσμο. Η ετερόκλητη αυτή ομάδα, που περιλαμβάνει αναγνωρίσιμους χαρακτήρες (όπως τη «φύτουκλα» πρόεδρο της τάξης, τον αδίστακτο bully, τον σπασίκλα, το κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο και το πεισματάρικο φτωχόπαιδο) προσπαθεί να επιβιώσει στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Πίσω από αυτή την απλοϊκή κεντρική ιδέα κρύβεται μια εθιστική σειρά δώδεκα επεισοδίων που, χωρίς κανείς να το περιμένει, έχει εξελιχθεί στον σημαιοφόρο της ανερχόμενης τάσης του K-zombie. Μιλάμε για το μικρό «ξαδελφάκι» της K-pop (από άποψη δημοφιλίας ανά τον κόσμο), που ξεκίνησε επίσημα με το Train to Busan του 2016 και το οποίο πλέον έχει μια σταθερή ροή καλού περιεχομένου (βλέπε Alive, Kingdom, Peninsula).

Βασισμένο στο δημοφιλές webtoon (ψηφιακό κόμικ) Now at Our School, το Είμαστε όλοι νεκροί περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από καλοφτιαγμένες σκηνές δράσης. Η κάθε αίθουσα σχολείου στην οποία βρίσκει διαδοχικά καταφύγιο η ομάδα αποτελεί ένα ακόμη set piece προς εκμετάλλευση (εύγε για τη σκηνή στη βιβλιοθήκη). Προσφέρει επίσης έναν καμβά, προφανώς αιματοβαμμένο, πάνω στον οποίο οι δημιουργοί του μπορούν να κάνουν τα δικά τους σχόλια για την κορεατική κοινωνία και τον αταλάντευτο σεβασμό στις αρχές που βρίσκεται στον πυρήνα της, το φαινόμενο του bullying (που προφανώς έχει χτυπήσει κόκκινο στα σχολεία της) και -σε γενικότερο πλαίσιο- το πώς οφείλεις να αντιμετωπίζεις τη διαφορετικότητα. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, πέρα από μια ευκαιρία να δούμε πώς πραγματικά λειτουργεί η κορεατική κοινωνία, προσφέρει ένα αξιόλογο σχόλιο πάνω στη δύναμη της πραγματικής φιλίας. Το Είμαστε όλοι νεκροί χάνει λίγο τον βηματισμό του, όταν φεύγουμε από το σχολείο και αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το τι κάνει, πώς σκέφτεται και τι δράσεις αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Το καστ είναι φωτογενές και ταλαντούχο. Κρίμα που δεν θα είναι δυνατόν να είναι όλοι μαζί μας στη δεύτερη σεζόν.

ΙΝFO

Δημιουργός: Λι Τζάε-Κουο, Τσουν Σουνγκ-Ιλ, Κιμ Ναμ-σου.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 79%.

Η σειρά προβάλλεται από το Netflix.